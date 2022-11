Ana Navajas, escritora revelación: "Mi familia es súper machista, Argentina también lo es"

Ana Navajas se ha convertido en una de las revelaciones del año de la literatura argentina gracias a 'Estás muy callada hoy' (Seix Barral), un libro que escapa a los estereotipos dentro de la última ola de autoficción, un término con el que la propia autora no se siente en absoluto cómoda porque sus intenciones no dejan de ser profundamente literarias.

En él explora muchos temas, entre ellos la maternidad y de qué forma impactó en su propia vida, sobre ser madre, ser hija y ser escritora al mismo tiempo. Siempre parte del elemento cotidiano, del espacio doméstico, y por eso el libro se abre con una cita de Natalia Ginzburg extraída de 'Las pequeñas virtudes' en la que, de alguna manera, encontramos las claves de lo que vamos a leer a continuación: “Me acostumbré a decir las cosas deprisa, y con el menor número de palabras, siempre con miedo de que los demás continuaran hablando entre ellos y dejaran de prestarme atención”. En efecto, en 'Estás muy callada hoy', además de partir de lo íntimo para abrazar los sentimientos universales, encontramos una enorme depuración formal, todo se encuentra condensado a través de frases breves y concisas. “Soy una auténtica fanática de la corrección, le dedico incluso más tiempo que a la escritura, porque me gusta quitar y quitar hasta quedarme solo con lo imprescindible”, cuenta la autora a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa ibérica. “Me gusta lo esencial y hacerlo lo más seco posible. En eso me identifico con Natalia Ginzburg, que no es una autora sentimental y, sin embargo, es muy conmovedora. Esa emoción contenida es algo que admiro y que intento buscar”.

La protagonista de la novela, Ana, siempre había escrito, formaba parte de su vida, pero le costaba tomarse en serio. ¿Cuándo podremos leer tu novela?, le preguntaban constantemente sus amigos y allegados. Parecía que tenía que demostrar algo, y ese peso de alguna forma también recaía sobre ella, al igual que la maternidad y la educación de sus hijos. “Siempre pensaba, ¿a quién le puede interesar lo que escribo? Para mí era algo muy placentero, pero me costaba que mi entorno me respetara y me legitimara. He tenido que publicar finalmente para que eso cambiara”, explica la autora.

Para Navajas, 'Estás muy callada hoy' es una especie de "diario de ama de casa" en el que aborda de forma muy viva los vínculos familiares, el duelo, la muerte, las relaciones afectivas y el propio proceso creativo. Sus páginas están repletas de ideas, de sensaciones fragmentadas que terminan configurando un todo, en el que entra en juego el artificio, la ficción y la realidad. “Todo surge de una pulsión muy íntima y visceral, lo escribí como si fuera un poema y, después, fui armando la estructura. No soy una autora de grandes proyectos, sino que voy renglón a renglón”.

Aunque no se identifique con otras autoras latinoamericanas, lo cierto es que hay una tendencia hacia la concreción que puede verse reflejada, por ejemplo, en la literatura de otra coetánea como es Samantha Schweblin, en la que la concisión y el elemento visual adquieren una profunda rotundidad expresiva. “Creo que la fragmentación tiene que ver con el signo de los tiempos, con la tecnología, con la forma en la que nos expresamos. Es algo que nos pasa a todos, a los que escribimos y a los lectores. No lo podría valorar como algo bueno o malo, sino como una tendencia que se está instalando”. La propia autora comenta que suele escribir en el móvil, incluso cuando está en una comida familiar que le aburre, utilizando esa herramienta para continuar con su trabajo de forma silenciosa.

No resulta casual que la tesis de Ana Navajas tuviera como objeto de estudio la economía doméstica del siglo XX en Argentina y los cambios que se han producido en estos últimos tiempos en torno a la mujer y al hogar. “Creo que hemos ido asentando las bases de lo que supone ser mujer, madre y su papel dentro de la familia. Creo que las acciones individuales son consecuentes a la búsqueda de libertad de la mujer y de qué manera se pueden enfrentar al poder de los hombres. Mi familia es súper machista, Argentina también lo es. Así que en mi día a día, en todo lo que hago, en todo lo que digo, trato de ser consecuente para cambiarlo”.

¿A qué haría referencia el título 'Estás muy callada hoy'? “Tiene que ver con la importancia que le doy a los silencios. Creo que es tan importante lo que se dice como lo que no”.