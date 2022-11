La alicantina Sofía Martín ya está sacando partido a su participación en el Benidorm Fest 2023, pese a que todavía no se ha desvelado cómo será su canción candidata a representar a España en Eurovisión. Tan solo unas semanas después de que RTVE anunciara a los 18 participantes del festival que se celebrará en la capital turística de la Costa Blanca, la de Alicante ya está escalando puestos en todas las apuestas de los eurofans debido a la repercusión que ha tenido su tema "Tóxica".

La canción que eligió Sofía Martín para interpretar en la gala "Benidorm Fest: Los Elegidos", en la que se presentaron los participantes y donde cada uno mostró sus habilidades con un tema diferente al que defenderán en el festival, se ha convertido en todo un éxito. Tal y como anunció la propia artista, "Tóxica" se ha colado en la lista de los 50 temas más virales de Spotify. Ni más ni menos que en el quinto puesto.

Lo cierto es que, con un "la, la, la" un tanto diferente al de la mítica Massiel, el estribillo de la canción de esta alicantina de 26 años, se ha apoderado de la mente y los corazones de los eurofans. No es de extrañar se trata de un tema dance de esos que atrapan, de los que no puedes dejar de tararear en tu cabeza, y que, como no podía ser de otra forma, ha llenado de memes las redes sociales.

Tanto es así que Telecinco a aprovechado el tirón de esta artista y de la canción del momento para publicar un vídeo en redes sociales que también se ha hecho viral. En él, el programa Socialité de María Patiño ha recopilado diferentes instantes de Rosa Benito en la televisión y los ha hilado a través de cada frase de la canción "Tóxica" de Sofía Martín. No es la primera vez, la cadena ya utilizó el tema "Ay, mama" en su docuserie de Rocío Carrasco durante los meses previos a la participación de Rigoberta Bandini en el Benidorm Fest.

La lengua TÓXICA de MentiRosa Venenito hoy en #socialite615. Desvelamos lo que contaba en los pasillos de Ortega y que durante años sus compañeros han callado pic.twitter.com/ITNk1x7A13 — SOCIALITÉ (@socialitet5) 6 de noviembre de 2022

La propia cantautora alicantina se ha sorprendido con la repercusión de su tema y así lo ha asegurado en un vídeo publicado en TikTok, donde se sinceró sobre sus sentimientos y agradeció el apoyo de los eurofans: "Estoy temblando. No sabéis lo que acaba de pasar. Seguro que conocéis esta playlist. Son las 50 canciones más virales del momento en España. Estamos en el puesto número seis", explicó completamente entusiasmada.

FAMILIAAAAA no os vais a creer la que habéis liado ♥️ pic.twitter.com/OV286p92cx — SOFÍA MARTÍN (@soysofiamartin) 7 de noviembre de 2022

"Lo que está pasando es un sueño. Que os guste Tóxica es un regalo. Gracias por escuchar mi música", prosiguió Sofía Martín en agradecimiento por la acogida que ha recibido.

A pesar de tener un gran éxito en las plataformas musicales y las redes sociales, esta artista era una desconocida para el gran público antes de presentarse al Benidorm Fest. Y, aunque todavía no sabemos si será Sofía Martín la encargada de defender a España en Eurovisión 2023, lo que está claro es que si la alicantina quería darse a conocer, ha dado en el clavo.