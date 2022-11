Estas son las 10 canciones añadidas a la nueva edición de 'Thriller'

¿Cómo seguir sacando provecho al álbum más vendido de todos los tiempos? Esta es la pregunta que Sony Music y los herederos de Michael Jackson tratan de responder con ‘Thriller 40’, una nueva edición del sexto elepé en solitario del llamado Rey del Pop que se publica el viernes 18 de noviembre. Al parecer, 70 millones de copias despachadas en todo el mundo no son suficientes, así que, haciendo honor a la letra de su tema titular, ‘Thriller’ vuelve a la vida con ocasión de su 40º aniversario, y esta vez lo hace en un formato expandido, con las nueve canciones del disco original y otras diez contemporáneas de aquellas pero más o menos inéditas hasta la fecha (algunas habían sido publicadas en discos algo recónditos y en versiones diferentes).

La discográfica ha sido extraordinariamente cicatera a la hora de administrar la información sobre el contenido de esta nueva edición, de manera que hasta ultimísima hora no se ha conocido, con un aceptable grado de fiabilidad, la lista de las canciones ‘nuevas’. Son las siguientes (aunque, dado el secretismo de Sony, no es del todo descartable alguna modificación en el orden):

‘Starlight’: Rod Temperton la escribió pensando en ofrecer a Michael Jackson una canción que evocase su amor por el cine y el mundo del espectáculo. Al productor Quincy Jones le gustó tanto que decidió que debía ser la pieza central del elepé, pero le pidió a Temperton que buscara otro título. El compositor se puso a ello, reescribió la letra por completo y la bautizó como… ‘Thriller’.

‘Got the hots’: Fruto de la colaboración entre Michael Jackson, Quincy Jones y Rod Temperton, esta canción fue desechada en las sucesivas ediciones del elepé y solo acabó viendo la luz en una edición limitada de la versión japonesa de ‘Thriller 25’, publicada en 2008.

‘Who do you know’: Michael Jackson empezó a trabajar en la canción en 1980, pero no la consideró acabada hasta finales de 1982. Después de descartarla para ‘Thriller’, se planteó incluirla en el álbum ‘Victory’ de The Jacksons, pero acabó desestimando también en esa opción.

‘Carousel’: Un fragmento de esta composición de Michael Sembello (autor de la célebre ‘Maniac’) apareció en la reedición de ‘Thriller’ de 2001. También conocida como ‘Circus Girl’, la canción fue incluida en su versión completa en la edición italiana de la recopilación ‘King of Pop’, publicada en 2008.

‘Behind the mask’: Durante las sesiones de grabación de ‘Thriller’, Quincy Jones escuchó esta canción del trío japonés Yellow Magic Orchestra y le propuso a Jackson que hiciera algo con ella. El cantante escribió una letra y compuso una nueva línea melódica. El resultado, sin embargo, no llegó a aparecer en el álbum debido a una disputa legal. Una versión de la canción fue incluida finalmente en ‘Michael’, de 2010, el primer álbum póstumo del artista.

‘Can’t get out of the rain’: En realidad se trata de una ‘jam’ mayormente instrumental construida a partir de la coda final de ‘You can’t win’, una canción compuesta por Charlie Smalls que Michael Jackson grabó en 1978 para la película ‘The Wiz’. ‘Can’t get out of the rain’ se publicó como cara B en algunas ediciones del ‘single’ ‘Billie Jean’.

‘The toy’: Esta canción fue escrita y grabada para la película del mismo título protagonizada por Richard Pryor en 1982. Después de que fuera desestimada, Jackson continuó trabajando en ella en los años siguientes, rebautizándola primero como ‘I am your joy’ y después como ‘Best of joy’. Con este último título apareció en el álbum póstumo ‘Michael’.

‘Sunset driver’: Se trata supuestamente de una nueva versión de la misma canción que se grabó para el elepé ‘Off the wall’, de 1979. Pese a su innegable encanto, Jackson la descartó entonces por no ajustarse a la narrativa general del álbum, pero volvió a ella durante las sesiones de ‘Thriller’. Finalmente, el tema vio la luz como parte de la caja recopilatoria ‘The Ultimate Collection’, de 2004.

‘What a lovely way to go’: Otra pieza escrita para ‘Off the wall’ que no pasó el corte. En su primera encarnación, se titulaba ‘What a lonely way to go’, pero durante las sesiones de ‘Thriller’ Jackson quiso darle otra oportunidad cambiando una letra y convirtiendo en “encantadora” la “solitaria” despedida original. Tampoco así logró un lugar entre los cortes del disco.

‘She’s trouble’: También conocida como ‘Trouble’, esta canción fue coescrita por el compositorTerry Britten, que muy poco después obtendría un éxito descomunal cuando Tina Turner grabó su ‘What’s love got to do with it’. La versión de Michael Jackson fue archivada y nunca había visto la luz hasta ahora. En 1983, el grupo inglés de reggae Musical Youth (célebre por ‘Pass the dutchie’) la grabó y la publicó como ‘single’, pero tuvo una acogida más bien discreta.