Ha transitado por los vericuetos más impuros del flamenco, como una revelación y como una rebelión; ha perdido de vista el cante para adentrase en proyectos sonoros hasta alcanzar el éxtasis emocional por lo intuido y lo inesperado, y ha experimentado sin miedo con premeditación y alevosía. Ahora Niño de Elche (Elche, 1985) vuelve al redil -o no tanto- como el forense que certifica la muerte del flamenco para colocarlo en un púlpito donde venerarlo para que siga con vida. Eso es Flamenco. Mausoleo de celebración, amor y muerte, que sale a la venta este viernes y presenta en Madrid el día 22 con un concierto en el Teatro de la Zarzuela.

Un "disco soñado" en el que se zambulle por voluntad propia en "el flamenco más elemental, más íntimo", asegura. También "más radical" incluso que él mismo. "Para mí es más rudo el de principios del siglo XX, con esas actitudes anárquicas que tenía el flamenco y yo siempre me he inspirado en ellas".

Junto a Memorial de cante en mis bodas de plata con el flamenco (2021) y Antología del cante flamenco heterodoxo (2018) es su disco más cercano a este arte. "Podía ser una triada", asegura este artista multidisciplinar y díscolo que ha creado este trabajo bajo el pedestal de Antonio Mairena, Pepe Marchena y Manolo Caracol. "Son tres pilares importantes en este disco, pero más que su obra musical, que lo es, porque mis discos favoritos de flamenco están hechos por estos tres cantaores y todos están atravesados por la muerte".

No habla de reconciliación, "aunque entiendo que se vea así, pero ese flamenco siempre ha estado conmigo y ha sido reivindicado por mí. Eso ha sido siempre fuente de tensión con los puristas porque no entienden que sea la base de mis experimentaciones, aunque son materiales y personas que están en mi máxima admiración y en mi piel, y ahora lo he formalizado con este disco".

Ese flamenco es al que Paco Contreras declara muerto. De ahí, el título de su disco. "Ha muerto porque el flamenco con el que yo trabajo en este disco nadie lo hace ya, nadie se basa en ese flamenco purista de principios del siglo XX. Reconocer esa muerte nos libera y entonces es cuando puedes acercarte a ese cadáver porque no muere y sacar sus cenizas. Luego con ellas puedes hacer otras cosas o no; para mí no es importante ese debate".

Asesinos en serie del flamenco

En este duelo, se ha unido con los disidentes, con algunos de los artistas que como él, promulgan y defienden la heterodoxia de este arte, precisamente para respetar su cara más pura, y a los que define como "asesinos en serie del flamenco", tirando de ironía. La cantante Rosalía, en Seguiriya madre; la poeta, directora y actriz Angélica Liddell, en Plañideras; el guitarrista Yeray Cortés (también alicantino), en Canto por no llorar, o la bailarina y coreógrafa Rocío Molina en Soleá bailable. También con Raúl Refree en la producción y Ernesto Artillo como director de arte. "Ellos porque conceptualmente tienen que ver con el discurso del disco; entiendo que esa voz o ese trabajo es importantísimo para entender lo que quiero desarrollar".

Son catorce los temas que conforman este Mausoleo que visitan el amor, la muerte y la celebración. "Catorce cantes y catorce heridas", apunta, de los que ya se pueden escuchar Canto por no llorar y Bamberas del enamorado. "Iba componiendo, o mejor dicho recomponiendo, buscando textos en relación con el amor y la muerte, dentro de los cantes. Lo que tenía claro es que tenían que ser temas rítmicos y que tuvieran esa pátina de celebración, en contradicción con algo como la muerte", afirma Niño de Elche, que también tiene un documental sobre su vida, Canto cósmico.

Las críticas son "parte de la performance"

No será la primera ni la última vez que su trabajo reciba las críticas más feroces de los puristas. "Son perennes, hagamos lo que hagamos, y están más que asumidas, son parte de la performance". No es que no le importe, es que ya lo tiene superado. "El problema de esa gente que opina así es que no escuchan flamenco. La ortodoxia es una utopía y como tal genera acciones y discursos violentos, autoritarios y, hoy en día, victimistas porque han perdido mucho poder. Antes manejaban una estructura, una camarilla, escribían desde el poder y hemos conseguido que escriban desde la derrota. Y esa es una satisfacción grandísima. Me alegro que las peñas flamencas y los críticos de flamenco no tengan ninguna influencia en el público. Sus críticas son vistas ahora como caricaturas".

Su mirada al flamenco le hace trascender los conceptos más prosaicos del arte. Y aunque se supone que la Ley del Flamenco en Andalucía, que incluye que este arte se introduzca en las escuelas, debería ser una buena noticia, lo ve más como una aberración. "Demuestran que tienen mucha ignorancia sobre lo que significa el flamenco, tienen una actitud nacionalista, da igual el partido que esté; son masturbaciones colectivas de los nacionalistas de turno", afirma el artista que ya cuenta con una instalación sonora en el Museo Reina Sofía basada en la música de Val del Omar.

"Creen que el flamenco les pertenece, hacen de él un canon y un programa de estudios; eso demuestra que no conocen el flamenco para nada. Y que los políticos se dejen llevar por eso lo puedo entender, pero que los artistas lo aplaudan es muy deprimente y vergonzante. Además eso supone tirar por el suelo una palabra tan sacra como es la enseñanza". Igual que introducirlo en la enseñanza regulada en las universidades. "La titulitis en el flamenco me parece una aberración".

Niño de Elche afronta ahora la gira con su nuevo disco. Y muchas cosas más. Continúa con Rocío Molina presentando el espectáculo Carnación que llegará a Matadero de Madrid en diciembre. También participará en el Festival de Teatro de Málaga con un monólogo; actuará en el Guggenheim con Raül Refree y su espectáculo Éxtasis, y en enero marchará a Estados Unidos y Francia con Israel Galván. "Todo está más conectado de lo que parece, por eso hago cosas tan diferentes. Eso me hace superar prejuicios".