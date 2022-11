Es una celebración. Un ejercicio de memoria para recordar la trayectoria de la propia Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos que alcanza este año sus tres décadas de vida. También para rendir homenaje a Guillermo Heras, su creador y director hasta el pasado año. Y para escuchar y dar voz a quienes han hecho posible "el milagro de sostener en el tiempo este proyecto cultural".

Eso es Punto de Encuentro, "uno de los actos más esperados" de la Muestra de Autores de Alicante, que se celebra el sábado, a las 21 horas, en el Teatre Arniches, coordinado por Noemí Rodríguez, codirectora de Teatro en Vilo. "Pensé que este año el homenaje debía ser para Guillermo, pero también para los autores que han escrito la mejor obra, que es la propia Muestra, así que el homenaje es a él, a la Muestra y a su memoria", ha asegurado Mónica Pérez, que asumió el pasado mes de abril la dirección de este ciclo teatral.

"Punto de Encuentro involucra a creadores y espectadores de la ciudad que se preguntan por qué es necesario crear, por qué ser espectador y por qué es necesaria la Muestra". Un encuentro en el que "queremos invitar a la ciudadanía de Alicante a descubrir y participar en las propuestas de autoría española que hemos seleccionado".

Con Las danesas, de Xavo Giménez, y la performance Se respira en el jardín jcomo en el bosque, de El Conde de Torrefiel se ha abierto hoy esta trigésima edición que se prolongará hasta el sábado 12. Esta última, una propuesta que se celebrará en el MACA hasta el día 11, en distintos horarios, como un ejercicio escénico concebido para un solo espectador que asume también el rol del público siguiendo las instrucciones de una voz grabada.

El sábado (18 horas) la Caja Negra de las Cigarreras acogerá Castroponce. Teoría y praxis para una vanguardia del siglo XXI, la última producción del dramaturgo, poeta, actor y director Pablo Rosal, encargo de Teatro del Barrio como una reflexión sobre la conexión entre teatro y política. Un monólogo "de humor surrealista, una pequeña joya que esperamOs que luzca en Alicante".

En el mismo escenario pero el domingo (18 horas), La Dramática Errante presentará Altasasu, firmada y dirigida por María Goiricelaya, una de las autoras residentes del Centro Dramático Nacional. "Una pieza muy especial y emotiva, en la que la indiferencia no es una opción", ha apuntado Mónica Pérez.

La Agrupación Señor Serrano presentará también el domingo en las Cigarreras (20 horas) The Mountain, un análisis sobre las fake news y el peligro de la posverdad. La obra, reconocida con el Premio Dragón de Oro al mejor espectáculo juvenil en la Fira de Teatre de Lleida 2021, despliega una puesta en escena multimedia.

Escritura y traducción

La Muestra de Autores, en colaboración con la Associació d'Escriptores i Escriptors de Teatre, se convertirá también en punto de reunión del I Encuentro Estatal de Asociaciones Profesionales de Escritura Teatral, organizado con el respaldo del Consorci de Museus. Será el sábado y el domingo en las Cigarreras y contará con la asistencia de autores de asociaciones de Baleares, Murcia, Galicia y Cataluña. Un ejemplo "de la vocación interterritorial de la Muestra".

En el transcurso de este encuentro la Fundación SGAE entregará el IV Premio de Teatro Ana Diosdado para textos escritos por mujeres a la dramaturga ilicitana Laura Aparicio, por su obra, La última función de Silvia K.

Paralelamente se celebrarán las Jornadas de Traducción 5x20, siguiendo la estela de las ediciones anteriores para fomentar el montaje de textos españoles en otros países. "Vamos a reunir a profesionales de España, Francia, Reino Unido, Polonia y Rumania, con la complicidad de la Sala Beckett".

Estas jornadas reunirán en Alicante a cinco reconocidos traductores con una veintena de autores seleccionados para que puedan exponer su obra.

Por otro lado, hoy ha empezado Celebración y continuará los días 7 y 11. Una propuesta de La Cuarta Piel para acercar la Muestra a la ciudadanía de forma lúdica y creativa. "Se invita a una veintena de personas de la ciudad que nunca han venido a la Muestra para que la conozcan a través de tres acciones". Una de ellas, es una fiesta en Óscar Esplá hoy mismo; la segunda, una visita al Teatre Arniches el día 7 y la tercera, la asistencia a la representación de Casa el día 11.

Unión de instituciones

El Ministerio de Cultura a través del INAEM, la Diputación, la Conselleria de Cultura a través del IVC, el Ayuntamiento de Alicante y la Fundación SGAE son los principales valedores de la Muestra de Autores de Alicante, una combinación, que según sus representantes, es clave para su funcionamiento.

El subdirector general de Teatro del INAEM, Javier de Dios, ha asegurado que "la colaboración entre instituciones es fundamental" y ha reafirmado la apuesta por el ciclo alicantino porque es "un proyecto absolutamente estratégico para el INAEM". Un departamento que para el próximo año ha incrementado en 80.000 euros su aportación, pasando a ser de 240.000 euros.

Un aumento necesario y demandado desde hace más de una década. "La intención nunca ha faltado pero los recursos no han estado; no siempre existe la posibilidad de hacerlo y no hemos podido incrementar los presupuestos a ciertas propuestas como hubiéramos querido: pero no ha tenido que ver con una falta de intención", aseguró.

Para la coordinadora territorial del IVC en Alicante, Alicia Garijo, "somos y seremos porque tenemos una historia" y ha destacado que el Institut Valencià de Cultura ha ido aumentando "poco a poco" esa colaboración. "De hecho este año se han incrementado los recursos técnicos".

"Después de 30 años había que darle una vuelta a la Muestra para que siga 30 más", ha destacado el concejal de Cultura de Alicante, Antonio Manresa.

Por su parte, la directora institucional de Artes Escénicas de la Fundación SGAE, Ana Graciani, ha resaltado "el compromiso muy fuerte" de esta entidad con la Muestra porque se ocupa "de los autores y autoras contemporáneos vivos para mostrar y dar visibilidad a su trabajo".