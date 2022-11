"Todo el mundo lleva, en lo mas secreto de sí, una afinidad misteriosa con un determinado paisaje o aspecto terrenal. El mío es lo de Alicante (...). Y me parece que no de los castigos que me podía imponer la vida es no volver a ver ese horizonte". Lo escribía Pedro Salinas (Madrid, 1891-Boston, 1951) en una carta a su esposa en tiempos del exilio, dejando claro el apego que el poeta de la Generación del 27 tenía a la provincia. Sobre todo, por sus vivencias en Santa Pola, El Altet y Torrevieja durante su juventud, en su finca Lo Cruz.

Ahora el nombre de Pedro Salinas quedará unido a esta tierra cuando la UNED de Elche de el nombre de Pedro Salinas a su sede. El acto se celebra mañana jueves con la presencia del acción magistral, el nieto del escritor, Carlos Marichal Salinas, hijo de Soledad Salinas, que hablará sobre la estancia de su abuelo en tierras ilicitanas, en su finca de El Altet. Llegado ex professo de México, Carloso Marichal ha cedido en esta ocasión los derechos de la producción de su abuelo y auspiciará unas becas de estudio universitario y un concurso de ensayo en honor de Pedro Salinas, siempre en el seno de actividades de la UNED de Elche. Además, el catedrático Jesucristo Riquelme, doctor en Filología, presentará Pedro Salinas. Sigilos de amor y aventura universitaria, el primer manual crítico editado por UNED Elche en sus más de cuarenta años de servicio educativo. En este libro, que se regalará a los asistentes, el autor ha querido acercar al gran público y a la comunidad universitaria, la obra del escritor, combinando rigor y divulgación paras explicar minuciosamente la relevancia del profesor, poeta y ensayista madrileño, como una antología de ensayos y poemas. En el acto también estarán la vicerrectora de la UNED Beatriz Badorrey; el alcalde de Elche, Carlos González, y el director del C. A. a la UNED de Elche, Francisco Escudero. Asimismo, con motivo del primer año académico de la extensión cultural y comienzo de grado presencial en Torrevieja (UNED Elche-Torrevieja), asistirán al acto el alcalde de la ciudad salinera, Eduardo Dolón, y el concejal de Educación, Ricardo Recuero. La UNED de Elche: 40 años de referente de la igualdad de oportunidades Cartas de amor En aquella finca rural de El Altet, propiedad del padre de la esposa de Pedro Salinas, Margarita Bonmatí, el poeta creó sus más hermosas composiciones amorosas que le han dado cabida en el Olimpo de los poetas de la Edad de Plata. Allí escribió, durante los años 30, los poemarios La voz a ti debida, Razón de amor y Largo lamento: una trilogía emotiva y elegante de la mejor poesía amatoria en español. Los críticos se aventuraron a vaticinar sobre la musa de La voz a ti debida, que "entronizaban el surgimiento del amor (Conocerse es un relámpago), su deleite carnal e imaginariamente espiritual o absoluto, y su decaimiento cuando la amada se distancia aunque sus sentimientos no fueran perecederos y permanece la esencia del recuerdo más elevado", asegura Jesucristo Riquelme. Algunos dijeron que era una mujer inventada, una quimera de la mente ilusionada del poeta. Casi treinta años después de fallecido el poeta, cerca de medio siglo después de haber iniciado la trilogía, se supo que el poeta debía su voz lírica en este libro a la veneración de una amada, una profesora estadounidense, Katherine Rending, que había conocido en 1932 El profesor Riquelme resalta tres aspectos del polifacético Salinas que justifican su nombre centro universitario de Elche: su adhesión a las tierras alicantinas del sur de la provincia, su importancia como promotor de una novedosa universidad española y su categoría literaria como poeta, profesor y ensayista. En este sentido, destaca una fotografía de Pedro Salinas remando en Torrevieja, tomada en 1928. "Fue obtenida por Juan Guerrero Ruiz, encumbrado por Lorca ese mismo año como cónsul general de la poesía, cuando rodaba un documental en el que aparece surcando las tranquilas aguas torrevejenses con la voz de Jorge Guillén recitando en Off".