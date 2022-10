Los amantes del cine de terror en Alicante disfrutarán durante unos días de este género con la proyección de siete cortos con motivo de la fiesta de Halloween. El Festival Internacional de Cine de Alicante se une una vez más al Festival Internacional de Cine Fantástico de Manises, Maniatic Film Festival, y proyectará estos trabajos del 28 al 31 de octubre, a las 20.30 horas, en los cines Kinépolis del Centro Comercial Plaza Mar 2 de Alicante. La entrada tendrá un coste de 5€ y la sesión durará unos 80 minutos.

"Celebrar Halloween con el Maniatic Film Festival se ha convertido ya en una tradición. Esta es la tercera edición de esta colaboración que ha tenido un gran éxito en años anteriores y donde los amantes del cine de terror disfrutan de una gran noche", apunta Vicente Seva, director del Festival de Cine de Alicante.

"Para nosotros es un honor y un placer poder colaborar con Alicante, nos parece una oportunidad única de dar a conocer el Maniatic fuera de la provincia de Valencia", comenta Víctor Palacios, director y cofundador del Maniatic, que se celebra del 21 al 26 de noviembre en los cines Babel de València.

Cortos que se proyectan

Los cortos seleccionados son: A Father’s Day, dirigido por Mat Johns, que relata la historia de un día es especial de apocalipsis o no. Inesperadamente reunido con su hija, entre las ruinas del mundo tal y como lo conocían, un padre zombi está decidido a hacer que este día sea especial, incluso si ya están muertos.

El cortometraje francés Acide de Just Phillipot dejará al espectador clavado en la butaca con el relato de una nube perturbadora que se forma en alguna parte de occidente. Se dirige lentamente hacia el centro del país, arrojando a la población a las carreteras originando un pánico global.

El cortometraje español Behind, dirigido por Ángel Gómez Hernández, relata la misteriosa historia de Arianne, una madre divorciada obsesionada con la idea de que su exmarido podría alejarla de su bebé.

Le seguirá el original cortometraje Into the Mud, obra de Pablo Pastor, sobre la historia de una mujer joven que se despierta desnuda en medio del bosque. Después de la confusión inicial y tras comprobar que está herida, descubre a un pescador y cazador que no dejará escapar fácilmente a su nueva presa.

A los amantes del terror les sorprenderá La Luz, dirigido por Iago de Soto, cortometraje ambientado en el siglo XIX en una pequeña aldea costera, donde Olalla y su familia se preparan para la noche de «La Tregua». Hay una única norma: ninguna luz debe permanecer encendida esta noche.

El espectador tendrá el corazón encogido con el cortometraje Un minuto, dirigido por Miguel Alcalde, donde una inquietante llamada de Skype torna la mañana de una joven pareja en una pesadilla que podría alterar sus vidas para siempre.

Y finalizará la sesión con el espeluznante The Little One, de Danilo Beckovic, donde el móvil es el mejor amigo de los adolescentes. ¿Lo será́ también durante un apocalipsis zombi?

"El día de la bestia" en Elche

Este año el Centro Comercial L’Aljub celebra Halloween con la colaboración del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche (Ficie), organizado por la Fundación Mediterráneo desde hace cuarenta y cinco años, y los Cines ABC. El lunes 31 de octubre, se podrá disfrutar de una experiencia única, ya que los asistentes podrán revivir el estreno de la película El día de la bestia, 25 años después, en una versión remasterizada en 4K. Además, habrá sorteos, alfombra roja, photocall, sorpresas y un coloquio con el actor de la película Manuel Tallafé.

El día 31, sobre las 19.30 horas, Tafallé atenderá al público para realizarse fotos y firmar autógrafos. A las 20.30 horas se proyectará la película y durante la proyección de la cinta habrá sorpresas que harán que la noche sea terroríficamente divertida. Finalmente, a las 22.30 horas los asistentes podrán participar en un coloquio con el actor y el director del Ficie, Vicente Sanchis Raggio.