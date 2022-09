Cerca de 150 cocineros de toda España asistirán en la ciudad de Alicante a la gala de entrega de los Soles de la Guía Repsol, los reconocimientos más importantes de la gastronomía española. Será el 27 de febrero en el ADDA y supone un reto logrado por el trabajo conjunto realizado por la Generalitat Valenciana, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Alicante que han conseguido que este acto haga las maletas y salga del País Vasco después de tres años.

El convenio de colaboración entre las tres instituciones y la Guía Repsol se puso ayer negro sobre blanco en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante, ciudad que acogerá además una serie de actividades relacionadas con la restauración alrededor de esa fecha.

En la Comunidad Valenciana hay 54 restaurantes con Soles que suman 81 distinciones (4 con tres, 19 con dos y 31 con uno), de las que 26 están en la provincia y 7 en la ciudad de Alicante. Un número destacado porque "esta comunidad y Alicante han vivido una revolución gastronómica, sobre todo en la Marina Alta", ha destacado durante el acto de presentación María Ritter, directora de la Guía Repsol.

La gala de los Soles de la Guía Repsol 2023 se celebrará en Alicante

"Cuando nos llamaron para comenzar a hablar no lo dudamos y estamos encantados porque es una ciudad que ha alcanzado una fórmula de turismo de gran calidad; tiene muchos chefs embajadores, tiene infraestructura y tiene la ayuda de las instituciones".

Uno de los objetivos es "hacer participar a la comunidad porque queremos que sea una fiesta para todo el mundo y que llegue a la ciudadanía".

El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha apuntado que "la elección de Alicante para esta gala supone un reconocimiento a una ciudad y una provincia que cuenta con unos valores gastronómicos excepcionales y con talento y tradición de sobra para seguir siendo un referente a nivel nacional e internacional". En este sentido, ha afirmado que "estos premios son el resultado del esfuerzo y el empeño de toda la familia hostelera y gastronómica de este destino, que representa una de nuestras propuestas turísticas más valoradas".

Del mismo modo, ha incidido en que "este tipo de eventos son también una motivación añadida para todo el talento joven que está formándose y apostando por la gastronomía como una opción de futuro". Y ha señalado que va a ser "una celebración desde el rigor, aquí nadie regala nada, es un momento de fiesta, pero la fiesta llega después del trabajo y de habernos ganado a pulso ser un destino turístico gastronómico".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha hecho hincapié en la capacidad de "reinvención y superación" de la gastronomía alicantina. "El sector ofrece cada vez más atractivos, más calidad y más innovación, lo que ha convertido a la provincia en una de las referencias nacionales". En este sentido, Mazón ha resaltado "el empuje, la determinación y la calidad de los profesionales y empresarios alicantinos"..

Como "un nuevo espaldarazo al gran trabajo de los profesionales alicantinos de la hostelería", ha definido el alcalde de Alicante, Luis Barcala, este acontecimiento. Un sector que incide "en la búsqueda constante de la excelencia gastronómica y la defensa de nuestras grandes señas de identidad en este sector: el producto, la calidad, el servicio y la profesionalidad". El alcalde ha recordado que "en breve celebraremos una nueva edición de Alicante Gastronómica, una de las mayores ferias del sector en España, y ahora sumamos nuestra condición de anfitriones de este gran acontecimiento de referencia internacional que apuntala el empeño colectivo por consolidar Alicante como destino gastronómico de primerísimo nivel".

Por su parte, la vicealcaldesa y responsable del Patronato de Turismo Alicante City&Beach, Mari Carmen Sánchez, ha resaltado que "la riqueza gastronómica de Alicante constituye uno de nuestros pilares en la promoción turística con los arroces como buque insignia". "El hecho de acoger la gala de los Soles Repsol en nuestra ciudad viene a reconocer la importante labor del sector y al mismo tiempo supondrá un acontecimiento de primer nivel al reunir a lo mejor de la gastronomía española".

Alicante, una potencia gastronómica a nivel nacional

Los cocineros que acudieron al acto celebraron esta oportunidad que supone, aseguran, dar mayor visibilidad a la gastronomía alicantina y ponerla en su sitio. Para Kiko Moya, con tres Soles Repsol en L'Escaleta de Cocentaina, este hecho "habla de a importancia de nuestra gastronomía y de la importancia de Alicante en el panorama nacional", algo que "nos hemos ganado entre todos los profesionales", por lo que, aseguró, "tenemos que creérnoslo porque desde fuera ya es una realidad, es una potencia a nivel gastronómico".

Como un sueño califica esta noticia María José San Román, de Monastrell, que cuenta con un Sol Sostenible. "He asistido a las galas previas en el País Vasco y siempre pensaba que por qué no aquí". Considera "fantástico" que se celebre en Alicante la gala porque esta guía "es la única española, seria y cada vez más creíble, con una filosofía nueva y muy acertada".

Para San Román, que ha afirmado que "quiero otro sol, por supuesto", "están apostando por la gente joven y la presencia de las mujeres es buscada porque al final hay que sacar a las mujeres, como no puede ser de otra manera porque las mujeres somos la mitad de la mano de obra en hostelería".

La cocinera, "optimista por naturaleza", aspira "a todo siempre". "Estoy siempre trabajando para ser mejor y si eso hace que me den otro sol, pues fenomenal y si no, pues es que no hemos cumplido con sus expectativas pero al final yo intento mejorar cada día en lo que hago y parece de momento parece que en la guía se refleja el trabajo que hemos hecho durante tantos años.