Tiene una calle en Alicante, donde nació, y una avenida en La Vila Joiosa, ciudad donde pasó muchos veranos, pero Gonzalo Soriano Simó (Alicante, 1913-Madrid, 1972) sigue siendo un gran desconocido en su tierra. Su muerte repentina de un infarto con 59 años y los últimos años alejado de los escenarios contribuyeron a que su nombre quedara en el olvido, a pesar de contar con una intensa carrera al piano de recorrido internacional como pocos. Ahora, una exposición reivindica su figura en el 50 aniversario de su fallecimiento.

La exposición Gonzalo Soriano. El silencio de un pianista internacional está organizada por la Universidad de Alicante y el Conservatorio Profesional de Música 'Guitarrista José Tomás' de Alicante, donde se inaugura este jueves, a las 19 horas, con el fin de "añadir luz" a su trayectoria profesional, "poco y mal conocida, tanto en Alicante como en el resto de España", como apuntan el vicedirector del conservatorio, Federico Solano López, y la profesora Isabel Seva Merín, quien ultima la tesis doctoral sobre el pianista. Ambos, junto con el catedrático de la UA José Miguel Santacreu Soler, son los comisarios de la muestra.

"Mucha gente le confunde con Joaquín Soriano, que fue un catedrático de Madrid, o le suena su nombre pero no sabe quién es, y fue una referencia de la primera línea del pianismo en España y un instrumentista muy importante en la música española del momento -entre los años 40 y 60 del pasado siglo- que además tuvo un peso muy grande en Londres y en otros escenarios internacionales", apunta Solano, que añade que grabó programas con la orquesta de la BBC y tocó con la London Philarmonic y la New London Orchestra, entre otras. Considerado uno de los grandes talentos al piano llegados desde España, su forma de tocar fue calificada por el diario británico The Times como "centelleante".

Aunque de joven destacó en pintura, música y escultura, pronto se decantó por el piano, que comenzó a estudiar en el Ateneo de Alicante con su maestro Rafael Rodríguez Albert y cuyos estudios finalizó en el Real Conservatorio Madrid en 1929. Desde sus primeras apariciones en público, como la actuación en 1933 con el escritor José Ramón Gòmez de la Serna en el Teatro Principal de Alicante, figuras destacadas de la cultura ya le auguraban un futuro de éxito.

Conciertos en Europa y EE UU

A mediados de los años 40 comenzó a dar conciertos por Europa -Francia, Países Bajos, Italia, además de Reino Unido- y en 1953 inició su primera gira por Estados Unidos. Trabajó junto a directores como Rafael Frühbeck de Burgos, Dimitri Mitropoulos, Igor Markévich y Odón Alonso; con orquestas como la Nacional de España o la Filarmónica de Nueva York; y dio conciertos en salas como el Carnegie Hall neoyorquino, el Wigmore Hall londinense, Theatre des Champs Elysées de París o el Concertgebouw de Holanda.

Federico Solano subraya que su grabación de las Noches en los jardines de España de Manuel de Falla junto al director Ataúlfo Argenta está considerada por las principales revistas especializadas la mejor grabación de la obra. Igualmente, su grabación de las Danzas españolas de Enrique Granados fue premiada con el Grand Prix du Disque otorgado por la academia Charles Cros de París.

Relacionado siempre con la vanguardia cultural, tocó en la Residencia de Estudiantes de Madrid y grandes compositores nacionales le dedicaron obras, como Federico Mompou, Joaquín Rodrigo, Joaquín Nin o Xavier Montsalvatge, cuya Sonatine pour Yvette fue estrenada por Soriano en 1962. En España trabajó con artistas como La Argentinita y también fue intérprete en espectáculos musicales y teatrales junto a Estrellita Castro, Mariemma, Pilar López o Edgar Neville.

Ligado a Alicante

Soriano estuvo muy ligado a la ciudad de Alicante. Personalidades del mundo de la música como Rafael Beltrán o Pepa Gomis figuran entre sus amigos más cercanos. A comienzos de 1972 Soriano se ofreció a realizar el concierto inaugural de la Sociedad de Conciertos de Alicante. Sin embargo, su repentina muerte pocos días antes convirtió el acto inaugural el 29 de septiembre de 1972 en un homenaje póstumo al pianista ofrecido por su amiga la soprano Victoria de los Ángeles.

"Trabajó mucho hasta los años 60, cuando su madre empezó a enfermar y dejó de dar conciertos por estar junto a ella", explica Solano del pianista, que al final sobrevivió a su madre y a su compañero sentimental, John Ross, que ingresó en la orden Benedictina en el Monasterio de Silos a su muerte y, veinte años después regresó a su ciudad natal en Hawái, donde permaneció en la ciudad de Hilo hasta su muerte en 2013.

La exposición

A la inauguración de la exposición acudirán Gonzalo Varela Simó, cirujano cardiotorácico y familiar de Soriano; Juan Varela Simó, biólogo, ilustrador naturalista y familiar; Mercedes Sánchez del Río, representante de artistas y secretaria personal de Teresa Berganza; Rafael Beltrán Dupuy, abogado y socio fundador de la Sociedad de Conciertos de Alicante; Carmen Deleito, profesora de piano y alumna de Gonzalo Soriano.

La muestra consta de ocho paneles explicativos de la vida y trayectoria del pianista alicantino Gonzalo Soriano Simó. Igualmente, habrá una vitrina con programas de mano, discos, etc.

Gonzalo Soriano. El silencio de un pianista internacional permanecerá abierta al público en el conservatorio alicantino (calle San Fernando, 30) hasta el 20 de julio de 2023. El horario de visita, de lunes a jueves, es de 10 a 13.30 horas.