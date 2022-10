¿En qué ha cambiado y evolucionado tu carrera con tu traslado a Madrid?

Ha sido de algún modo reconfirmar mi amor por la música. Yo ya sabía que era mi pasión, pero el hecho de venir aquí a intentarlo plenamente me ha servido para concienciarme de todo lo que hay a mi alrededor, de las músicas que me rodean y lo que puedo aportar yo dentro de esos mundos y de apostar por lo mío más que nunca. En el año que llevo aquí casi todos los días se va a algún concierto, se conoce a alguien, se descubre un artista nuevo… hay muchos elementos que la ciudad tiene y que te atrapan y eso resulta en una fuente de inspiración constante.

¿Este cambio ha sido porque si no vives en Madrid no puedes aspirar a casi nada en la música?

Madrid tiene esa especie de virtud-problema en la que muchas cosas recalan aquí y en algunos sectores está todo muy centralizado, pero pienso que la música al ser tan diversa hace que no sea un factor determinante el hecho de que por estar en Madrid tengas éxito o no. Eso es muy relativo. Puedes conseguir vivir de la música sin estar en Madrid perfectamente, pero también es verdad que gran parte de la industria musical reside en la capital y al final tu proyecto de alguna manera por mucho que puedas salir adelante estando fuera, antes o después Madrid es parada obligatoria.

Acabas de sacar nuevo single con nuevo estilo y sonido, ¿supone la búsqueda de todo tipo de públicos ya que antes tenías un estilo muy marcado?

He cambiado el sonido porque a mí me apetecía, no porque así pudiera llegar a más gente. Lo de antes no creo que fuera un estilo marcado, al final las canciones nuevas creo que siguen teniendo esa esencia de lo anterior, pero sí que desde que me mudé ya llevaba tiempo grabando por mi cuenta, interesándome más por el mundo del sonido y echando horas de estudio probando cosas nuevas. Al final ha salido la música que me gusta y creo que es muy fiel al momento que vivo, ya que lo toco todo y lo que suena es plenamente mío.

Para la grabación de La mirada te has rodeado de excelentes profesionales de la música, ¿puede ser el primer peldaño para hacer algo grande en el futuro?

Siempre trabajo mirando al futuro, y creo que en cada paso que uno da debe demostrar algo nuevo y atreverse a probar nuevos horizontes. Gracias a ello creo que en este punto he conseguido rodear a gente a mi lado con gustos muy comunes, objetivos muy marcados y que se implican en esto. Trabajar con Óscar (Varry Brava), Juanjo (Cycle) y Tony en la grabación de lo nuevo ha sido un acierto, y a cada uno de ellos los considero amigos más allá de la música. Realmente siento que todo va por buen camino y ojalá que eso me lleve a conseguir algo grande como dices. Que quede claro que se va a intentar.

¿Piensas seguir sacando temas sueltos, tal como se hace ahora,o tienes ya material preparado para la grabación de un álbum completo?

He grabado varios temas en el estudio, todos con Óscar, Juanjo y Tony, como venía siendo en La Mirada. Obviamente, el álbum completo es uno de mis deseos para el futuro que está pendiente, pero por ahora la idea es ir a singles y ver cómo se da todo.

¿Cuándo te sientas ante una página en blanco a la hora de componer una canción, hacia qué puntos se dirige tu mente, tanto a nivel musical como literario, ¿ te pones algún limite?

Intento hacer primero la música cogiendo una rueda de acordes que me interese y luego le voy sacando la melodía. Lo último la letra. Es como me sale más fácil. Normalmente todo este proceso lo hago con la guitarra salvo algunas ocasiones que tiro de piano, o de un ritmo que me llama la atención. Donde sí que experimento más es en la producción, cuando me pongo a grabar la primera maqueta con todos los elementos de baterías, sintes, guitarras etc. y se le va dando el estilo que le veo más conveniente. Más que ponerme límites intento pensar que de todo se puede sacar algo.

Ahora tienes concierto en Orihuela, tu ciudad, ante tu gente, ¿tú que ya tienes cierto rodaje en directo, te preparas de una manera especial para una ocasión como esta?

Al final La Gramola es el sitio donde crecí y eso de primeras ya lo hace especial. Luego volver a ver a mi gente de allí con lo nuevo es algo que me motiva. Es un concierto al que le tengo muchas ganas por todo lo que significa: la vuelta, el iniciar lo nuevo oficialmente… al final he esperado mucho tiempo para hacer ese concierto, me lo he imaginado muchas veces en mi cabeza y haré todo lo que esté en mi mano para hacer que valga la pena.