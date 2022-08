Pilar Andújar estrena "El apagón" en València

La artista alicantina Pilar Andújar vuelve a las tablas con nuevo espectáculo al Centre del Carme de València, donde ha presentado los dos anteriores El salto y Aquí y ahora este año. El apagón se estrena el próximo 4 de septiembre a las 20 horas en un recorrido por la sala Goerlich II y el Claustro gótico del centro, ya que el montaje multidisciplinar de la artista de Almoradí será un recorrido con el público en forma de "ritual espiritual" con el que se clausura la exposición de arte urbano Emergency on Planet Earth, que ha sido la muestra más vista de la temporada con más de 90.000 espectadores.

El apagón de Andújar se funde en el mismo mensaje de emergencia climática de la muestra e invita a reflexionar sobre la salud del planeta, a pesar de que la alicantina ideó la propuesta hace más de un año, cuando se empezó a hablar de un posible gran apagón mundial, que hoy vuelve a estar sobre la mesa con la crisis energética y la climática.

"En El apagón hablamos del planeta y planteamos que hay que pararse y buscar en la conciencia de cada uno para evitar que esto vaya a peor. Me inspiré primero en ese posible apagón eléctrico, pero también con otras cosas, como la situación medioambiental que vivimos o el documental de Richard Attenborough, Una vida en nuestro planeta", explica la cantante y bailarina, que en este espectáculo combina la performance, la danza, la música y la palabra y que implica la participación del público hasta donde cada espectador desee.

"Llevo mucho tiempo actuando y me he cansado un poco de ofrecer solo la parte poética del espectáculo, busco que el público se involucre más en la historia, y por eso ese ritual de empezar a concienciarse desde uno mismo, no desde la dominación ni desde la obligación", aclara, que añade sobre el mensaje de su performance que "lo único que nos puede salvar es unirnos, el silencio y la conciencia".

Pilar Andújar propone a los espectadores que le sigan en su viaje espiritual desde el inicio. "A todos les damos las canciones y los rezos a la Tierra que se escuchan para que, quien quiera, pueda cantar o hacer percusión con botellas de plástico en el recorrido y se adentren más en la performance. Es muy interactivo si quieren participar. Hay exceso, improvisación y algunas sorpresas, pero también hay silencio y calma", describe la creadora, que cree que la búsqueda de la conciencia está presente en todos sus espectáculos.

En El salto reflexionaba sobre su transformación en los escenarios tras el accidente sufrido en 2016 y en Aquí y ahora, que clausuró la exposición Art Contemporani de la Generalitat Valenciana IV, invitaba a seguir el recorrido de la muestra con su baile y música para pensar y sentir los detalles de cada una de las 37 obras, pertenecientes a la colección de arte contemporáneo de la Generalitat. Una exposición que, precisamente, viaja el próximo 9 de septiembre al centro cultural Las Cigarreras de Alicante.