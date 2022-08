Salvo por Muse o el segundo disco en un año de Red Hot Chili Peppers, llama la atención que este otoño se presente tan insulso en novedades cuando la industria discográfica aún necesita recuperar el pulso perdido por la pandemia, a no ser que guarde sus mejores bazas bajo la manga al estilo de Beyoncé.

No cabe duda de que en tiempos de sequía hasta en el ámbito de las estrellas musicales, el lanzamiento sorpresa de 'Reinassance' ha sido uno de los grandes eventos de este verano, razón de más para preguntarse cuáles podrían ser los hitos inesperados de la campaña prenavideña, la más importante desde el punto de vista comercial.

Taylor Swift es la que más papeletas tiene de dar la campanada. Conocido es su imparable torrente creativo y que, como a Beyoncé, le gusta jugar a la sorpresa. Ya lo hizo hace dos años con sus últimos trabajos con temas inéditos, 'Folklore' y 'Evermore', y todo apunta a que el décimo disco de su carrera la volverá a unir a Jack Antonoff como productor y, quizás, a Lana del Rey como colaboradora.

Otro gigante que podría tener material nuevo a la vuelta de la esquina podría ser Bruce Springsteen. Él mismo declaró que tenía un material con fuerte base en el sonido de Califonia que vería la luz "muy pronto" para dar continuación a su último trabajo, 'Letter To You' (2020).

Citar a Rihanna en estas elucubraciones con un álbum supuestamente perfilado desde hace años resulta casi una costumbre. A punto de dar a luz a su primer bebé y centrada en sus otros negocios, muchos han perdido la esperanza de que 'Anti' (2016) no sea lo último que oigan de ella, pero varios medios han coincidido en que la de Barbados quiere cerrar capítulo musical antes de finales de 2022. "Mis fans no han esperado tanto por una nana", ha llegado a decir ella misma.

Entre las nuevas generaciones, Olivia Rodrigo reconoció este invierno que para el relevo del exitoso debut, 'Sour' (2021), ya tenía algunas canciones y título ('Sweet', rumorean algunos). Ella ha dicho que pretende dejar espacio entre ambos, pero es sabido que a las jóvenes estrellas se les exige mayor ritmo de publicación para fidelizar a sus seguidores.

Más improbable, pero no descartable del todo, sería asistir este año a nuevos discos de Metallica o de U2, que no lanzan álbumes con material inédito desde 2016 y 2017 respectivamente y que en ambos casos han reconocido que no pasaron los meses del parón de la pandemia precisamente parados.

Entre los amantes de las voces femeninas, la atención está puesta asimismo en quienes fueron las protagonistas de ese aciago 2020, véase Dua Lipa, Lady Gaga, Miley Cyrus o Kylie Minogue, todas ellas volcadas en gestar nuevos temas, pero aparentemente sin prisas. La primera, de hecho, declaró en enero que su tercer disco tendría "un sonido único", pero que aún estaba en pañales.

Tras romper su relación con Jay-Z, parece ser que la que tiene más estudiados sus próximos pasos es Mariah Carey, con un álbum de fuerte influjo r&b que daría continuidad a 'Caution' (2018) y la sólida intención de salir de gira mundial el próximo año.

Más allá de especulaciones, el calendario de lanzamientos se abre a lo grande este viernes con 'Will Of The People' de Muse, del que esta vez sus sencillos de anticipo con sonido más afilado (y hasta bailable, como es el caso de 'Compliance') auguran un retorno de los británicos por todo lo alto.

Ya en septiembre, las miradas de la Generación Z reposarán en jóvenes iconos como Yungblud, que publicará el día 2 un disco homónimo con temas tan pegadizos como 'The Funeral', o la "girl band" surcoreana BlackPink, gran fenómeno global del K-Pop que regresa con 'Born Pink' el 16, el mismo día que la promesa Rina Sawayama con 'Hold The Girl'.

Será también el mes de otros lanzamientos destacados a cargo de Megadeth ('THe Sick, The Dying... And The Dead!') y Two Door Cinema Club ('Keep On Shining' el día 2), John Legend ('Legend') y Ozzy Osbourne ('Patient Number 9') el 9, Suede el 16 con 'Autofiction', de Christina And The Queens con 'Redcar les adorables étoiles' y 'EBM' de Editors el 23 y con 'Doggerel' de Pixies el 30.

Octubre traerá a unos Red Hot Chili Peppers "muy inspirados" que el día 14 lanzarán 'Return Of The Dream Canteen', solo seis meses después del aplaudido pero olvidado 'Unlimited Love'. Ese día, además, verá la luz 'Here Is Everything' de The 1975 y 'Dirt Femme' de Tove Lo.

Antes de que acabe el mes, el 21, habrá otras novedades reseñables: Carly Rae Jepsen ('The Loneliest Time'), Meghan Trainor ('Takin' It Back') y Simple Minds ('Direction of the Heart').

En el mundo latino, un habitual torrente de lanzamientos que a menudo se producen sin aviso previo, se aguarda con expectación la salida de 'Ozutochi' del puertorriqueño Ozuna, así como de sus compatriotas Wisin & Yandel con 'La última misión' o de 'Play' de Ricky Martin y 'De adentro pa' fuera' del colombiano Camilo.

Entre los españoles, parece que el esperado tercer álbum de Aitana con el sonido que ha mostrado en sencillos de éxito como 'Formentera' o 'En el coche' tendrá que esperar hasta 2023, aunque sí está confirmado por ellos mismos que habrá nuevo disco de David Bisbal cuando cumple 20 años en la música, el recopilatorio de éxitos lleno de colaboraciones de Antonio Orozco y el debut en formato LP de Rigoberta Bandini.

"Estoy escribiendo sin parar", declaró a Efe asimismo Pablo Alborán a finales de 2021, antes de presentar nuevos sencillos como 'Castillos de arena' o 'Carretera y manta', respecto a la continuación de 'Vértigo' (2020).