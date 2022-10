Cuando Mónica López Blanquer dijo sí a dirigir la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos de Alicante asumía que no iba a ser nada fácil. Primero porque el planteamiento fue el de un año de transición, pese a ser la trigésima edición; segundo porque eso ocurrió en abril y no fue hasta julio cuando se hizo oficial el nombramiento.

Ha supuesto un reto, pero consiguió montar una programación que se verá del 4 al 12 de noviembre, antes de poder juzgar su trabajo que en esta edición incluye una quincena de espectáculos además de actividades paralelas y encuentros.

López Blanquer, que esta mañana realizó un encuentro informal con la prensa en Alicante, no es partidaria de la queja sino más bien del sí. "Los teatreros nos quejamos mucho porque casi siempre nos dicen que no, pero yo creo que el teatro es decir sí, es posible, aunque no sea fácil". Por eso no habló mucho de carencias, "aunque sin dinero, por mucho amor y deseo que le pongas a las cosas no puedes hacer mucho", y se centró en el trabajo hecho y en el que queda por hacer, si continúa el próximo año.

Como objetivo, la nueva directora de este ciclo se plantea "recuperar el ámbito de influencia estatal de la Muestra", porque, asegura, "mi labor es que seamos reconocidos por ser una apuesta singular; no quiere decir que tenemos que ser menos Comunidad Valenciana, lo ideal es que los tres ejes, el estatal, el autonómico y el local, estén equilibrados".

También persigue la gestora cultural que "más que una Muestra de consumo rápido, de exhibición, tenemos que convertirla en un espacio de trabajo, de relaciones artísticas y con la ciudadanía".

Habló del público, "que no puede ser un consumidor pasivo, tiene que participar porque todos los gestores culturales tenemos que ser conscientes de que estamos en un cambio de paradigma, ya no hay el mismo patrón de consumo".

En ese camino, si continúa, se pone una meta a conseguir en tres años: estar en un 75 por ciento de ocupación. "Es una cuestión de cambio en el patrón de consumo y hay que ver al espectador como un participante, a ver cómo lo enganchas".

Lo que es necesario, destaca, es que las instituciones que la organizan (INAEM, Diputación, IVC, Ayuntamiento de Alicante y SGAE) "garanticen un presupuesto mínimo para tener un equipo profesional y que haya una presencia publicitaria en la calle; con más presupuesto, una de las cosas que me quedan pendientes en esta edición es seguir aumentando en la mejora de la difusión".

Figura jurídica para la Muestra de Autores

Que la Muestra de Autores carezca de una figura jurídica -algo en lo que se está trabajando, según aseguró el director del INAEM, Joan Francesc Marco en Madrid durante la presentación de este ciclo- obliga a "trabajar con complicidades". "Ahora no tiene una estructura administrativa para trabajar todo el año y tenemos que adaptarnos a esta circunstancia, pero no lo veo como una limitación. Tener un CIF lo haría más fácil, obviamente, pero eso no quiere decir que no podamos hacer muchas cosas".

En este sentido, recalca que se trata de buscar alianzas "con entidades que sí trabajan de forma continua, como hemos hecho con el Cefire o el Espai la Granja de València, que nos ha permitido hacer tres cursos más y es una forma de sacar la Muestra fuera de aquí".

Que la Muestra de Autores se convierta en un punto de reunión de programadores no es lo fundamental. "Uno de los objetivos ha sido siempre promocionar al autor, otra cosa es ver cómo se hace, porque somos una muestra no una feria, no tenemos esa capacidad".

Pérez Blanquer, titulada superior en Arte Dramático, desconoce de momento si continuará con su labor el próximo año. No obstante, considera, "por mi experiencia", que un ciclo "son ocho años, cuatro para apuntar las líneas y otros cuatro para desarrollarlas".

En sus 29 ediciones la muestra ha traído a Alicante 669 obras de teatro, ha organizado cerca de una treintena de talleres y encuentros entre profesionales y ha realizado 77 publicaciones.