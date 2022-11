Fue una autoproducción y se estrenó en tiempos de pandemia. No tenía mucho a favor Talaré a los hombres sobre la faz de la tierra. Sin embargo, esta obra le proporcionó a María Velasco el Premio Max a mejor autoría este mismo año y también un galardón internacional en la Feria de Artes Escénicas de Heidelberg. "Ha sido una experiencia fascinante", asegura la dramaturga y directora que presenta hoy este montaje, con la Compañía Pecado de Hybris, en la Fundación Mediterráneo (19 horas), dentro de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos.

Sobre todo porque en este texto narra episodios de su propia vida para relacionar la violencia emocional y sexual con la que se ejerce contra el medio ambiente. "Al final se trata de que la violencia sobre los otros también lo es sobre el entorno, una violencia que se generaliza de los cuerpos al medio ambiente", asegura sobre su obra, protagonizada por la actriz Laia Manzanares.

María Velasco, que a lo largo de la semana ha impartido el curso Desaprender a vivir. Aprender a contar en las Cigarreras, plantea lo que podría llamarse ecofeminismo. "Hay como una erosión del espacio y de los recursos naturales a la vez que un cambio en las formas de desear diferentes a la norma; esta nueva sensibilidad está recogida en la obra y por eso hemos tenido muy buena recepción en los jóvenes".

Talaré a los hombres sobre la faz de la tierra engloba teatro de texto, danza y música en directo. "Tiene mucho que ver con la raíz indisociable con la danza y la música, porque fue casi en el siglo XVIII cuando se impone una visión más textual del teatro".

La autora considera que en España "claramente" es "mucho más difícil" estrenar que escribir. "Yo di el paso a la producción, ya que he producido y coproducido varios montajes, y a la dirección porque estaba cansada de esperar". No obstante, no se rinde ante las imposiciones del mercado. "Cuando escrito o imagino una obra intento ser completamente libre, que esa libertad expresiva sea inalienable. Intento pensar que los recursos aparecerán".

Para María Velasco, la Muestra de Teatro de Alicante "es un referente" porque "no hay tantos espacios sobre este tema". En este sentido, destaca que este encuentro "ha ayudado a descubrir a muchos autores que hoy tienen un nombre internacional, como Juan Mayorga o Angélica Liddell, y además nos saca de las programaciones más acomodaticias o de tendencia más conservadora".

Luz Arcas y "Todas las santas"

Por otro lado, la bailarina y coreógrafa Luz Arcas presenta también dentro de la Muestra Todas las santas, dos semanas después de su estreno absoluto en el FIT de Cádiz, que ha producido este montaje junto al Teatro de la Abadía. Esta obra supone la primera creación de Luz Arcas en la que el texto adquiere protagonismo.

La obra surge del encuentro de la bailarina malagueña, creadora de la compañía La Phármaco, con dos artistas salvadoreñas a las que conoció hace cuatro años. El argumento se articula en torno a dos secretos: el que la madre de Egly Larreynaga le revela, después de años de silencio, sobre su pasado como guerrillera y madre en las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) de El Salvador, y el que Alicia Chong nos cuenta, también por primera vez, sobre un embarazo no deseado durante la adolescencia en un país en el que el aborto es considerado delito por homicidio en primer grado.