Rigoberta Bandini abandona los escenarios, así lo anunció hace unos meses en el programa de "La Resistencia", pero antes de dejar las tablas la artista realizará una gira de otoño por España en la que visitará Alicante.

La cantante catalana Rigoberta Bandini aprovechará su visita a la capital alicantina para promocionar su primer disco "La Emperatriz" que vio la luz el pasado 7 de octubre. Un álbum que combinara temas ya conocidos para el público y también canciones inéditas.

La cantante de ¡Ay mamá!, el tema con el que se presentó al Benidorm Fest 2022 y que ya se ha convertido en un himno feminista, sorprendió a sus fans con el anuncio de su retirada durante su visita al programa de David Broncano. "Tengo que explicar una cosa importantísima", comenzó anunciando Bandini en el programa. "En otoño voy a hacer el final de la gira y después, me retiro un rato largo. Pero retirarme de los escenarios no significa que no vaya a trabajar", aclaró.

Aunque antes de su retirada por un largo tiempo, la cantante catalana se despide a lo grande con una gira que, bajo el nombre de "Rigotour", aterrizará en Alicante mañana 11 de octubre. El concierto de Rigoberta Bandini en Alicante tendrá lugar en el Área 12 a las 21.00 horas.

Aunque se esperaba que la catalana colgara el cartel de "sold out", todavía quedan entradas para el concierto de Rigoberta Bandini en Alicante, que se pueden adquirir a un precio de 28 euros en entradas.com.

El último boom de la catalana ha sido la canción que ha publicado en colaboración con Amaia, Así Bailaba, un tema que, al igual que su mítico ¡Ay mamá!, va camino de convertirse en un himno contra el machismo.

Las dos cantantes han creado su nuevo tema cogiendo como base el estribillo de 'Los días de la semana', una de las canciones infantiles más emblemáticas de 'Los payasos de la tele', para transformarla en una canción propia del siglo XXI, con lemas feministas que reivindican la diversión y la fiesta.