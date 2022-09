Es un homenaje a los personajes figurantes del mundo de la escena, aquellos que están detrás. Sin ellos no habría espectáculo, pero su presencia pasa desapercibida. Tribulto, con la l, quiere ser un espectáculo que habla de los personajes de los que nadie habla y lo hace a través de una comedia que utiliza reconocibles musicales, por lo que hay música, canciones y mucho trabajo.

Este montaje narra la historia firmada por Marcos Montagud que ganó la quinta edición de las Residencias Estruch del Teatro Principal de Alicante y que Recolectores Teatro ha puesto en pie, con dirección de Iván Jiménez y con Mila García, Dolores Faraco y Diego Juan sobre el escenario. El resultado se verá el viernes en el Teatro Principal, a partir de las 20 horas, un estreno que servirá para abrir la programación de Alacant a Escena.

En las tablas, tres actores que interpretan a su vez a actores que ponen toda la carne en el asador en la que puede ser su última oportunidad en escena. "Dentro de la obra hay como tres obras. El musical que preparan los actores, los problemas que surgen entre ellos y con los técnicos, y la vida real de estos actores a través de flash-back oníricos porque muchos recuerdos no son reales, y estas tres capas que ha creado Marcos se van intercambiando durante toda la obra", apunta Iván Jiménez recién acabado el ensayo general en el Principal.

Para Montagud, "son tres personajes que con mucha ilusión intentan gastar su última bala, consideran que si montan bien un espectáculo es su última oportunidad para brillar". Y en ese camino, "se van encontrando con inconvenientes que hacen que sea un hecho heroico ir contracorriente".

El director los define como "superhéroes de la precariedad" porque "están haciendo todo lo que quieren a pesar de las dificultades y tienen mucho talento, aunque toman malas decisiones".

En este sentido, el dramaturgo destaca que es también "un homenaje a los personajes secundarios de los que nadie habla".

Y hablando de precariedad, sobre el escenario una mesa con cuatro sillas, unos paraguas ingeniosamente colgados del techo con luces, una máquina de humo y dos cabezas móviles. "Cuando todo funciona a la perfección parece un festival de verdad; como en la obra, se trata de sacar partido a todo", destaca Iván Jiménez.

Por el camino, se recrean de forma muy particular escenas de los musicales West side story, El Rey León y El fantasma de la ópera, "a través de esos personajes que aparecen en la parte de atrás", dice el director. Y además, suenan 9 canciones originales con letra también de Montagud -"por eso no es un añadido sino que es continuación de la escena"- y música de Carlos López. "Suena salsa, rock and roll, algo similar a ópera y como un himno".

El autor considera que "es una comedia no diría musical, aunque hay momentos que salen figuras que se utilizan en un musical, pero no solo eso. Por encima de todo, la palabra que lo define es comedia porque la finalidad es poder enfrentarnos a temas que nos preocupan desde la risa y el humor".

Un salto al vacío

Después de iniciar los ensayos en agosto, se retomaron esta última semana. "Ha sido brutal, como la traca final; como decir que tenemos que darlo todo porque hemos apostado por este espectáculo que es un tanto diferente y no es nada convencional", destaca Mila García, que arrastra con ella una larga trayectoria actoral. "Sse trata de sacar lo positivo de la precariedad".

Para Dolores Faraco ha sido "un salto al vacío" porque "es una comedia un poco arriesgada en la que tenemos que dar mucho no nos podemos quedar en medias tintas porque si no, no funciona".

Esperan que así sea. De momento, ya tienen cerradas dos funciones más: el 29 de octubre en Aigües y el 12 de noviembre en Mutxamel.