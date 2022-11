En 1622, Thomas Middleton y Wiliam Rowley escribieron The Changeling, obra de teatro del renacimiento inglés que transcurre en la ciudad de Alicante, especialmente en la Iglesia de Santa María (ahora basílica) y en el Castillo de Santa Bárbara. Una historia de amores impuestos, en la que la joven hija del gobernador de la fortaleza se niega a contraer matrimonio con alguien a quien ni conoce ni quiere.

Con motivo del 400 aniversario de esta obra, que tradujo al castellano hace dos décadas John Sanderson, profesor de la Universidad de Alicante, esta institución y el Instituto Gil-Albert han organizado un congreso internacional para analizar esta pieza teatral, que además se estrena por primera vez en español el jueves, en el Teatro Principal de Alicante, que impulsa esta producción.

El encuentro contará el miércoles con la intervención del profesor de la UA Armando Alberola, que hablará del Alicante de comienzos del siglo XVII. También con el profesor de la Universidad de Salamanca Mark Hutchings, cuya ponencia se titula The Changeling by desing, y con Berta Cano, de la Universidad de Valladolid, que se centrará en Beatrice Joanna in Benidorm.

A las 13 horas, Miguel Ángel Auladell Pérez, de la UA, ofrecerá la conferencia De Cervantes a Middleton: espacios, figuras, trazas y tramas de un trasvase literario. Una hora más tarde, John Sanderson explicará las claves fónicas para la traducción de The Changeling. A las 17 horas, será en el Salón de Grados donde Elena Serrano, de la UA, hable sobre la traducción al alemán de la obra.

El congreso se traslada a la Casa Bardín a las 19.30 horas, para acoger una mesa redonda en torno a la simbología del castillo en esta pieza teatral. De este y de otros aspectos de la obra, publicada en castellano por el IAC, hablarán el profesor e intelectual estadounidense Gary Taylor, uno de los grandes especialistas en Thomas Middleton y los filólogos de la Universidad de Alicante John Sanderson y Miguel Ángel Auladell.

El congreso continúa el jueves, a las 10 horas, en el Aula Magna, con Gary Taylor, de la Florida State University, que ofrecerá la conferencia plenaria Modernity, tragedy and The Changeling. Una hora después lo hará Óscar Ruiz Fernández, de la Technical University of Civil Engineering de Bucarest, con Between Spaipn and England. Masquerades and theatre during the last years of the anglo-spanich peace (1621-1625).

A las 12 horas, intervendrán José Iborra, de la Universidad de Murcia, para hablar de Religiosidad popular y devociones en Alicante durante el siglo XVII, y Antonio Carrasco, de la UA, que lo hará sobre La rivalidad entre Santa María y San Nicolás en el Alicante del siglo XVII.

Además está prevista una conferencia a las 16.30 horas, en el centro de recepción de visitantes del Castillo de Santa Bárbara, de José Manuel Pérez Burgos, director de Patrimonio integral del Ayuntamiento de Alicante. El congreso se clausura a las 17 horas con una visita guiada por las localizaciones de The Changelin en la fortaleza alicantina.