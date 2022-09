El legado para Alicante de Julio de España

Julio de España ha dedicado 25 años de su vida a la política desde las filas del PP, primero como concejal y diputado provincial, luego como presidente de la Diputación de Alicante y de las Cortes Valencianas y los últimos años, como senador. Un cuarto de siglo "y ya está bien", indica este médico internista de 75 años, que acaba de inaugurar en el barrio alicantino de San Blas la asociación cultural Despalic (cuyo nombre conjuga De España y Alicante) con la que desarrollar actividades abiertas al público y con un ojo puesto en la historia de la provincia de Alicante.

La asociación tiene su sede en un local de su propiedad de 240 metros cuadrados, en el número 2 de la calle Radiofonista Raúl Álvarez Antón, que De España adquirió cinco años atrás y que antes funcionó como supermercado. "Lo compré por 100.000 euros, pedí un préstamo y lo he terminado de pagar ahora", detalla con precisión. Tras años de arreglo y de traslado de objetos y mobiliario, Despalic ya está inscrita como asociación cultural, con un cuerpo directivo que preside él, al que acompañan Paco Sirvent de tesorero, Pepa Llorca de secretaria y Pepe Trigueros de vicepresidente, junto a otros cuatro vocales.

"Esto lo he acabado con ayuda de mucha gente, pero aún quedan cosas por hacer", indica De España sobre el espacio, que cuenta con una sala central para celebrar actos, una biblioteca y una parte de almacén. Aún no ha finalizado el inventario de objetos, pero calcula que habrá "más de 6.000 publicaciones" solo en la biblioteca, que ha ordenado por bloques en 21 columnas de libros, cada una dedicada a compañeros y amigos suyos ya fallecidos, como Carlos Mazón (padre), el exvicepresidente de la Diputación Rafael Pastor, los exconsellers José Ramón García Antón y Luisa Pastor o el periodista Tirso Marín, entre otros muchos. En el almacén aguardan todavía libros de su familia, algunos del siglo XIX, mientras numerosos muebles y recuerdos, de origen familiar y fruto de su actividad política, lucen en el salón: desde un piano y una pianola antigua -"me piden 12.000 euros por arreglarla", indica- a fotografías enmarcadas con autoridades y compañeros de partido; ilustraciones, pinturas y dibujos; placas, premios y detalles, algunos agrupados por temáticas -deporte, fiestas de Hogueras y de Moros y Cristianos, tauromaquia, etc.- y escudos de numerosos pueblos de la provincia. Un fondo documental para consulta "con la supervisión pertinente", matiza.

"Esto es un legado para Alicante. Cuando yo ya no esté o esta asociación deje de funcionar, me gustaría donarlo a la ciudad", manifiesta. Tras la inauguración, a la que asiste esta tarde el alcalde de Alicante, Luis Barcala, la primera actividad prevista será una exposición de pintura el próximo 21 de septiembre, a la que seguirán charlas, debates y presentaciones de libros, entre otras propuestas. Aún está por determinar el horario de este espacio, "pero la intención es abrir casi todos los días -asegura-. Ahora hay que ponerlo en marcha y hacerlo útil, vamos a ver si somos capaces de desarrollar actividades sobre la historia y la cultura de Alicante, recuperando el pasado y mirando al futuro".

Reconoce que, como político, se ha preocupado mucho del presente y del futuro "pero poco de lo anterior, de la historia, y de ella podemos sacar aprendizajes que queden para nuestros nietos y biznietos. Hay historias de asociaciones de vecinos, de alcaldes vocacionales en pueblos, de empresarios que han protagonizado capítulos fundamentales para el entorno de la provincia, gente que viniendo de fuera hizo cosas por Alicante, como Emilio Vázquez Novo, Manuel Peláez, Joaquín Arias, Justo Quesada... que casi no nos acordamos de ellos y ahí hay mucho camino por recorrer divulgando quiénes fueron y qué hicieron", concluye junto a las persianas del local, que ha pintado un joven grafitero, Kikone, con imágenes del castillo de Santa Bárbara, el MARQ y el Palacio Provincial de la Diputación de Alicante.