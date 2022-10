Otro artista que, como suele decirse, muere con las botas puestas. Tanto que su vida se apagó en pleno concierto. El cantante haitiano Mikaben falleció este sábado a los 41 años de edad tras desplomarse durante su actuación en el Accor Arena en París.

El vocalista detuvo su espectáculo, salió del escenario y cayó al suelo. Todavía no ha trascendido la causa de la muerte. Los médicos le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar sin que pudieran hacer nada por salvarle.

Just after offering us this magical moment ✨✨



R.I.P BOSS 🙏🏾🕊️



#Mikaben#carimi pic.twitter.com/r6GzCAYUjB — Duv J (@DuvJ38384455) 16 de octubre de 2022

Un tuitero, recordando el vídeo de la muerte también durante un concierto hace ahora un mes del rapero Post Malone, se pregunta qué es lo que está matando a gente sana de manera súbita en todas partes del mundo.

Durante concierto en París, el cantante haitiano Mikaben murío súbitamente de un ataque al corazón. Se pidió a las 10.000 personas del Accor Arena de París que evacuaran el concierto.

¿Que es lo que esta matando a tanta gente sana de manera súbita en todas partes del mundo? 💀💉 pic.twitter.com/mcSnrJWePx — Miguel Angel (@mikelo56) 16 de octubre de 2022

Quién era Mikaben

Mikaben, nombre artístico de Michael Benjamin, deja dos hijos, Gabriel Benjamin y Leïa Benjamina, y a su mujer Vanessa embarazada. La esposa señaló tras la trágica muerte que "perdí a mi otra mitad y no tengo palabras".

En una segunda publicación en las redes sociales, la viuda del cantante señaló: "Oh mon Dieu, Padre Celestial, sé que no cometes errores y no nos darás lo que no podemos soportar pero... este dolor es muy fuerte. Ayúdame, por favor, oh Señor misericordioso".

Mikaben había saltado a la fama en la década de los 2000 con su hit "Ou Pati". Numerosos compañeros del gremio musical le han dedicado cariñosos mensajes de recuerdo y homenaje: "Es uno de los artistas jóvenes más influyentes e inspiradores de nuestra generación", dijo Wyclef Jean al Miami Herald.

El DJ y productor discográfico haitiano Michaël Brun también dejó un mensaje de condolencias en Twitter: "Mika fue un artista e intérprete único. Su presencia en el escenario fue magnética. Aportó tanto amor y pasión a su arte y se preocupó profundamente por su familia, amigos y Haití. Estoy muy agradecido por su amistad y amabilidad. Te amo, hermano mío y RIP".