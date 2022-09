Con cerca de 70 integrantes y audiciones en breve para incorporar a diez voces más, el Barcelona Gay Men’s Chorus es un coro compuesto principalmente por hombres gays y la agrupación coral LGTBI+ más numerosa del país, así como la primera en lanzar un disco propio. Cincuenta de estas voces aterrizarán el próximo 17 de septiembre en el Teatro Principal de Alicante para ofrecer un concierto solidario cuyos beneficios irán destinados a la Asociación de Ocio Ocupacional para personas con diversidad funcional (AODI). Las entradas ya están a la venta a precios de 15, 20 y 25 euros.

We have a voice es el nombre de este nuevo espectáculo que estrenaron el pasado 12 de julio en el Teatro Condal de Barcelona y que toma prestado el título del disco que han publicado. El show, de una hora y media aproximada, recorre un repertorio de 16 canciones que incluyen varios medleys o popurrís donde los artistas cantan y bailan y, todo ello, bajo la dirección musical de Gerard Ibáñez y traducido a lengua de signos con la participación de la intérprete Conxita Paricio para que las personas sordas puedan también disfrutar las canciones.

"La gente no va a ver un coro al uso de gente con carpetas que sale a cantar, sino que sale de manera muy divertida, con voces de calidad haciendo un espectáculo, más allá de un concierto. El público va a poder cantar y levantarse a bailar con canciones de musicales, pop, variadas y divertidas", ha avanzado esta mañana en la presentación del show solidario Ángel Hurtado, de origen alicantino y presidente del coro barcelonés. Acompañado de la directora del Principal, María Dolores Padilla, ha recordado el coro ya visitó Alicante hace un año con otro espectáculo parecido y la respuesta del público fue "emocionante" por lo que consideró que "había que repetir" la visita, ahora con un espectáculo "más potente".

Aunque no ha querido desvelar el repertorio de canciones que se escucharán en el escenario, Hurtado citó un clásico que no faltará como It's raining men o Sale el sol, del musical Los Miserables, así como un medley de ocho minutos y medio con 30 temas de otras tantas divas de la canción y otro de baladas "para descansar un poco de la parte coreográfica, que es mucha".

Inspirados en la tradición de coros LGTBI+ de países anglosajones, el BGMC nació en el año 2007 para ofrecer a este colectivo un espacio donde desarrollar una actividad musical y cultural y con ello contribuir a dar visibilidad y normalizar la homosexualidad a través de sus espectáculos, que siempre son divertidos y dirigidos al público general.

El 80 por ciento de sus conciertos tienen carácter benéfico, como el que se ofrecerá el día 17 a las 20 horas en el Principal a beneficio de AODI y en colaboración con las concejalías de Cultura e Igualdad y la asociación Alicante Entiende para su difusión. Desde AODI, Paloma Arroyo ha agradecido la colaboración por segundo año consecutivo del Barcelona Gay Men’s Chorus y animó a los ciudadanos a sumarse a participar "porque toda ayuda es poca" en este espectáculo que calificó de "genial". José Ramón Samper, de Alicante Entiende, también ha subrayado la ocasión de disponer de una actividad cultural como esta dirigida a todos los públicos en pro de la visibilidad del colectivo LGTBI+.

Hurtado ha destacado que hay varios coros LGTBI, algunos mixtos, en ciudades como Barcelona, Madrid, Mallorca o Torremolinos siendo el BGMC el más numeroso, con integrantes de 20 a 60 años de edad.