Fue una suerte de Marilyn Monroe latina con un muy similar prematuro y enigmático adiós. El pasado mes de septiembre se cumplieron 71 años de la muerte de la actriz dominicana María Montez, la "Reina del Technicolor" del Hollywood de los años 40.

Su trágico y misterioso fallecimiento, en el punto álgido de su carrera artística, al igual que pasó la "ambición rubia", agrandó su mito: ¿fue un suicidio? ¿una muerte accidental? ¿un asesinato? ¿una maldición?

La estrella, también conocida como la Sirena de Hollywood por su escultural figura, dejó 26 películas en su filmografía, 21 de ellas estadounidenses y solo cinco europeas, aunque dos de estas últimas marcaron hitos en su trayectoria: la francesa "El retrato de un asesino" y la italiana "El ladrón de Venecia".

No obstante, en el recuerdo popular sus grandes éxitos fueron las películas en technicolor estadounidenses, sobre todo "Ali Baba y los Cuarenta Ladrones" y "Las Mil y Una Noches".

Su sueño truncado: rodar en España

Su repentina muerte truncó su participación en la cinta española "La Maja de Goya". Ella, de origen canario y educada en Santa Cruz de Tenerife, y cuyo nombre real era María África Gracia Vidal, se sentía española, como confesó en 1949 en el Festival de Cine de Venecia cuando se le preguntó por su verdadera nacionalidad:

"Mi padre, de Teruel, y mi madre, canaria, y mi verdadero apellido, Gracia, María Gracia. Esto del 'Montez' es el postizo para el cine y el teatro. Además, ¿es que no se me ve que no puedo ser más que española? Aunque he nacido en Santo Domingo, tengo pasaporte español, me encantan los toros, me encanta el flamenco, y si tengo alguna gracia, se lo debo a mi sangre española. Por eso la mayor ilusión de mi vida es hacer una película en España".

Cómo murió realmente María Montez

Hay varias teorías para explicar la muerte de María Montez, que todavía hoy sigue envuelta en un halo de misterio. El óbito tuvo lugar la mañana del 7 de septiembre de 1951, fecha en la que residía en Francia, concretamente a las afueras de París.

Madame Aumont, como se referían a ella los galos por el apellido de su marido, había quedado con sus hermanas Ada, Luz y Teresita en ir a la capital. Al ver que se retrasaba abrieron la puerta del baño y se la encontraron sumergida en la bañera.

Tres horas y media estuvieron los bomberos practicándole sin éxito maniobras de reanimación cardiopulmonar. Los médicos determinaron que su muerte fue accidental y que pudo ser provocada por un shock térmico al contacto con el agua caliente o que la alta temperatura le habría causado un desmayo, al estar en ayunas, y a consecuencia del cual se ahogó.

Sin embargo, al cuerpo de la diva nunca se le llegó a practicar la autopsia.

Baños muy calientes para no engordar

Al parecer, la femme fatale latina del Hollywood de aquella época tenía por costumbre darse baños con sal muy calientes, a 45º C, como una supuesta medida para evitar ganar peso y preservar su envidiable figura. En la noticia publicada por INFORMACIÓN tras su muerte se decía que la temperatura del agua era "terriblemente elevada".

La diva murió con 39 años, dejando viudo a su joven esposo, el actor francés Jean Pierre Aumont, y sin madre a su hija María Christina, que entonces tenía solo 5 años de edad.

Sus restos reposan en el cementerio de Montparnasse. El pasado 6 de junio se celebró el 110 aniversario de su nacimiento, que tuvo lugar en Barahona en 1912.

La leyenda sobre la maldición de la casa donde vivía

Múltiples anécdotas mediáticas jalonaron su vida, como su afición por airear que no le gustaba usar sujetador, aquella ocasión en que quemó un sombrero o cómo logró convencer a todo Hollywood de que tenía 8 años menos de su edad real porque se dio cuenta de que la Meca del Cine daba más oportunidades a las actrices veinteañeras.

Otro factor que contribuyó a acrecentar lo enigmático de su muerte es que en la villa Les Copeaux, la finca donde residía, veinte años antes también había perdido la vida en circunstancias misteriosas la que era su inquilina, una actriz belga. La investigación realizada sobre ese deceso no pudo nunca establecer si se trató de un suicidio o de un accidente.

La hija de María Montez, que heredó su racial belleza, también fue actriz, artísticamente llamada Tina Aumont, pero se pasó la vida enganchada a las drogas y tuvo problemas con la ley. Murió en 2006 y fue enterrada junto a su madre.

En diciembre de 2014 se estrenó un biopic sobre María Montez:

La cinta, protagonizada y producida por la actriz Celinés Toribio, muestra la historia de la primera mujer que conquistó Hollywood en la década de 1940 logrando romper las barreras del idioma y color de piel gracias a su belleza y talento.