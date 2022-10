«El fundamento de mi propio trabajo es la condición humana. Desde mediados de los 60, parto de la convicción de que uno tan sólo puede experimentar el mundo y comprenderlo de manera subjetiva. He tomado mi cuerpo, a mí mismo, como sujeto de mi arte, como espejo del universo», manifiesta el artista suizo Urs Lüthi (Kriens, 1947), cuya obra protagoniza la nueva exposición de la galería Aural en Alicante.

Urs Lüthi. More or less y un poquito más se inaugura este sábado a las 11 horas en la galería de la calle Labradores y es una versión extendida de la primera exposición individual del artista en España, que acogió Aural en su sede madrileña entre febrero y abril de este año. Además, a las 12 horas del sábado, habrá un diálogo entre el suizo y el también artista Massimo Pisani.

El punto central sobre el que gira la exposición es uno de los temas de investigación del artista centrado en las cuestiones de identidad y lo autorreferencial.

Desde su primera presentación en público, en 1974, el cuerpo de Urs Lüthi se convierte en el principal material de sus obras. "Sus autorretratos, ambivalentes e irónicos, constituyen una reflexión en clave kitsch e ilusionista sobre el cuerpo, el tiempo y la vida. Su universo plástico se plantea como una personal interpretación del body art, y despliega un irónico juego psicológico entre el yo y el otro yo, lo masculino y lo femenino", apuntan desde la galería alicantina, que destaca la agilidad con la que el artista se mueve en diferentes campos de expresión: fotografía, escultura, performance, serigrafía, video y pintura..

A partir de la experiencia autobiográfica, subjetiva, llega a una crítica social y existencial que abraza a toda la sociedad. Inspirado por Rrose Sèlavy de Duchamp, el suizo desarrolla el tema de la ambigüedad sexual y el mito del andrógino. Para Lüthi, el disfraz significa romper el tabú de la sexualidad, cruzar barreras de identidad y jugar con la relación entre realidad y ficción, asociadas en una referencia continua de significado. La subjetividad y la objetividad son conceptos relativos, lo que importa es poder visibilizar los innumerables aspectos bajo los cuales se manifiesta la realidad.

Entre sus obras más conocidas se encuentran las instalaciones Run for your life y Placebos and surrogates, que presenta en la Bienal de Venecia de 2001, y en las que la publicidad y el culto desmedido al cuerpo constituyen el tema central.

Biografía

Urs Lüthi nace en Krienz, Lucerna (Suiza) en 1947. Vive y trabaja en Munich. Lüthi asistió a la Escuela de Artes Aplicadas de Zúrich. Trabajó como profesor universitario en Kassel (Alemania) y en 2009 le fue otorgado el premio Arnold-Bode-Preis.

Entre sus exposiciones puede mencionarse la del Kunstmuseum de Wiesbaden (1995), Urs Lüthi. Art is the better life. Tableaux 1970-2002 en el Musée Rath de Ginebra (2002). Entre sus exposiciones en España son de carácter colectivo como fueron Beautiful People, Centre d’Art la Panera, Lérida (2008); A batalla dos xéneros, CGAC - Centro Galego de Arte Contemporanea, Santiago de Compostella (2007); LOOP´00 Barcelona (2003) y Le corps en scène, Institute Francais, Madrid (1994). Siendo en esta ocasión con Urs Lüthi. More or less la primera individual en nuestro país.

Por otro lado, ha participado en eventos artísticos internacionales como: Trigon '73, Graz (Austria, 1973); 13. Bienal de São Paulo (Brasil, 1975); Documenta 6, Kassel (Alemania, 1977); Sidney Biennale (Australia, 1978); II Internazionale Foto Triennale, Esslingen, (Alemania, 1992); Bienal de Seúl, (Corea, 1995); 49a Bienal de Venecia (Italia, 2001).