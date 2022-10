«Cuando se busca se encuentra», dice Manuel Sánchez Monllor. Y él buscó y encontró. A lo largo de su trayectoria, primero desde la Obra Social de Caja Mediterráneo y después de forma particular, este investigador y coleccionista se marcó como objetivo recuperar la historia documental de algunos de los personajes ilustres de la cultura alicantina.

Una tarea ardua y comprometida en la que le ha guiado la pasión y el deseo de recuperar la memoria de Alicante. Y año tras año ha ido incrementando su fondo documental con adquisiciones y cesiones. El escritor Gabriel Miró, el músico Óscar Esplá, el pintor Emilio Varela y el economista Germán Bernácer son las cuatro esquinas de su inquietud. Por merecimiento propio y por entusiasmo personal. «Estos cuatro porque son referentes de una etapa muy importante en la cultura de Alicante», asegura.

Pero si esos fondos no están al alcance de los estudiosos e investigadores, "flaco favor se hace a estos intelectuales". Por eso, decidió hace un año ponerlo a disposición de los interesados y acaba de lanzar la web archivosanchesmonllor.com, un contenedor de documentación relacionada con esas cuatro figuras principalmente, pero también con otros intelectuales.

Desde que acabó su etapa en la CAM, Sánchez Monllor se ha dedicado a buscar, a comprar, a conseguir cesiones de familiares de estas figuras para incrementar y reunir todo este valiosos material. «Ha sido fundamental contar con las familias de estos ilustres, muchos nietos y biznietos», afirma. Y en este sentido, resalta como imprescindibles «la relación con Amparo Esplá, con Olimpia Luengo Miró o con los hermanos Bernácer; son personas que me han ayudado mucho».

Fondos documentales

De esa forma, son cerca de 400 cartas las que conforman este archivo, dirigido por su hija, Yolanda Sánchez Mateo, y ya están disponibles en la web. Un total de 217 de Óscar Esplá, 48 de Gabriel Miró, 9 de Varela y 103 de otras personalidades.

«La mayor parte de cartas de Esplá son inéditas y permiten realizar un recorrido desde 1910 a 1975, prácticamente toda su vida porque son escritos dirigidos a familiares, lo que hace que el músico revele cosas personales sin circunloquios».

Del compositor conserva también las 15 páginas sobre el Misteri de Elche, que Esplá leyó en 1935 en la radio en esa ciudad, además de partituras autógrafas originales y dedicadas, fotografías y libros con dedicatorias al músico de figuras como Vicente Aleixandre, Gerardo Diego, Jorge Guillén, Juan Ramón Jiménez o Pedro Salinas.

De Gabriel Miró son 48 las cartas que se encuentran en este archivo. También todas las primeras ediciones de sus libros, 28 de ellas con dedicatorias autógrafas, manuscritos, como Lo viejo y lo santo en manos de ahora o Herodes, el último texto escrito por él, y seis de los siete retratos que se hicieron en vida al autor. «Tres son de Lorenzo Casanova y tres de Adelardo Parrilla; el séptimo está en el Museo Reina Sofía».

Del pintor Emilio Varela hay 9 cartas, fotos, libros y cuadros que forman parte de sus fondos, algunos de los cuales se han podido ver cedidos a alguna exposición. Igualmente hay fotos, documentos y libros relacionados con Germán Bernácer.

Entre la documentación, hay cartas de premios Nobel, como Vicente Aleixandre, o primeras ediciones de autores como Miguel Hernández, Carmen Conde, Rafael Alberti, Pedro Salinas o Jorge Guillén. «Incluso conseguí una postal que le dirigieron los miembros de la Generación del 27 a Gabriel Miró en su famoso encuentro en Sevilla».

Sánchez Monllor no ha dudado en desplazarse allá donde estaba el documento o la pieza que quería conseguir después de una larga búsqueda. «Cuando he sabido que algo estaba en un determinado sitio pues he insistido y he ido donde ha hecho falta», porque «es una labor de búsqueda y pasión».

Es un fondo «único, porque contiene mucho material inédito», algo que, asegura Yolanda Sánchez, «solo se puede conseguir invirtiendo mucho tiempo y también con sensibilidad cultural».

Para la creación de este archivo en web, de lo que se ha encargado Julián Hinojosa, el primer paso fue la digitalización. «Es un archivo vivo porque se siguen incorporando cosas».

Sánchez Monllor manifiesta su pasión «por todo lo que supone cultura del pasado, que es también del presente». Por eso, «no concibo que se vayan perdiendo, dispersando o clausurando estos bienes culturales sin dar facilidades para acceder a ellos». «Existen entidades que poseyendo fondos culturales que les fueron donados para su custodia y difusión mantienen una actitud torpe y mezquina, entorpeciendo o impidiendo el trabajo de los investigadores», destaca el coleccionista.