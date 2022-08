Salvar el cine en salas, penúltima oportunidad: estas son las películas elegidas

Decir que Hollywood y, por consiguiente, la industria cinematográfica en su conjunto se juegan su futuro en los próximos meses es poco menos que caer en una perogrullada porque, en realidad, llevan mucho tiempo surcando un mar de dudas e incertidumbre. La eclosión de las plataformas de ‘streaming’ los arrojó a él, la pandemia estuvo a punto de ahogarlos y los últimos meses no parecen haber sido suficientes para poner el negocio a salvo del riesgo de naufragio.

Es cierto, por un lado, que varias películas estrenadas desde principios de mayo han logrado rotundos taquillazos -‘Top Gun: Maverick’, sobre todo, pero también ‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’, ‘Jurassic World Dominion’ y ‘Minions: el origen de Gru’, entre otros títulos-, pero también lo es que este agosto ha destacado por la ausencia total de ‘blockbusters’ y que, hace solo unos días, la cadena de cines británica Cineworld -la segunda mayor del mundo- vio cómo sus acciones se desplomaban un 70%, mientras se prepara para declararse en bancarrota; no venden suficientes entradas. Y, como demuestra el repaso a los estrenos internacionales más destacados que llegarán a la cartelera de aquí al final de las vacaciones navideñas, el principal problema no es precisamente la falta de oferta.

Objetivo: llenar las salas

Muchos espectadores pagarán gustosos por ver juntos en una pantalla grande a Julia Roberts y George Clooney, sea lo que sea lo que hagan en ella. Y en esa certeza residen buena parte de las expectativas comerciales de ‘Viaje al paraíso’ (estreno en España: 9 de septiembre), la sexta película en la que ambos comparten cartel. Si finalmente se cumplen será una gran noticia para el futuro de la comedia romántica, un género que en los años 90 fue sinónimo de éxito en taquilla y que hoy ha quedado relegado al territorio del ‘streaming’. En todo caso, las películas que más dinero recaudarán este próximo cuatrimestre -como de costumbre, por otra parte- son las protagonizadas por justicieros embutidos en monos de licra o por criaturas generadas por ordenador.

Nadie duda, por ejemplo, de la capacidad de ‘Black Panther: Wakanda Forever’ (11 de noviembre) para llenar cines, y eso es así a pesar de las dificultades que han envuelto su producción: por un lado la muerte del actor Chadwick Boseman, que en ‘Black Panther’ (2018) encarnó al héroe titular; por otro, la mala reputación de la que al parecer es su sucesora en el papel, Laetitia Wright, de quien se dice que se pasó el rodaje propagando retórica ‘antivacunas’.

Por lo que respecta a los otros dos supehéroes de este listado, no pertenecen al Universo Cinematográfico de Marvel sino al Universo Extendido de DC -es difícil de explicar-; uno de ellos es el protagonista de ‘¡Shazam! La furia de los dioses’ (21 de diciembre), y su superpoder comercial ya quedó claro gracias al éxito de ‘¡Shazam!’ (2019); el otro da título a ‘Black Adam’ (21 de octubre), y su arma más infalible para atraer al público es el actor que le da vida, Dwayne Johnson.

De todos modos, ninguno de los dos logrará derrotar a ‘Avatar: el sentido del agua’ (16 de diciembre), que no es sino la secuela de la película que más ha recaudado en toda la historia. Es cierto que desde el estreno de ‘Avatar’ (2009) han pasado 13 años, y que en ese tiempo el único que ha mostrado interés real en darle continuación es su director, James Cameron, pero nada de eso le impedirá dominar la taquilla.

Cazadores de premios

Además de batir récords, ‘Avatar’ fue nominada a nueve Oscar -acabó ganando tres-, y es de esperar que su continuación tendrá un protagonismo similar en la próxima temporada de premios de Hollywood. Varias de las películas con las que se medirá en esa competición también llegan a los cines próximamente. ‘Ámsterdam’ (4 de noviembre), lo nuevo de David O. Russell, es una intriga criminal que cuenta con uno de los repartos más estelares imaginables: la protagonizan Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Robert De Niro, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Michael Shannon, Mike Myers, Zoe Saldaña, Rami Malek y Taylor Swift, y no es descartable que hasta aparezcan en ella Volodímir Zelenski y el Papa Francisco.

Por lo que respecta a ‘Empire of Light’ (13 de enero), la nueva ficción del británico Sam Mendes, cuenta una historia de amor ambientada en los años 80 y alrededor de una vieja sala de cine, y esos dos ingredientes -recreación de una época pasada y autorreferencialidad- la asemejan a dos de sus más que probables compañeras de alfombra roja en los próximos meses: ‘Blonde’ (28 de septiembre), el esperadísimo ‘biopic’ de Marilyn Monroe dirigido por Andrew Dominik y protagonizado por Ana de Armas, que aún no ha visto la luz pero ya lleva meses generando controversia; y ‘The Fabelmans’ (25 de noviembre), viaje de Steven Spielberg a su propia infancia para rememorar su temprana pasión por el cine y las dinámicas familiares que luego influyeron en sus películas.

Y no está de más incluir en este grupo el estreno de ‘Moonage Daydream’ (23 de noviembre), de Brett Morgen, apabullante repaso a la vida y milagros de David Bowie que sin duda acaparará nominaciones a los galardones reservados para el cine documental.

Ocio para mentes inquietas

Quienes prefieren degustar su entretenimiento cinematográfico cuando se sirve aderezado de relevancia social encontrarán en la cartelera un menú copioso de aquí a finales de año. ‘Bros’ (28 de octubre), por ejemplo, es la primera comedia romántica gay producida por un gran estudio que ha sido escrita por una persona homosexual -Billy Eichner, que no solo es su coguionista sino también su coprotagonista-; ‘Al descubierto’ (18 de noviembre) homenajea el trabajo periodístico a cargo de dos reporteras del 'New York Times', Megan Twohey y Jody Kantor, que contribuyó a la irrupción del movimiento #MeToo; ‘La mujer rey’ (14 de octubre) es una epopeya de acción que recuerda al ejército femenino que en el siglo XIX protegió el reino africano de Dahomey del celo colonizador francés; ‘I Wanna Dance With Somebody’ (21 de diciembre) rememora el auge y la caída de la cantante Whitney Houston, y en el proceso presta especial atención a los abusos de los que fue víctima a manos de su marido, Bobby Brown; y la esperada segunda película como directora de la actriz Olivia Wilde, ‘No te preocupes querida’ (23 de septiembre), mezcla referencias a ‘Terciopelo azul’ (1986), ‘El show de Truman’ (1998) y ‘Las esposas de Stepford’ (1975) para hablar de masculinidad tóxica y feminidad torturada; lástima que, hasta ahora, la película parezca despertar interés sobre todo a raíz del romance que Wilde inició durante su rodaje con el cantante Harry Styles, que la coprotagoniza.

Azotes al buen gusto

David Cronenberg ha concebido ‘Crímenes del futuro’ (29 de septiembre) como un regreso a sus inicios artísticos, cuando se erigió en exponente pionero del subgénero conocido como ‘terror corporal’. Para los no familiarizados con él, ahí va un dato: en una de sus primeras escenas, la nueva película muestra cómo un par de brazos mecánicos cartilaginosos rajan el pecho de Viggo Mortensen y empiezan a hurgar dentro de su cuerpo, mientras él se relame de placer; dicho de otro modo, no es apta para estómagos delicados. Y seguro que algo parecido puede decirse de ‘Halloween: el final’ (14 de octubre), decimotercera entrega de una de las sagas cinematográficas más sangrientas y plagadas de muertes brutales; todo indica a que será la última película protagonizada por el asesino en serie Michael Myers, pero ya se sabe que con Hollywood nunca se sabe.

Las otras dos ficciones que componen este grupo también prometen dejar a la audiencia ojiplática, aunque por motivos muy distintos. ‘Tres mil años esperándote’ (2 de septiembre), excéntrica fantasía dirigida por George ‘Mad Max’ Miller, ofrece un verdadero alud de composiciones abigarradas, imágenes alteradas a base de saturación cromática y efectos especiales horteras; y en ‘Lilo, mi amigo el cocodrilo’ (21 de octubre), musical basado en un libro infantil superventas, Javier Bardem aparece intercambiando arrumacos con el gigante reptil del título. Imágenes como esa no se olvidan fácilmente.