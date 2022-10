El actor que encarnó a Bran Stark está en Alicante. Isaac Hempstead-Wright británico de 23 años saltó a la fama por darle vida al penúltimo de los hijos de Ned y Catelyn Stark en la ya mundialmente conocida serie Juego de Tronos.

Cerca de 200 personas han podido compartir este sábado en la Institución Ferial Alicantina (IFA) un rato con Bran Stark con motivo de la séptima edición de Vídeo Game Comic. Los fans de Juego de Tronos de Alicante y provincia no han querido perderse esta cita con el actor que se ha mostrado muy cercano haciéndose fotos y firmando autógrafos, láminas y hasta Funkos.

"Esta noche espero explorar Alicante"

El penúltimo de los Stark ha sido el invitado especial de este año en el salón del cómic de Alicante y ha contando a este diario que nunca antes había visitado la capital de provincia: "La última vez que estuve en España fue en Sevilla en Alicante nunca había estado. España me gusta mucho es un lugar especial para mi". El actor ha afirmado que llegó la pasada noche, por lo que todavía no le ha dado tiempo a visitar nada: "Esta noche espero explorar Alicante, aunque todavía no sé donde iré”.

Además, Isaac ha asegurado que se ha sentido muy arropado por todos los seguidores que se han acercado a lo largo de la mañana: “La gente es muy simpática noto el amor de la gente por todo lo que hemos hecho estos años y es una sensación muy bonita”, ha admitido.

Con respecto a la precuela de Juego de Tronos, La Casa del Dragón, estrenada a finales del pasado mes de agosto el actor ha indicado que: “Todavía no la he empezado a ver, pero me parece genial que haya historias más allá de todo lo que rodea al universo de Juego de Tronos”.

No obstante, quien se haya perdido el encuentro de este sábado por la mañana podrá acercarse en horario de tarde de 18.00 a 20.00 horas y este domingo domingo para conocer de cerca a Bran Stark.

Más actividades

Asimismo, el evento de referencia en materia de cómic, cine y videojuegos de la provincia de Alicante también contará con la participación de otros artistas invitados que ofrecerán conferencias, charlas y participarán en diferentes debates. Entre ellos destacan dibujantes e ilustradores de Marvel como Salva Espín (Deadpool, El Increíble Hulk, Lobezno…), Daniel Acuña (Green Lantern, Flash, X-Men…), Ana Murillo más conocida como Aneke o el veterano Claudio Castellini; el director de cine y guionista, Juanra Fernández (Rocambola) o La botella de Kandor de la mano de su creador Javier Olivares.