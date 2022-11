"El diseño puede aportar soluciones a los desafíos de la humanidad"

Empezó diseñando lo que no tenía siendo una niña. Ahora diseña lo que es mejor que tengamos. Inma Bermúdez (Murcia, 1977) ganó el mes pasado el Premio Nacional de Diseño 2022 tras una trayectoria ligada a nombres como Ikea, marca para la que trabaja desde 2006; Lladró o Marset, firma para la que creo la lámpara portátil FolowMe, su diseño más conocido del mercado. "Hay familias que todavía me llaman para hablarme de esa lámpara", asegura la diseñadora instalada en València desde 2007. Esta semana, Bermúdez estuvo en La Nucía para participar en la jornada de arquitectura Circular.

¿Recuerda qué es lo primero que diseñó?

En mi infancia me gustaba imaginarme los muebles de mi cuarto y los dibujaba. Imaginaba lo que no tenía. No era consciente de que se llamaba diseño industrial, pero dibujaba muebles... un mueble con muchos cajones.

Y cuándo decide una persona que se va a dedicar a diseñar objetos y espacios

A la hora de estudiar. Después del instituto. Hacia tres años que se había homologado Ingeniería Técnica en Diseño Industrial, y me vino genial porque era lo que me gustaba.

El diseño ha trascendido el aspecto puramente ornamental y de utilidad para centrarse en la innovación y en la contribución a la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, un aspecto que es fundamental en sus creaciones.

Sí. Nuestra metodología de trabajo se utiliza en otros campos que no solo tienen que ver con el diseño de producto. Los diseñadores lo que hacemos es solucionar problemas. Últimamente pienso que me encantaría que los diseñadores ocuparon otros cargos, en las empresas, en el Congreso, para ayudar a aportar soluciones a los nuevos desafíos de la humanidad. Como soluciones medioambientes que van a tener en cuenta la naturaleza y lo social. El diseño sirve mucho más que para crear un producto. El lenguaje del diseño tiene que ser fluido con las personas y hacernos la vida fácil. Luego viene la parte decorativa. Depende del producto que sea tiene unas características distintas.

¿Un objeto de diseño tiene que ser más bonito que útil o al revés?

Depende del cliente. Por ejemplo, Ikea puede encargarte un grifo o un jarrón. Un grifo tiene que ser pensado para ser un producto industrial, tiene que economizar materias primas. Un jarrón tiene que ser también producido, pero es más decorativo. Aunque un grifo tiene que ser bonito también. Para mí algo es bello cuando esta bien hecho, cuando es sostenible. La belleza no viene solo por lo físico, también están las cosas bonitas bien hechas. Al final, la belleza para cada persona es diferente.

¿Cuáles son las claves para que un proyecto de diseño sea sostenible, ya sean sus bodegas Dominio de la Vega o su famosa lámpara recargable con batería FollowMe?

A ver, bajo mi punto de vista hay diferentes aspectos. En mi campo tiene que haber una utilización de materias primas óptima, no usar más recursos de los necesarios. Por ejemplo, en las bodegas lo que hicimos fe reducir el peso de las botellas, el envase. Elegimos botellas menos pesadas porque estás reduciendo el consumo de vidrio sin comprometer la seguridad. Hicimos botellas bien diseñadas y más ligeras. Otro punto es el uso de procesos de producción también sostenibles o que tengan el menor impacto en el medio ambiente. Luego hay una cosa muy imporante que es el apego a los productos. Cuando una persona le tiene apego a algo no lo tira a la basura y eso es lo más sostenible. Las cosas bonitas, las que aprecias, no las tiras. De la lámpara FollowMe me manda fotos la gente con su familia. Antigualmente las cosas se heredaban y las personas consumíamos menos. Ahora esto no ocurre, tirar las cosas es una actitud de ahora. Lo más sostenible es que las cosas perduren y se hereden.

Ikea llamó a su puerta en 2006 y todavía sigue colaborando. ¿Cuál es el producto que ha hecho para esta empresa que más le ha gustado?

Recuerdo con mucho cariño la colección de mascotas para perros y gatos. Era la primera vez que Ikea se metía en este campo. Antes teniamos cuatro perros y siempre echábamos de menos juguetes para los animales. Saber que eso iba a tener un impacto muy grande fue muy satisfactorio.

Hace apenas un mes ganó el Premio Nacional de Diseño. ¿Eso le ha hecho volar o pesa mucho para lo que va a hacer a partir de ahora?

Bueno, en principio era un premio al que yo me presenté y consideraba que era un reconocimiento a una carrera profesional, y que las personas que lo recibían eran más mayores. Mi círculo profesional me dijo que me presentara. Me convencieron, presenté la memoria y mi sorpresa fue cuando me llamó la ministra. Me dijo que este premio es para que nos lo creamos más en ese sentido. Me gusta ver esa parte de que yo pueda servir como un referente para mujeres más jóvenes. Somos solo tres mujeres las que hemos recibido este premio y yo soy la más joven. También me a a servir para parar un poco porque necesito parar y pensar. Llevo mucho tiempo trabajando de forma muy intensa. Tengo dos niños, de 3 y 5 años, y necesito descansar y pensar. Quiero parar. No me da vértigo el siguiente paso que voy a hacer, pero sí quiero repensar cómo quiero trabajar como diseñadora. Es algo que tenía pensado hace tiempo.

La interdisciplinariedad ha llegado para quedarse. Diseño, arquitectura, arte, innovación de materiales, medio ambiente, territorio… ¿Todo va de la mano si buscamos sociedades más modernas, sostenibles y justas?

Sí. Cuando la bodega se acerca al estudio para pedirnos colaboración con ellos querían que fuera la primera bodega de la Comunidad Valenciana que se convertía verde. Lo que necesitaban era un una nueva imagen porque son conscientes de que lo que van a vender es nuevo. Y les decimos que no porque no estamos especializados en ello, pero el proyecto me encantó y al final me tiré a la piscina. Pero me he dado cuenta de que a la hora de enfrentarme al proyecto, al final la manera que tenemos de solucionar cosas se puede aplicar a todas las disciplinas. He visto que estamos capacitados para hacerlo.

¿El diseño tiene que pensar siempre en el territorio que contextualiza la obra?

No siempre. En Ikea por ejemplo tiene que ser un diseño muy versátil porque se va a utilizar en muchas partes del mundo. También depende mucho el territorio del tipo de empresa donde vendas. En otros casos es más iportante el origen, el ADN, las personas. Y hoy con el mundo tan globalizado... Está bien ser genuino y vender tu cultura, pero a veces hay que desprenderse de eso y ser más versátil. En las etiquetas que hemos diseñado de los vinos de las bodegas, que tenían ya mucho prestigio, tuvimos que inventarnos un concepto nuevo. No podíamos utilizar los mismos nombres pese a que su marca tenía mucho valor. Al final lo que hicimos darle a cada vino el nombre de un socio. El blanco de María , el tinto de Abel…. Además de que los nombres son reales tiene que funcionar en el extranjero y tienen que entenderse como algo español. En este caso estamos promoviendo de la bodega las pesonas que lo conforman ,o pero no nos tenemos que olvidar que no podemos poner un nombre que luego a nivel de marketing no funcione.

¿España está a la altura en el sector del diseño?

Pues nosotros lo que pasa es que en el caso de València no nos lo hemos creído, nos ha faltado amor propio, pero las empresas españolas tienen mucho mercado fuera de España. Si te fijas en los diseñadores que trabajan y vienen a colaborar con empresas españolas te das cuenta de que son nombres importantes y lo hacen porque son prestigiosas. Las cosas aquí se hacen bien. ¿Se podían hacer mejor? Pues sí, todo puede mejorar, pero nuestras empresas tienen mucho nivel.