Los autores Pepe Reig Cruañes y José Payá Beltrán presentan un libro de relatos y una novela, respectivamente, este jueves a la misma hora en Alicante.

Reig Cruañes presenta su libro Conmigo no cuentes, editado por Editorial Mankell en su sello Sentido Inverso, el jueves a las 19 horas en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante (c/San Fernando, 40). El acto contará con el autor acompañado de José María Perea, Dolors Pedrós y Marta Reig.

Conmigo no cuentes no es exactamente un libro de relatos, de hecho, tampoco contiene los 100 relatos que anuncia. Pepe Reig no cuenta solo una historia, un suceso o una anécdota en cada relato, sino que siempre introduce otra cosa, otra inquietud o pregunta que no estaba allí. El toque de Pepe Reig es contar dos historias con cada texto, la de los hechos en sí mismos y la que pasa por su cabeza mientras los cuenta. El autor invita a jugar con él y descubrir así que son dos libros (o más), en realidad.

Por otra parte, Payá Beltrán desgrana su nueva novela, Los hilos invisibles, junto al profesor y escritor colombiano Gustavo Forero, este jueves a las 19 horas, en la librería 80 Mundos de Alicante.

¿Hasta qué punto conocemos a quienes conviven con nosotros? ¿Conocemos realmente la identidad de nuestros más íntimos amigos? ¿De nuestros familiares más cercanos? En Los hilos invisibles, José Payá Beltrán vuelve a su tema favorito, el de la identidad. Si el autor es quien suele tener la última palabra, en esta ocasión será el lector quien tenga no solo la última palabra, lo cual ya va siendo habitual en la obra del escritor alicantino, sino incluso la primera.

Sobre Pepe Reig Cruañes

Pepe Reig Cruañes es doctor en Historia por la Universidad de Alicante y Licenciado en Geografía e Historia (Hª Contemporánea) por la Universidad de Valencia. Posgrado en Biblioteconomía y Documentación por la UA. Ha sido profesor en facultades de comunicación por 25 años, impartiendo asignaturas como Documentación Informativa, Periodismo Especializado o Periodismo Cultural. Fue Documentalista en el Consell Assessor de RTVE en la Comunitat Valenciana durante seis años. Actualmente es miembro del Consell de la Ciutadania de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (À Punt Mèdia). Ha colaborado durante años en medios como Infolibre, Las Provincias TV, Radio CV y Plaza Radio.

Sobre José Payá Beltrán

José Payá Beltrán (Biar, 1970) es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Alicante. Actualmente trabaja como profesor en el IES Professor Manuel Broseta de Banyeres de Mariola. Especializado en el teatro español de la posguerra, ha estudiado también el teatro isabelino y la narrativa de Antonio Muñoz Molina. En 2004 vio la luz su primera obra de ficción, Castilla o Los veranos, a la que siguieron Destilando fantasmas (2007), La segunda vida de Christopher Marlowe y otros relatos (2011), Puzle de sangre (en colaboración con Mario Martínez Gomis) (2012), La última semana del inspector Duarte (2015), Morirás muchas veces (2016), Un elenco de perros (2018), El intranquilo retiro del inspector Duarte (2018), Identidad (2019), Un crimen otoñal, de S.S. Van Dine (2020) y La primera semana del inspector Duarte (2020).