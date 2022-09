El Pabellón de Luz, renovación del restaurante Matola de Elche realizada por Esculpir el Aire, fue galardonado ayer con el Winner-Honorable Mention en la categoría de diseño de Arquitectura de los LOOP Design Awards.

El jurado estuvo integrado por miembros de los prestigiosos equipos de arquitectura de Zaha Hadid, Renzo Piano o Miralles Tagliabue, que premiaron este proyecto del estudio alicantino, liderado por José Ángel Ruiz Cáceres, por considerarlo una construcción conceptual que trabaja principalmente con el blanco, ofreciendo una pieza pura que transforma la luz en atraviesa y permite que el aire circule libremente.

El Pabellón de Luz, que nació de la filosofía de ofrecer nuevas respuestas a partir de las nuevas preguntas que plantea la nueva situación de vivida en relación al covid, es un pequeño edificio que se ofrece como terraza restaurante para posibilitar nuevas experiencias espaciales en un entorno de encuentros culinario.

El edificio ha tenido en cuenta la energía y sostenibilidad con la fluidez del espacio, para potenciar aspectos climáticos y ambientales del lugar: ángulo del sol (incidencia solar), ventilación natural, transpiración a través de la piel, temperatura y humedad, etcétera.

Esculpir el Aire está formado por un equipo multidisciplinar que atesora una amplia experiencia en el ámbito de la arquitectura, donde sencillez, transparencia y confianza estructuran su trabajo.

Entre los galardones y nominaciones que atesora, se encuentran el primer premio CID Best International Tile Design Award, las nominaciones internacionales a The Architectural Review ‘18 Awards y al Architizer ‘18 Awards, además de 5 nominaciones Internacionales Building of the Year Award, el 2º premio del Concurso Internacional Ordenación Urbanística Campus UMH Elche, el 2º premio del Concurso para Ampliación Colegio Arquitectos Alicante y el primer premio del Centro Social y Centro de Día Cocentaina, entre otros.