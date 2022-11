Tras el éxito de sus multitudinarios conciertos acompañando a Fito & Fitipaldis en su última gira (Cada vez cadáver) a lo largo del territorio nacional, Morgan se ha embarcada desde principio de nes en su gira de otoño/invierno, en las que visita algunas de las principales salas más de nuestro país, ofreciendo su show en un formato más cercano, continuando con la presentación de su último trabajo, The River and The Stone. La banda marileña hace parada esta noche en la sala The One de San Vicente, donde saldrán al escenario en torno a las 21 horas.

El nuevo álbum de estudio de Morgan es un conjunto de diez canciones en las que empezaron a trabajar tras el confinamiento y con la misma filosofía de siempre: coger unas cuantas ideas y trastear para vestirlas tratando de explorar un poco más los ambientes, conceptos y sonidos.

Tras casi un año de trabajo viajaron a Francia, al estudio Le manoir de Léon, junto a Campi Campón en la producción, para grabar durante dos semanas.

Está mezclado por Stuart White (Beyoncé, Autolux) en Los Ángeles y masterizado por Colin Leonard (SING mastering) en Atlanta, GA. The River and the Stone es el resultado de muchas conversaciones, muchas horas de creación conjunta y, sobre todo, de disfrutar de hacer música con amigos.

Rulo y la Contrabanda celebra sus 25 años en el Teatro Circo de Orihuela

Esta noche a las 20,30 horas el escenario del Teatro Circo de Orihuela será el marco ideal para que Rulo y la Contrabanda apague una vela más de estas bodas de plata que bajo el título de 25 Años de Canciones-Noches de Fuga y Contrabando va celebrando en esta gira donde hace un extenso repaso a su brillante carrera que empezó , primero como miembro del grupo La Fug,a y ahora con esta banda con la que ya ha grabado cuatro disco. Todos esos trabajos han sido número uno, y para esta ocasión ha compuesto una canción especial que con el nombre de Dentro de una canción Rulo expresa todo lo que siempre ha querido transmitir a través de su música. Esta gira tendrá su guinda final el 14 de enero de 2023 en el Wizink Center de Madrid.

Colectivo Da Silva, el espectáculo hecho música

Dicen que el directo de Colectivo Da Silva es una segura garantía de calidad y experiencia que logra atraer a todo tipo de públicos, como harán esta noche a las 21 horas en la Sala Stereo de Alicante como parte de su extensa gira que les llevará por Mallorca, Murcia, Oviedo y Santander en los próximos días. Ahora acaban de publicar el single Quien Pudiera el primero que el grupo saca para celebrar el aniversario de sus segundo álbum Casa Vargas donde como siempre el grupo aborda cualquier estilo, por diverso que sea, con genial maestría. Dicen que cada nuevo trabajo debe ser un paso adelante en su evolución sonora tratando de aportar algo nuevo y diferente porque si no, no valdrá la pena hacerlo y ellos lo hacen… cada vez mejor.

Glam rock con los suecos Velvet Insane en el TNT Blues de Cox

Los amantes del glam rock de la vieja escuela están de suerte porque Jesper Lindgren y Jonas Erikson vuelven a la carga el domingo en el TNT Blues de Cox (20), local que vuelve a programar conciertos el último día de la semana. Después de su primer impecable álbum homónimo, ahora lanzan de la mano del sello Wild Kingdom, este Rock’N’Roll Glitter Suit, y es que ya el título promete. No dejéis de poneros este traje brillante a todo volumen! Han contado con Sulo Karlsson (de Diamond Dogs) para la producción del disco, el cual también ha firmado, junto con la banda, los temas, y así seguimos sumando razones para escuchar la joya.

Yoli Saa y el dúo Té Canela en Euterpe Sant Joan

La cantante Yoli Saa es una de las voces del momento por su destacada participación en el programa Dúos Increibles de TVE donde forma pareja con la conocida Sole Jiménez. Esta noche podremos (21 h.) actúa en la Sala Euterpe de Sant Joan con un repaso a su prolífica carrera artística. Mañana también en Euterpe (22 h.) será el dúo Té Canela, formado por Jano Fernández y Ariadna Rubio. Ambos logran un perfecto mestizaje de estilos y sonidos en su primer álbum Las dos caras del hilo que pudieron grabar gracias a una campaña de crowdfunding que, en tan solo dos días, duplicaron el objetivo marcado pudiendo así grabar el disco y un video-clip.

Mantequilla Voladora, actitud punk en Nave Iguana

Iosune Noguera, Salva Ferrús, Carlos Peral y Sergio Belloch son Mantequilla Voladora, banda de actitud y energía punk, esencia de su carácter reivindicativo. La noche del sábado presentan en Nave Iguana de San Vicente El último circo, con Banana Duck de invitados, con entradas a 6 euros anticipada y 8 en la taquilla.

Mantequilla Voladora editó en 2019 su primer disco #NuestraLuchaNoHaTerminado y este año han grabado El Último Circo. El grupo no cree en los roles establecidos y cree firmemente en la idea del espectáculo como un todo en el que cada individuo cuenta, ya sea miembro de la banda o parte del público. Afirman que solo así puede crearse una atmósfera intensa, llena de locura y diversión.