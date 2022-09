Guitarra, batería, y armónica, pero sin bajo. Así es la Keith Dunn Blues Band, que el próximo 11 de octubre protagonizará el concierto central de la IV edición del Festival Internacional de Blues de Alicante. En esta ocasión, el grupo liderado por el músico norteamericano fundador del sello discográfico DeeTone Records, que domina la armónica con notas marcadamente percusivas y una voz típica de los juke-joint del Mississippí, ofrecerá su concierto (15 euros) en el Teatro Principal.

Keith Dunn, que ya actuó en la pasada edición junto al guitarrista John Primer, estará acompañado en esta ocasión para la nueva edición de An evening with the blues por la voz de Dorrey Lyles, que ha trabajado con artistas de la talla de Oleta Adams, Barry Manilow y Natalie Cole, y el piano de Kristian Rannerbeg.

El festival organizado por la Sociedad de Blues de Alicante en colaboración con el promotor Testi Tejada, arranca el sábado 1 de octubre con la exposición fotográfica Blues en el teatro, que se podrá ver en el Forum Fnac.

Tras el concierto de la Keith Dunn Blues Band, el 14 de octubre Fran Moreno Sáez ofrecerá la conferencia Mississippi juke-joints, donde nació el blues. a las 19.30 horas en el Forum Fnac. El acto contará también con música en directo.

El viernes 21 de octubre, a las 21horas en la Casa de la Música del Centro Cultural Las Cigarreras, nuevo concierto con Lluís Coloma, que acompañado solo de su piano ofrecerá una mezcla única de diversos estilos que se fusionan de forma natural con el blues y el boogie woogie. Entrada gratuita con invitación.

El blus y el blues rock de grupos alicantinos sonará el sábado 22 de octubre a las 20 horas, en la Casa de la Música del Centro Cultural Las Cigarreras, con un concierto doble de Sba Blues Ensemble + invitados y The Empty Bottles (10 euros).

En el Festival de Blues de Alicante colaboran el Teatro Principal de Alicante, el Centro Cultural las Cigarreras, Fnac Alicante, Hotel Maya, Pulgar Producciones y Benny Drums.

La Sociedad de Blues de Alicante (SBA) es una asociación provincial sin ánimo de lucro que busca difundir la música y cultura del blues en toda la provincia, apoyando a los músicos y como vínculo entre los amantes del blues