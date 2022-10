Acostumbrados a gestar sus proyectos artísticos entre cuatro paredes, diez creadores han podido desarrollar sus propuestas escénicas durante dos semanas al aire libre en la isla de Tabarca. Esta experiencia, que acaban de llevar a cabo dos equipos multidisciplinares de cinco personas cada uno entre el 1 y el 16 de octubre, ha sido posible gracias a las primeras residencias Petricor del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, un proyecto pionero de investigación para artistas escénicos cuyos primeros resultados han presentado esta mañana en la Diputación de Alicante y cuyos participantes consideran "un regalo".

Los dos equipos seleccionados ya mostraron a los tabarquinos el pasado domingo un avance en vídeo de quince minutos en la propia isla alicantina, que ha servido de escenario y de inspiración para ambas propuestas, que debían reflejar el patrimonio natural y medioambiental de la isla siguiendo las bases de la convocatoria.

Vida. Seis sentidos entre vientre y cartílago es el título del proyecto encabezado por Jessica Martínez junto a Luis López Casero, Clara Crespo, María Begoña Santalices y Amparo Urieta, dedicado a registrar el espacio sonoro de la isla, "desde el sonido de las abejas al mar, las gaviotas, los toldos al aire o los perros", apunta Martínez. Este montaje sonoro se integrará en el proyecto global de teatro y performance con el mismo nombre en el que trabajan desde hace dos años, "que habla del duelo, de la pérdida y de la muerte sin contemplaciones y para el que buscábamos señales de vida en elementos de la naturaleza. Y eso es lo que hemos encontrado en Tabarca", añade. La propuesta entera se estrenará el 26 de noviembre en la sala La Mutant de València.

El segundo proyecto, Airaferma, fusiona la danza y el teatro con la tecnología 3D, el vídeo, la fotografía y la música. Aquí, Federica Fasano, Asun Noales, Rosa Castillo, Carlos Fernández Fuentes y Miguel Ángel Sánchez Agulló -con la colaboración de Germán Antón García, Rubén Martínez García, Victoriano Simón y OtraDanza- han profundizado en las bases históricas de la isla "para llegar a entender el espíritu de Tabarca. Hemos entrado en contacto con sus habitantes y estado en más de 25 lugares diferentes con distintas estéticas para intentar crear una propuesta escénica como avance del resultado final, que es abrazar la isla para recordar su valioso patrimonio", apunta Fasano, que agrega que el producto final será un documental "grabado en 360 grados que se verá con gafas 3D", y un reportaje de vídeo y fotografía en 2D sobre el making of o cómo se hizo. Su intención ahora es introducirlos en el circuito de festivales de cine y danza internacionales.

"Para nosotros ha sido una sorpresa lo productivos que hemos sido, hemos encontrado más lugares de los que esperábamos para la creación, y ha sido muy intenso. Esa calma aparente nos ha permitido concentrar la producción artística. Crear entre las algas, las rocas, el faro ha sido muy enriquecedor", considera la bailarina Fasano, italiana, en cuyo equipo había gente de distintas procedencias, mientras el grupo de Vida era mayoritariamente valenciano y su representante, Jessica Martínez, asegura que esta ha sido "una buena oportunidad para que Alicante no sea solo esa provincia del sur de la que a veces se habla, sino que tiene un gran potencial y me alegra mucho haber llegado hasta aquí. No hay palabras para describirlo". Ella, cuyos padres celebraron su luna de miel en la isla, ha agradecido "poder estar en un espacio dedicándote solo a lo que tienes que hacer" y apunta que el territorio "ha sido más inabarcable de lo que esperábamos. Hasta llegar allí no te das cuenta".

La diputada de Cultura, Julia Parra, ha destacado el espacio "inspirador" de la isla y se ha mostrado "muy orgullosa" de apoyar esta experiencia porque "nunca antes se había hecho nada parecido allí". A su vez, la directora del Gil-Albert, Pilar Tébar, ha apuntado que estas residencias "ya son la envidia de otros sectores de la cultura porque aúnan investigación y creación en la isla" y ha reiterado su voluntad de duplicarlas el próximo año para dividirlas en dos momentos diferentes del año, mientras el subdirector de Artes Escénicas del instituto, Iván Jiménez, ha destacado que "Tabarca nos distingue de otras residencias" y facilita ese "aislamiento necesario" para concentrarse en la creación.

En la actualidad, cada grupo seleccionado cuenta con 4.500 euros para equipamiento dietas, transporte y producción. El Gil-Albert ha duplicado este año las ayudas a la investigación alcanzando los 40.000 euros. El Instituto Gil-Albert organizará la presentación de ambas propuestas en Alicante cuando los plazos de los proyectos lo permitan.