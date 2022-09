"El humor forma parte de mi historia, he vivido de él y no pienso en otros términos que los suyos"

Todo el mundo tiene claro que Tricicle eran tres: el guapo, el calvito y el gordito. Pero pocos sabrán que Carles Sans era el primero de ellos en ese trio que formó junto con Paco Mir y Joan Gràcia. Un proyecto con el que durante más de 40 años han hecho reír a millones de personas por todo el mundo sin decir ni una palabra. A día de hoy, cuando la compañía que le hizo famoso se mantiene en un parón prácticamente definitivo, Carles Sans se vuelve a subir a los escenarios con "¡Por fin solo!", pero esta vez para no callar ni un solo detalle de sus más de 40 años sobre las tablas. Se podrá ver en el Teatro Principal de Alicante del 9 al 11 de septiembre.

¿De dónde surge "¡Por fin solo!"?

Esta obra es el resultado de la decisión tomada por Tricicle, que, después de 40 años de éxito en silencio, decidimos colgar las botas. En ese momento, yo me pregunté si quería seguir en el escenario. Así que básicamente de ahí surge este espectáculo, con un título con ironía.

¿Qué puede esperar el público cuando se abra el telón?

Es una obra en la que no paro de hablar y de contar las anécdotas vividas a lo largo de 40 años de profesión. Desde cómo nos conocimos Tricicle, a otras personales, pero que tienen en común que todas son reales y que el protagonista soy yo. Al final, lo que se encuentran es una obra en la que se habla sobre diferentes anécdotas y todo en clave de humor.

¿Cómo ha sido el cambio de pasar del teatro gestual a hacer uno en el que no te callas ni un minuto?

Es un paso que ha sido algo delicado, porque han sido 40 años trabajando el gesto y el silencio. Por eso, había cierto riesgo y cierta preocupación en de repente ponerse a hablar. Pero estaba convencido de que yo podía hacerlo, y ahora simplemente lo ha corroborado con el éxito que está teniendo este espectáculo y la respuesta de los espectadores. Allá donde voy el público se lo pasa fantástico y yo también. No paramos de reír.

¿Cómo se consigue tener ese éxito en el humor?

Para nosotros, una obsesión cuando ya estábamos en Tricicle era que el público no estuviera ni 5 segundos sin reír. Para este espectáculo yo sigo manteniendo esta norma y parece que lo estoy consiguiendo. Aunque era un reto estoy muy satisfecho de como lo hemos logrado.

¿Qué opiniones le traslada el público, están disfrutando de la obra?

Sí, desde el primer momento. Una de mis preocupaciones era que en este país cuesta mucho que cuando estás situado en un lugar, artísticamente hablando, la gente te desubique de ahí. Cuando empecé este proyecto era uno de los puntos que me daba un poco de miedo, pero ahora ya he comprobado que el público se engancha enseguida y desde el principio quedamos atrapados unos con otros.

¿Por qué expresarse en clave de humor?

Es que el humor forma parte de mi vida, he vivido de él y no pienso en otros términos que no sean los suyos. En la obra una vez empiezan a reír ya es un no parar.

¿Encontraremos mucho de Tricicle en "¡Por fin solo!"?

Claro, está muy presente en todo el espectáculo porque de algún modo también cuento la trayectoria de la compañía. Hablo de cómo nos conocimos, en qué situaciones nos vimos implicados durante estos 40 años, incluso de cómo nos lamieron la oreja en Japón o cómo yo, personalmente, he protagonizado ridículos espectaculares en los aviones, porque durante mucho tiempo tuve miedo a volar. Decía el escritor Josep Pla que a las personas lo que más nos gusta de las historias es la anécdota, eso es lo que va a ver el público. Pero no solo las batallitas, sino que también conocerán al individuo que las ha vivido, que soy yo. Son aventuras divertidas y reales, y eso las personas lo disfrutan mucho.

¿Alguna que nos pueda adelantar antes de ver la obra?

Las anécdotas contadas fuera de contexto no tienen ni la mitad de gracia de lo que cuento y cómo lo cuento en el espectáculo. Así que animo al publico a que venga a disfrutarlas en el escenario, contadas sueltas no lucen igual.

¿Cómo ha sido volver al teatro de nuevo sin Paco Mir y Joan Gràcia después de 40 años juntos?

Un reto. Una especie de jugársela a todo o nada porque después de un éxito tan continuado y durante tantísimos años con Tricicle emprender una aventura propia es un riesgo. Y yo, aunque lo quiera relativizar, tenía la necesidad de que este proyecto saliera bien.

¿Has alcanzado el triunfo que esperaba?

La verdad es que en este momento estoy feliz porque creo haberlo conseguido. Pero también porque de algún modo cada uno de los tres ha volado por su lado para hacer sus proyectos por su cuenta, aunque seguimos juntos para hacer alguna cosa puntual. A mí esta obra me está dando muchas satisfacciones, porque es la constatación de que puedo hacer teatro también solo y hablando, que es algo con lo que no me encontraba desde que empecé profesionalmente.

¿Cómo se expresa mejor el humor con ese teatro gestual del que era experto Tricicle o hablando y pudiendo utilizar también el lenguaje oral como en esta obra?

Hay muchas maneras de hacer humor, depende de los medios que uses. La palabra es la herramienta rey, con ella puedes hacer todo. Pero, sin embargo, nosotros nos pasamos 40 años sobre los escenarios prescindiendo totalmente de la palabra y aún así, o precisamente por ello, hemos hecho reír a millones de espectadores. Con mi espectáculo se demuestra que gestualmente y oralmente, con la unión de esas dos cosas, consigo que el publico se lo pase muy bien.

¿Volveremos a ver a Tricicle juntos sobre los escenarios?

Quizás excepcionalmente. Estamos pensándolo, porque, cuando vino la pandemia, estábamos a 3 semanas de decir el adiós definitivo. Debido a la crisis sanitaria hubo que interrumpir las funciones y ahora estamos pensando la posibilidad de hacer algunos pases de despedida en Barcelona a lo mejor serán 5 o 6, y todavía estamos en ello, en su momento lo anunciaremos.