El cortometraje, basado en el texto de Sebastián Beringheli llamado “La sirenita: la verdadera historia”, es una reinterpretación actualizada del cuento de la “La sirenita” creada por el director alicantino Augusto Almoguera en la que la protagonista, Sirena, es una chica transexual que hace frente a sus inseguridades y desamores para finalmente renacer y seguir adelante con su proceso de transición. La actriz que da vida a esta adolescente un tanto díscola, según asegura ella misma en la voz de off que acompaña el corto, es Lola Rodríguez conocida por su papel en La Veneno. “Que la protagonista fuese trans, le dio sentido al corto”, asegura Augusto y añade: “gracias a ella decidimos que nuestro cortometraje sería una doble metáfora de ‘La sirenita’”. ‘Yo, Sirena’ representa al diferente que no encuentra su sitio en la sociedad por no seguir las reglas establecidas al mismo tiempo que también abandera la libertad de ser uno mismo frente a la aceptación social.

'La sirenita' es nuestro cuento favorito de Disney desde niños y nos pareció muy interesante coger esa historia tan conocida, hacerla nuestra y adaptarla a los tiempos que corren", aclara Almoguera. Sin embargo, el proceso de creación no fue sencillo ya que se rodó en septiembre de 2020 en plena pandemia y tanto la preproducción como la postproducción fue telemática. "No sabíamos si rodaríamos hasta el día en el que empezó el rodaje, pero finalmente tuvimos suerte y todo salió bien" explica el director. La localización elegida por la directora de producción María Santacruz fue Los Jardines de Brutinel en Alcoy, que otorgaban al corto un tono y una ambientación preciosista y romántica consiguiendo que tuviera un toque de cuento muy apropiado. En el corto participó la actriz de 'Vis a vis' Dunia Rodríguez como la Bruja del Mar que representa los miedos e inseguridades de Sirena y los influencers Charlie Sarriá y Nerea Pascual como el Príncipe y su novia. La postproducción terminó en mayo de 2021 y, tras un año en distribución con "Distribution with Glasses", ha sido seleccionado en distintos festivales nacionales e internacionales. Ganó el premio de producción Visual Buit de la provincia de Alicante y el premio al mejor cortometraje LGTBI en el Rodeo Film Festival en 2021. 'Yo, Sirena' es el segundo proyecto de este director alicantino, tras el cortometraje 'Noche de brujas' estrenado en 2016. "Quería hacer algo totalmente diferente, 'Noche de brujas' es un corto que se centraba totalmente en el guion y era el guion y los diálogos de las dos protagonistas lo que guiaban el desarrollo de la historia. Mientras que con 'Yo, sirena' quería que fuese todo lo contrario y que lo que guiase el desarrollo de la narración fuese la imagen y la estética visual", asegura Augusto.