Natxo Núñez canta, baila y toca decenas de instrumentos desde niño, cuando con 7 años se integró en la sociedad musical La Alianza de Mutxamel, localidad donde nació hace 37 años y donde estudió en el conservatorio Rafael Rodríguez Albert, para luego obtener el grado superior en Saxofón por el conservatorio Óscar Esplá de Alicante. Hoy forma parte del imponente elenco del musical Matilda, de SOM Produce (responsables de la versión española de Billy Elliot o West Side Story, entre otros), que el pasado 30 de septiembre estrenó en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid esta superproducción, que se ha convertido en uno de los musicales revelación de la temporada. El alicantino es actor alternante (releva a su compañero Héctor Carballo en el personaje) de Mr. Wormwood, el padre de Matilda, la niña aficionada a la lectura y despreciada por sus mediocres progenitores. "Mi personaje es un sinvergüenza y me odian todos", bromea el actor, que lleva siete años dedicado en cuerpo y alma al teatro en Madrid.

Natxo Núñez tenía previsto dedicarse a la publicidad y para ello se licenció en la Universidad de Alicante, pero la crisis económica de 2008 se lo puso fácil y decidió cambiar de rumbo. Las clases en el Aula de Teatro de la UA fueron suficientes para inocularle el veneno de la interpretación y marcharse a estudiar en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. "Cuando empezó la crisis, pensé: ''Si yo no quiero trabajar de esto, si yo quiero ser actor''. En mi interior siempre lo tuve, pero no lo manifesté hasta entonces. Fue muy revelador", relata.

Después de varios años actuando por Murcia y la Comunidad Valenciana y protagonizar Las nueve y cuarenta y tres (que obtuvo el premio BWS Mejor Musical en Pequeño Formato), en 2015 se instaló en Madrid. "Y no he parado de trabajar, me ha ido muy bien", indica Núñez, que en este tiempo ha participado en The Hole (Let’s Go), El jovencito Frankenstein (Let’s Go/ primer cover de Frederick Frankenstein, Igor e Inspector Kemp/ Ermitaño), Billy Elliot (SOM Produce) y Castelvines y Monteses: los amantes de Verona según Lope de Vega (coproducción de Barco Pirata y la CNTC y dirigida por Sergio Peris-Mencheta).

"He tenido de todo: papeles pequeños y grandes. Hay obras en las que he sido swing de actores y tenía que cubrir a todos y aquí en Matilda soy alternante y nos repartimos las funciones en el musical otro actor y yo, que se representa de miércoles a domingo y yo puedo hacer unas tres funciones a la semana", apunta el integrante de un elenco fomado por 82 intérpretes, de los que más de la mitad son niños.

Matilda es el multipremiado musical de la Royal Shakespeare Company basado en la novela de Roald Dahl. Es uno de los musicales contemporáneos más premiados y lleva representándose con éxito 12 años en Londres. En Broadway superó las 1.500 representaciones y acumula un centenar de premios internacionales. Esta es la primera versión en español.

"Es un musical muy ambicioso que viene de Londres y Broadway y aquí apuestan por hacer producciones incluso mayores que las originales. Esta es mayor que Billy Elliot -donde también trabajó Núñez- y somos muchísimos. Los niños llevan preparándose desde 2019 y nosotros tuvimos dos meses de ensayo antes, cuando lo normal es un mes y medio".

El actor interpreta al padre de Matilda, "un sinvergüenza y un manipulador, siempre engañando a los demás y un estafador en toda regla. Él solo quería hijos, y Matilda es la lista de la familia", explica sobre su papel de patán como progenitor de la protagonista, un personaje merecedor de abucheos del público cuando proclama que no hay que leer: "A mí me odian todos", ríe Núñez, que destaca el mensaje "maravilloso" del musical sobre "la importancia del saber, de la lectura y del mundo de la literatura, así como de sumergirse en un mundo de fantasía".

Núñez tiene escenas frenéticas en Matilda. El musical y nunca se aburre. "Me lo paso muy bien siempre, tengo compañeros my generosos en el escenario y la función siempre está muy viva", agrega este actor, que defiende la interpretación en los musicales igual que en el teatro de texto "porque a mí me gusta ser actor en general, da igual dónde" y no duda en afirmar que este es el espectáculo "revelación de la temporada. Es emocionante, divertido, colorido y creo que el elenco está formado con los mejores de la profesión".

Compagina su oficio de actor con el de compositor de música para teatro y también realiza las funciones de director residente en Dirty Dancing. Aunque echa de menos "Mutxamel, Alicante, la familia y la playa", aún le quedan "muchas cosas por hacer en Madrid. Tengo una parte nada explorada aún en el audiovisual, porque me he centrado en los musicales, y también estoy interesado en el mundo de la creación. Estoy escribiendo un musical", avanza.