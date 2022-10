El joven pianista de La Hoya de Elche ha logrado un prestigioso galardón autonómico que le da el pase para el certamen nacional de piano. Dedica una media de seis horas diarias al instrumento con el que pretende dedicarse profesionalmente como intérprete y docente cuando culmine sus estudios en el Conservatorio Superior de Murcia, tras haber estado desde los 13 hasta sus 19 años estudiando en el Conservatorio de Música de Elche. Lleva desde los diez años estudiando piano, un instrumento que, reconoce, es muy difícil de tocar y con el que pocos llegan a ser profesionales.

¿Cuál fue tu reacción cuando recibiste el premio?

De mucha satisfacción, es una recompensa, porque para llegar a esto he trabajado muchas horas, he dedicado mucho tiempo. Lo bueno es que lo he dedicado con ilusión y ganas porque me gusta, me apasiona. Me hace decirme a mí mismo que siga trabajando así porque las cosas, al final, salen.

¿Cuándo empezaste con los estudios de piano?

Cuando tenía 10 años, y tengo 19. En una academia privada empecé, vi que me gustaba e hice las pruebas en el Conservatorio de Elche a los 13 años y entré. He hecho seis años de profesional y ahora estoy haciendo el Superior en Murcia, que he empezado en septiembre. Tengo otros cuatro años por delante. Lo más difícil ha sido compaginar esos estudios con los del instituto. Eran muchas horas, una gran carga lectiva.

¿Cuáles son tus objetivos?

Formarme lo mejor posible como pianista y ejercer. Para opositar tengo que acabar los cuatro años de la enseñanza superior y hacer un máster. Mi objetivo, por tanto, es ser intérprete y compaginarlo con ser profesor. Ojalá lo consiga.

Es muy complicado conseguir un premio autonómico en una disciplina como piano...

Sí. Nos presentamos cinco y todos tenían un nivel muy alto. Había una prueba de análisis, que todos la hicimos muy bien, y todo depende del jurado, que se decante por uno u otro. El nivel de la enseñanza artística instrumental es muy exigente, porque todos buscamos la perfección absoluta.

Lograste esa perfección con el 10 que te puso el jurado en interpretación.

Me ha sorprendido mucho. Salí muy satisfecho de la prueba, pero que cinco personas del jurado se pongan de acuerdo para ponerme un 10 es algo que no pasa todos los días. Al final el trabajo tiene sus frutos y conseguí lo que buscaba. Además, es complicado porque el piano de la prueba no es el tuyo, es imposible llevar ese instrumento, así que tienes que acostumbrarte al que te ponen en milésimas de segundo.

«El nivel de la enseñanza artística instrumental es muy exigente porque todos buscamos la perfección absoluta»

¿Qué interpretaste para encandilar a los cinco miembros del jurado?

Interpreté el primer movimiento de Patética, Sonata de Beethoven, Papillons de Schumann y un preludio, el 12, de Debussy, el Minstrels. Era libre de elección, pero tenía que llevar tres estilos diferentes y me decanté por estos, para que vieran que dominas diferentes estilos. Opté así por el clasicismo y romanticismo de Beethoven, porque la interpretación que más disfruto y que la que mejor creo que hago es la del periodo romántico. Consigo meterme bien en esa fantasía romántica. Después elegí a Schumann, que es romántico puro, y una obra del siglo XX de Debussy, de música francesa. Papillons la descubrí con mi profesora de piano, María Ángeles, y lleva toda una fantasía detrás, es un conjunto de doce piezas inspiradas en un baile de máscaras, y cada una representa una escena del baile. Me enamoré al escucharla y la trabajé y el resultado ha sido muy bueno.

¿Has recibido otros premios?

El año pasado me presenté en València al concurso de «Lo Rat Penat», y no conseguí el primer premio, pero sí una mención de honor. Eso me animó a seguir adelante. También me presenté a otros concursos, como el que convoca la Diputación de Albacete, pero no obtuve premio.

«La interpretación que más disfruto y mejor hago es la del periodo romántico, consigo meterme en esa fantasía»

Hablamos de que es un galardón muy prestigioso a nivel autonómico.

Sí. Es de la Generalitat y van alumnos que han terminado la enseñanza profesional en los conservatorios, el sexto curso. Lo mejor de este premio es que no solo cuenta el último curso, sino toda la trayectoria de profesional hasta sexto, porque tienes que tener una nota mínima de 8,5 para optar a estos premios. Son complicados de acceder por eso, porque requieren de una constancia desde el primer curso para poder obtener esa gran nota media.

Este premio te da el pase ahora al certamen nacional...

Sí, ahora competiré a nivel nacional. Además, me dan un diploma por el mérito y estoy al servicio de la Generalitat para realizar un concierto cuando ellos lo consideren, lo que da proyección.

Es fruto de tu esfuerzo y también tienen su mérito los profesores del Conservatorio de Música de Elche...

Sí, les estoy muy agradecido a todos los profesores porque han puesto cada uno su granito de arena para obtener este resultado. En especial quiero agradecerle a una profesora, María Ángeles Manresa, que fue mi docente los últimos años de la enseñanza profesional y que consiguió transmitirme su pasión por la música, además de todos los aspectos técnicos y teóricos que me enseñó. Fue ella la que me inspiró y contagió esa pasión por hacer esto.

Se suele decir que el piano es uno de los instrumentos más complicados de tocar. ¿Es así?

Sí, porque hay que trabajar mucho. El violín cuesta más, porque al final el piano tocas una tecla y el sonido sale. Pero requiere mucho trabajo el piano, y necesitas tener pasión y vocación por este instrumento, porque si no, no lo estudias. Y, a medida que avanzas, el piano se vuelve muy complejo por la cantidad de notas y teclas que tiene, y solo tienes diez dedos para tocarlas. Es uno de los instrumentos que más esfuerzo requiere. En el siglo XIX, de hecho, explotó lo que se conoce como el virtuosismo puro, porque querían explorar el piano a fondo. Al final llegan muy pocos a profesionales. En el Superior de Murcia hemos entrado solo ocho en piano.

¿Cuánto tiempo le dedicas al día?

Una media de seis horas diarias. En mi casa tengo un piano y después en el Conservatorio de Música de Elche me ofrecen un piano de cola para ensayar, por lo que los avances que hago son grandes.

Se necesita también mucho apoyo familiar, imagino.

Sí, afortunadamente lo tengo. Me dijo mi familia que a lo que me quisiera dedicar profesionalmente que sea algo que me gustara. He podido dedicar todo un año a estudiar el último curso de piano del Conservatorio de Elche, tras hacer Selectividad en 2021. Me ha venido muy bien para poder entrar al Superior.