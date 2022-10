Lejos de haberse disgustado por no ganar el Benidorm Fest y ser la representante española en Eurovisión, como sí le pasó a todo su fandom, a Rigoberta Bandini le supuso un alivio que ganase Chanel. Así lo ha confesado en una entrevista con el portal de actualidad musical independiente Jenesaispop.

La cantante catalana vivió el certamen alicantino con mucha "intensidad" y recuerda que "fue bonito entre los grupos" aunque desde fuera "era más bélico". Admite lo obvio, que el concurso "catapultó muchísimo" su proyecto, aunque tiene sus reparos cuando le preguntan directamente si recomendaría a un artista emergente presentarse al mismo.

Pros y contras del Benidorm Fest

Y es que, en su experiencia, fue mucha la presión mediática, además de que los tiempos de televisión hacen que no se pueda ensayar, además de que "te van a tirar tus ideas todo el rato".

Por contra, lo positivo es que "vas a entrar en la casa de la gente". Por eso, bromea con que aconsejaría a esa persona que se tomara un diazepam antes de entrar al Benidorm Fest. "Pero yo tengo mucha curiosidad. Tengo muchas ganas de verlo este año", asegura la artista.

"No sé si me veía hasta mayo con esa movida"

Paula Ribó reconoce que Rigoberta Bandini sintió alivio al saberse fuera de Eurovisión: "Si ya Benidorm me agobió... No sé si me veía hasta mayo con esa movida. Me saqué un peso de encima en muchos sentidos. De 'ya está'. Me puedo olvidar".

Sobre su futuro, la vocalista y compositora barcelonesa descarta dejar de ser Rigoberta Bandini. "Sólo tengo una voluntad de pausa real. Lo primero que me obsesiona es tener el calendario vacío en 2023 y con eso ver qué hacemos. Lo mismo en febrero estamos creando movidas". Pero le apetece "vaciar" y, como decía la canción que le dio fama, "a ver qué pasa".

El fin de una etapa

"Con esta gira acaba una etapa: lo siento muy firmemente. Y realmente lo necesito. No es un parar. Es parar para fuera, pero no para dentro. Es parar para estar más activa que nunca, porque todo este ruido externo no me está permitiendo estar tan dentro, jugar a crear movidas que nadie ve. Me apetece hacer eso para volver", explica la artífice del himno "Ay mamá", ahora convertida en "La Emperatriz" de la música española.

