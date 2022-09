Las deconstrucciones de Isidro Blasco llegan a la Lonja de Alicante

Su obra transita en equilibrio entre la escultura, la fotografía, la pintura, la arquitectura y la instalación. Una combinación de técnicas que da a sus construcciones un punto de tradición artesanal y contemporaneidad que se ha convertido en su sello personal. Isidro Blasco (1960) inaugura el próximo viernes en la sala de la Lonja Surface detail, la que será su primera gran exposición en Alicante, "algo que tenía pendiente".

El artista, hijo del ceramista y escultor Arcadi Blasco, despliega en dos de las salas de este espacio seis piezas de gran formato. Sus instalaciones nacen de una estructura con múltiples sujeciones de madera que sustentan una superposición de imágenes para conseguir la sensación de volumen y perspectiva, como una deconstrucción del entorno. "Son estructuras de madera con fotografías que representan la realidad desplegada a través de imágenes troceadas".

Entre las piezas destacan dos de reciente creación. La primera, Train elevated in Brooklyn, la realizó este mismo año para el Museo Thyssen-Bornemisza, formando parte de la muestra Hiperreal. El arte de trampantojo. Una obra de 5x4 metros y más de 3 metros de altura, integrada por 18 fotografías superpuestas tomadas en el barrio neoyorquino.

"Es una obra muy importante en mi carrera -afirma- porque estaba dentro de una exposición que incluía desde clásicos del siglo XIV hasta nuestros días, y porque era para el Museo Thyssen". El artista asegura que "fue un reto, por eso hice una pieza espectacular de la que estoy muy satisfecho". Afirma que la ha traído a Alicante "porque quiero que la gente pueda verla".

La segunda lleva por título No place like home y se expuso en el centro Conde Duque de Madrid el año pasado. "Es una obra en la que te puedes meter dentro, una obra que te envuelve". Además, "tiene menos fotografía que es algo que estoy haciendo ahora porque quiero quitar protagonismo a las imágenes y centrarme más en la estructura y en el recorrido por la instalación".

Esta pieza alude directamente a la pandemia y es muy personal ya que responde a su situación particular durante el confinamiento. El artista ha vivido en Nueva York durante 25 años y las fotos que utiliza "son de mi casa en esa ciudad". Pero el covid le dejó en Madrid. "El encierro me hizo quedarme en España y me ha encantado estar un poco atrapado en este sentido, es como que se ha cerrado un ciclo y he decidido quedarme aquí, por eso es una obra muy particular".

Las otras cuatro esculturas de la exposición, que se podrá ver hasta el 27 de noviembre, son de un tamaño algo menor y más fotográficas. "Todas tienen referencias a Nueva York, porque tiene una gran potencia visual estética; son imágenes de un piso que tuve en Brooklyn, a la entrada al metro, a una esquina en la que compraba el café todos los días para comprarme un café... son lugares míos".

La muestra se completa con un espacio en el que se recogen maquetas, cerámicas y dibujos preparatorios, todo ello de piezas realizadas en los dos últimos años. Están acompañando a las obras principales. De hecho en esta sala se ha ubicado la pieza No place like home, que es a la que hacen referencia casi todos los bocetos.

"Los dibujos, por ejemplo, casi nunca los enseño; es de las pocas veces que lo he hecho. Hay mucha información en esos dibujos, muchas dudas del proceso mental sobre lo que tienes en la cabeza; enseñarlo es descubrir esa parte del trabajo y me da un poco de pudor, pero me apetecía ofrecer todo el proceso de lo que es mi trabajo, los dibujos, las maquetas y el resultado final", destaca el artista que participó este año en la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid (ARCO).

David Barro, comisario de la obra que se expuso en Conde Duque y autor del texto del catálogo, afirma que Isidro Blasco "muestra la compleja relación entre el espacio ilusionista de la pintura y la presencia física de la escultura, para situarse en la intersección de la pintura, la escultura, la instalación y la arquitectura, consiguiendo todo ello gracias a la distorsión cromática de sus fotografías. Lo social y lo doméstico, lo público y lo privado, lo ilusorio y lo material, se soportan en una cuidada tensión entre estructura y caos".

Isidro Blasco además expone en estos momentos una instalación de gran tamaño en The Children Museum of Manhattan, "para que los niños jueguen y la recorran, es una estrucutra y es muy laberíntica".