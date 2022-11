Ni un nanosegundo en el metaverso, como diría Tamara Falcó, duraron las entradas de la primera semifinal del Benidorm Fest que salieron el lunes a la venta. Los tiques que RTVE ofreció para poder asistir como público al festival de Benidorm, donde se elegirá al próximo representante de España en Eurovisión, se agotaron en menos de un minuto. El suceso provocó la frustración de miles de eurofans que llenaron las redes sociales de memes y críticas a la organización. Algunos, incluso, llegaron a dudar de la existencia de las entradas del que será el acontecimiento eurovisivo del año en la provincia de Alicante y en toda España: "Las entradas para el Benidorm Fest son los padres. Una utopía si me preguntan".

Pero lo cierto es que las entradas existen y de esto pueden dar fe los afortunados poseedores de los 1.000 tiques que RTVE puso a la venta a 30 euros cada uno. Pero la fugaz disponibilidad de los tickets y la conocida pasión de los eurofans ha propiciado que las entradas para el Benidorm Fest caigan en las garras de la picaresca, tal y como se atrevieron a adelantar algunos usuarios de Twitter. "Presiento una venta masiva de bolis BIC en Wallapop", comentaba alguno en referencia a uno de los métodos más habituales de reventa en Internet.

La predicción dio en el clavo. Apenas unas horas después de que se agotaran los tiques en la página oficial comenzaron a surgir, entre la maleza de quejas y lágrimas, los tuits de algún listillo que ofrecía las entradas en reventa: "Vendo entrada Benidorm Fest Semi 1 por 409,99 euros, interesados DM (mensaje privado)". La inflación había llegado a las entradas del Benidorm Fest 2023.

vendo entrada benidorm fest semi 1 por 409,99€ interesados DM 🥳🥳 pic.twitter.com/uM2gRtcXAG — 🦇🌙🐈‍⬛ (@averageviewer) 7 de noviembre de 2022

Twitter se convirtió en un mercadillo y las entradas para la primera semifinal del Benidom Fest, que se celebra el 31 de enero, se ofrecían al mejor postor. Los "más benevolentes" con el bolsillo ajeno, están revendiendo las entradas por "solo" 140 euros cada una. Mientras que algunos optan por hacer la venta a 200 euros y hay algún usuario que hasta se ofrecen a reservarlas a 300. "Si tardas más tengo que subirla a 400 euros", comenta el vendedor ante la extraña situación de especulación que parecen estar padeciendo las entradas cuyo precio oficial era de 30 euros más gastos de gestión, unos 33 euros en total.

Reservada!!!

Si tardas más de las 17:00 tengo que subirla a 400€ — Luis 🍀 (@rariiiiisima) 7 de noviembre de 2022

Entradas no nominativas

La indignación de los eurofans no se ha hecho esperar y muchos apuntan que con entradas nominativas se evitaría la especulación de los "profesionales" de la reventa. Algunos grupos musicales están optando por este método en la venta de entradas para sus conciertos. Como es el caso de The Rammstein, que ha plantado cara a las plataformas de reventa como Viagogo y, actualmente, exige que las entradas se asocien a un nombre y un DNI, que deberá presentarse para acceder al recinto. Con este simple gesto se evita la especulación con el precio de los tiques de muchos eventos y que unos pocos hagan negocio a costa de la ilusión de muchos.

O hay muchísimo interés por el #BenidormFest o una empresa de reventa ha comprado casi todas las entradas



Si es lo segundo, que las hagan nominativas — Profeta Teixidó (@sv2015_VIP) 7 de noviembre de 2022

Presiento una venta masiva de bolis BIC en Wallapop.#BenidormFest — Sir Manu Guillen (@SirManuGuillen) 7 de noviembre de 2022

Los fans exigen más aforo

"El Benidorm Fest para un público de 1000 personas se queda pequeño", comentaron algunos ante la polémica de las entradas, apuntando a que un cambio de ubicación que pueda asumir una mayor afluencia de público podría solucionar que los tiques se agoten rápido. Pero hay que tener en cuenta que el Benidorm Fest no es un concierto ni un festival, sino un programa de televisión que requiere de una serie de características muy concretas para convertir el recinto en un plató, por lo que el problema de aforo seguiría siendo el mismo. Sin contar, además, que "el festival que tú quieres" sólo tiene sentido en la ciudad en la que nació, Benidorm.