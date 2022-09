Ben Fernández viaja en el tiempo al Chicago de los años 30 en su nuevo corto

El alicantino Ben Fernández (Sant Joan d'Alacant, 1993), que debutó en la animación en 2017 con The Stunt Manual, al que siguió en 2019 Miss Mbulu, ultima con la productora alicantina Jaibo Films su tercer cortometraje, Mortelli, un cas perdut, una historia de detectives y gánsteres ambientada en el Chicago de los años 70 con viaje en el tiempo a los 30 que se encuentra en la fase final de producción.

Con toda la animación ya realizada, al nuevo trabajo, de 16 minutos, solo le falta añadir el sonido, la música y las voces. Acostumbrado a ser Fernández casi la única voz de sus cortos en sus anteriores trabajos -en el primero, el protagonista era él; en el segundo, los personajes se contaban con una mano- aquí los personajes principales son una decena y además ha incorporado a unos cuarenta figurantes, que suman medio centenar de personajes animados, por lo que el trabajo se ha multiplicado.

"Han sido tres meses intensos y podría seguir aún, porque la animación es un proceso que no se acaba nunca, hasta que llega un momento que dices basta", apunta el cortometrajista, que realiza la animación por ordenador con un estilo visualmente característico que combina lo real con lo fantástico, entre el cómic y el realismo virtual. "Es una mezcla entre stop-motion, collage animado y digital. Voy a ver si le pongo nombre y lo patento", bromea Fernández, que siempre ha utilizado rostros reales para armar sus personajes y en este cortometraje tuvo que realizar previamente un "casting de caras" para todo el reparto y ha empleado a varios actores -Luis Francisco Zaragoza, Fina de la Torre, Sara lópez, Dolores Carmona, Leandro Mañana, Hugo Boncana y el también animador Arly Jones- para crear sus imágenes.

En este caso, en vez de fotografías, "hemos hecho un escaneo en vídeo de 360 grados de la cara de cada personaje y de sus bocas hablando y gesticulando, para que el acting (la actuación) quede lo más integrado posible", explica el director del corto, que para el protagonista utilizó "al padre de un amigo que había hecho sus pinitos como actor" y para toda la figuración ha echado mano de cuarenta amigos y conocidos.

La historia, que comienza en el Chicago de1970, tiene de personaje principal al detective retirado Mortelli, que no ha resuelto el caso de su carrera y es requerido por la Policía para una investigación extraña que une un bote de pepinillos con el cadáver de una joven nacida en 1897. A partir de ahí, "el detective se mete en un lío viajando al pasado, donde encontrará pistas que le servirán para resolver su caso", explica Ben Fernández, que en este trabajo utiliza el blanco y negro y el color para diferenciar los cortes en el tiempo.

"La historia se mueve entre la aventura y la comedia, pero también hay intriga, ciencia ficción y mucha acción", resume el alicantino, que ambienta todas sus películas animadas en los Estados Unidos del pasado -la anterior fue en Brooklyn y la primera, en Los Ángeles- "porque todas las historias se me ocurren a partir del cine que he visto, y como hago animación, que no hago películas con cámara, lo puedo hacer en EE UU o donde quiera. Ahora que puedo creerme que estoy en Hollywood, lo hago, ya habrá tiempo de rodar con cámara en Alicante", ríe.

El cortometraje, que mezcla el valenciano, el castellano y el inglés, está producido por Jaibo Films y Beatriz Martínez y cuenta con la colaboración de la animadora Cristina Vaello (El olvido); ha recibido una subvención del Institut Valencià de Cultura y À Punt Media ha comprado los derechos. Antes de que acabe el año estará concluido y se ofrecerá a festivales. Con The Stunt Manual viajó al festival de cine de Seattle y Málaga y con Miss Mbulu obtuvo el Premio del Audiovisual Valenciano al mejor corto de animación en 2019.