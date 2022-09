Metallic’Ko celebra su 35 aniversario por todo lo alto este fin de semana en Benidorm con el Bali Leather & Rock Festival con un plantel de sonidos punk rock y garage. El cartel del viernes incluye a Sonic Angels, The Smoggers, Las Aspiradoras, Sinciders, Ati Edge & The Shadowbirds, Indy Tumbita y Artemio Ex. El sábado actuarán Johnny Moped, Thje Lizards, PVP, La Moto de Fernan, Los Chill, Transmision N, Dolantines, Frank Suz, The Newtron Boys, Pólipos, Gas Mostaza y Joao Tomba, mientras que la mañana del domingo tocará Exfan. Además de una quincena de djs, el festival incluye exposiciones, un rock market, feria del disco y la presentación de la película "Garlic Phantom"s de la mano de su director Juan Pérez Fajardo. Hay entradas por día o de fin de semana con alojamiento en el Bali.