Los dramaturgos Juan Carlos Mestre González (Elda, 1974) y Celia Morán (Toledo, 1990) han ganado el XVI Certamen Internacional Leopoldo Alas Mínguez (Premio LAM 2022). La Fundación SGAE y la Asociación Cultural Visible convocan anualmente este premio con el objetivo de apoyar y estimular la creación de nuevos textos teatrales que otorguen visibilidad al colectivo LGTBIQA+. Los autores han logrado el galardón con Vagos y maleantes, un texto que revela la historia oculta de los homosexuales represaliados durante la dictadura franquista.

“La obra ha gustado mucho, pero el reparto, integrado por cinco ancianos y un joven sordo, dificulta la posibilidad del montaje”, explica Mestre. “Ganar el Premio LAM nos ha dado mucha vidilla, porque podría servir para que alguna productora se decidiera a montarla y, por otro lado, certifica que el trabajo que hemos hecho da sus frutos. Es una sensación muy bonita”.

Presidido por Pablo Peinado (presidente de la Asociación Cultural Visible), el jurado del XVI Premio LAM ha estado integrado por las dramaturgas Avelina Hernández Martín y Aitziber Garmendia, junto a los ganadores de las ediciones de 2019; Marcos Gisbert, y 2021, Javier de Dios.

Los autores de Vagos y maleantes se repartirán los 4.000 euros con los que está dotado el galardón. Además, la obra será publicada por la Fundación SGAE y se incluirá en el Ciclo SGAE de Lecturas Dramatizadas del próximo año. Esta pieza se ha impuesto de entre un total de 33 textos presentados al concurso, de los que nueve llegaron a la fase final.

En palabras de Peinado, Vagos y maleantes es “teatro hecho carne, carne y sangre, en forma de vidas maltratadas, destruidas por un régimen político que entendía la sociedad como un todo homogéneo en el que únicamente tenían cabida las relaciones heterosexuales y las personas cis”.

Mestre: "“Es una historia de la España reciente, pero que muy poca gente conoce y que pone los pelos de punta"

El jurado ha querido reconocer esta obra por “haber apostado por un tema poco comercial, como es el de las personas mayores, y hacerlo además a través del reconocimiento de la memoria histórica, la memoria de los represaliados del franquismo por tener una sexualidad desviada respecto a lo que el régimen y la iglesia consideraban aceptable”.

Una obra escrita a cuatro manos

Juan Carlos Mestre y Celia Morán se conocieron al coincidir como actores en un par de montajes. Después, tras asistir a una obra en el madrileño Teatro Valle-Inclán en la que participaba Morán, el alicantino conoció al activista y realizador Hernando Gómez, que preparaba un documental sobre ancianos homosexuales sin hogar.

“Me desconcertó todo lo que me contó y, además, me descubrió que, en el barrio de Lavapiés, justo donde yo vivo, hay casas de acogida para este tipo de personas. Me impactó mucho y empecé a investigar: libros, documentales o, muy especialmente, el cómic El violeta de Juan Sepúlveda Sanchís y Antonio Santos Mercero, que debería ser de obligada lectura en las escuelas”, explica.

Por entonces, Mestre y Morán ya se habían propuesto escribir un texto juntos, y, aunque habían barajado varias ideas, cuando surgió este tema no hubo dudas: “Es una historia de la España reciente, pero que muy poca gente conoce y que pone los pelos de punta. Una historia sobre personas con nombres y apellidos, y que todavía siguen vivas”, cuentan. El resultado ha sido tan satisfactorio, que ambos dramaturgos ya planean nuevos proyectos conjuntos. “Vagos y maleantes parece escrita a dos manos y no a cuatro porque nuestros estilos se han fundido en uno solo. El proceso fue muy fluido”, añaden.