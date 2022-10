De pionero del rock valenciano a lobo de Wall Street

La vida y muerte de José Manuel Pemán puede dar, al menos, para dos obituarios: uno en la sección Cultura dedicado al joven pionero del rock’n’roll que triunfó en la escena musical de la València de los 60, y otro en la de Economía (o incluso en la de Política o la de Tribunales) sobre el valenciano que se codeó con los principales financieros de los Estados Unidos y que hizo negocios con líderes mundiales como Carlos Slim o Felipe González.

La revista musical EFE EME informaba esta semana del fallecimiento el pasado sábado de Tito Pemán, fundador del dúo musical Los Pantalones Azules. El relato de la estrella local del rock apenas dura tres años pero es especialmente significativo en la historia de la música popular española.

Tito, Víctor, Bruno, Elvis

Nacido en València 1942 e hijo de un ingeniero petroquímico, Pemán conoció a finales de los 50 en un guateque a Víctor Ortiz (más tarde, cantante de Los Huracanes) y en 1960 ambos fundaron The Blue Jeans, nombre que acabarían castellanizando como Los Pantalones Azules.

Tras ganar un festival de Conjuntos Vocales del SEU que se celebraba en Barcelona, The Blue Jeans ficharon por el sello Discophon, que les cambió el nombre y publicó su primer EP, disco que como canción principal presentaba un tema compuesto por el propio José María Pemán, 'Cosa buena', que se grabó con acompañamiento de orquesta (la misma que utilizaban habitualmente Los Milos). A esta canción le acompañaban 'Mess of blues' (versión de Elvis Presley) 'Jezabel' (versión de Frankie Lane), y 'Baila nena' un rock and roll compuesto también por José María.

Los Pantalones Azules no tardaron en convertirse en una de las bandas principales de la incipiente escena del rock’n’roll valenciano, entrando en competencia directa con Los Milos de Bruno Lomas. Las matinales en Valencia tenían lugar en locales como el Teatro Apolo, la Casa de los Obreros o el Teatro Principal, donde solían encontrarse -no con fines siempre amistosos- las Milongueras (es decir, las fans de Los Milos) y las Pantaloneras (las seguidoras de Tito y Víctor).

El segundo EP de Los Pantalones Azules ya no incluía ningún tema propio pero presentaba joyas del primer rock'n'roll español como 'Dixieland Rock', versión de nuevo de un tema de Elvis que sonaba en la película 'El Barrio Contra Mí' (King Creole, 1958); 'Hello, Mary Lou'; 'Daniela', canción de los franceses Les Chausettes Noirs que por entonces lideraba Johnny Halliday), y 'Johnny B.Goode', de Chuck Berry, que traducida al español ellos llamaron 'Johnny se bueno'.

De Ibiza a Estados Unidos

Los Pantalones Azules duran tres años escasos. Víctor tenía que hacer el servicio militar y Tito se marchó a Ibiza con una banda en la que no dudaría mucho ya que en la isla conoció a una chica americana con la que se fue a Estados Unidos y que le cambió la vida para siempre.

Según recogía el diario El País en un artículo publicado en 1987 con motivo de la llegada de Pemán a la cúpula del tercer banco norteamericano, el rockero valenciano se había instalado a los 19 años a Estados Unidos “para perfeccionar su inglés” pero decidió quedarse y graduarse en Políticas y Económicas por el Trinity College. Tras recibir el Woodrow Wilson Honorary Fellowship y el Francis Dupont Fellow de la Universidad de Virginia, Pemán obtuvo dos años más tarde un master en Administración Pública y Política Comparada. En 1974 ya era profesor adjunto de políticas en la Universidad de Virginia y en el College William and Mary.

Al mismo tiempo, el antiguo rockero se inició en el asesoramiento de empresas, ocupación que le abrió las puertas del Chase Manhattan Bank. En este banco encadenó diversos puestos como el de responsable de la sucursal del Chase en Caracas, 'vicepresident' de la entidad en Nueva York y desde 1983 responsable de actividades para España y Portugal. Por fin, en 1985 Pemán fue nombrado consejero delegado con la máxima responsabilidad para todas las actividades del banco en Europa, Oriente Próximo y África.

Pemán siguió vinculado a las actividades financieras durante los siguientes años. Por ejemplo, en 2010 se asoció con ex presidente del Gobierno, Felipe González para constituir un fondo de capital riesgo que contó con inversores como el multimillonario mexicano Carlos Slim. Según un artículo de El Confidencial de 2011, además de participar en la captación de fondos, 'Tito' Pemán se haría cargo de la selección de inversiones.

Negocios inmobiliarios y Audiencia Nacional

La relación del financiero Pemán con el expresidente del Gobierno socialista se remonta finales de los 90 y tiene que ver con la figura del empresario José Luis García Cereceda y de quien fue su mujer durante años, Mar García Vaquero, pareja actual de González. Según el artículo de El Confidencial, García Cereceda hizo a Pemán vicepresidente de la inmobiliaria Procisa, la filial del grupo Lugarce (Luis García Cereceda) desde la que controlaba más de 100 hectáreas de suelo en Pozuelo de Alarcón. También lo nombró consejero de Parque de Somosaguas, promotora que desarrolló la urbanización de lujo y el parque empresarial conocido como La Finca.

Aquellas operaciones inmobiliarias en el noroeste de Madrid a mediados de los 90 hicieron millonarios a García Cereceda y al resto de socios del proyecto. Sin embargo, el primer gran golpe de Pemán como inversor llegó en 1997, tras su marcha de Chase Manhattan, con la venta a UBS del banco de negocios que había montado para operar en Rusia.

Los negocios de Pemán en el sector inmobiliario le llevaron a ser investigado en 2016 por la Audiencia Nacional en la conocida como 'Operación City' por delitos contra contra la Hacienda Pública y el blanqueo de capitales. Por esta operación también han sido investigados los actores Imanol Arias y Ana Duato, entre otros.

Reencuentros

Todas estas actividades económicas no impidieron que, de una forma u otra, José Manuel mantuviera vínculos con sus antiguos compañeros de generación rockera valenciana. Por ejemplo, en 2014 Tito Pemán se reencontró con su antiguo compañero de Los Pantalones Azules, Víctor Ortiz, para participar en unas jornadas sobre la música de los 60 organizada en La Nau de la Universitat de València. Ya en 2008 había participado de nuevo junto a Ortiz en un encuentro de viejos rockeros organizado por Lluís Miquel Campos. Según contaron entonces los dos miembros de Los Pantalones Azules, hacía 40 años que no se veían.