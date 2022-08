Joan Alvado lleva su viaje místico al festival Encontros de Portugal

Después de convivir con jóvenes pastores en el Pirineo catalán, de retratar a musulmanes en la Cuba tropical o de aislarse en la España despoblada, el fotógrafo alicantino Joan Alvado (Altea, 1979) se sumergió cinco semanas en el Alto Miño portugués para encontrarse con esa naturaleza fronteriza con Galicia, sus habitantes y sus creencias. Si Escola de pastors, Cuban Muslims y El último hombre sobre la Tierra son el resultado de las tres primeras experiencias, de la última nace ahora Los bautismos de medianoche, que expondrá por primera vez el próximo 17 de septiembre en el festival más importante de fotografía contemporánea de Portugal, Encontros da Imagem, que celebra su 32 edición en Braga del 16 de septiembre al 30 de octubre bajo el lema Lugares comunes.

Antes, el día 10, llevará El último hombre sobre la Tierra al Museo de Fotografía en Huete de la Fundación Antonio Pérez de Cuenca, que cubrirá al completo con las imágenes de este proyecto, en el que imagina con aire postapocalíptico y de ciencia ficción cómo podría ser el futuro en los territorios más despoblados de España.

"Me apetece mucho exponer en este lugar porque Cuenca es una de las zonas que fotografié cuando estuve haciendo este trabajo, entre los años 2017 y 2019, y es interesante que se vea ahí, en una de ellas", indica Alvado, afincado desde hace años en Barcelona, que recorrió la Serranía Celtibérica inicialmente "sin tener muy claro qué iba a hacer". Ahora, entre 30 y 40 fotografías mostrarán ese paisaje casi marciano, resultado de un viaje en el que reimaginó el territorio, "con las fotos con las que empecé y con las que acabé".

Este proyecto le valió una mención de honor en el concurso de fotografía POY Latam (Pictures of the Year LatinoAmerica) y fue finalista en el Premio Galicia de Fotografía Contemporánea y en La Gacilly Photo Festival, entre otros. También se publicó en Leica Fotografie International (LFI), la revista oficial de Leica, El País y en Bird in Flight Magazine de Ucrania.

A partir de ese trabajo, el estudio portugués de arte y arquitectura FAHR 021.3 que se dedica al land-art, invitó al fotógrafo de Altea a que desarrollara una residencia artística en el norte de Portugal, "un territorio místico ya de por sí" donde "el aislamiento geográfico ha moldeado las creencias de sus habitantes", apunta Alvado, que pasó cinco semanas el pasado año en el municipio Arcos de Valdevez, próximo al Parque Natural de Peneda-Gerês y cerca de la frontera con Galicia.

Al igual que en El último hombre sobre la Tierra, empezó "sin saber muy bien qué iba a hacer allí, y vi que al final era un tema de buscar lo que quieres encontrar. A través de un ayudante local, entré en contacto con un territorio lleno de simbolismos y de prácticas espirituales, con gente cargada de energías que está en contacto con el más allá, que habla con sus muertos, que hace exorcismos o limpiezas para proteger sus casas", explica el fotógrafo.

Así nace Los bautismos de medianoche, que toma el título de un antiguo rito para ayudar a mujeres embarazadas, y que Alvado presenta por primera vez en el festival Encontros da Imagem como "un viaje espiritual, simbólico y fantasioso" por un terreno inmaterial que él traslada a la fotografía "a través del paisaje y de sus habitantes, de "cómo la naturaleza y el aislamiento geográfico influye en las creencias".

Él ha salido convencido de que hay que tener "mucho cuidado con los prejuicios" y ponerlos en cuarentena. "La gente se ríe mucho de estas creencias porque se tratan como algo subdesarrollado, pero hay cosas que por mucho que queramos racionalizarlas, no vamos a poder porque la ciencia no llega. Y esto es cultura popular que a mí, como mínimo, me parece respetable". Como añade, el nuevo trabajo es un ensayo fotográfico a medio camino entre la fantasía y el estudio etnográfico, fruto de creencias que muchos quieren catalogar como folclore del pasado y que sin embargo, perviven generación tras generación.