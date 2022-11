Ha sido el cantaor más veces represaliado por el franquismo en su continua lucha por la libertad y la democracia. Manuel Gerena (La Puebla de Cazalla, 1945), sigue siendo un cantautor muy comprometido con sus ideas. Amigo de Alberti, Blas de Otero o Vázquez Montalbán, su «maestro» es el poeta oriolano Miguel Hernández, cuyos poemas interpreta magistralmente con esa fuerza que tiene el flamenco. Actúa este martes en el Gran Teatro de Elche (20 horas).

¿Cómo ha recibido el premio?

Muy sorprendido. Ha intervenido mi amigo José Luis Ferri, que es profesor de la UMH, y ser votado por la gente de la universidad es muy grande. Normalmente estos premios se los dan a intelectuales y catedráticos y escritores famosos y yo solo soy un cantautor y no sé si soy merecedor de este tipo de premios. Sé que han considerado mi obra y mi lucha por la libertad y la democracia. Soy un gran discípulo de Miguel Hernández.

¿Se identifica igual como cantaor que como poeta?

Sí, yo empecé a escribir antes que a cantar. Mi trabajo verdadero es cantautor flamenco. Yo siempre cantaba mis poemas. Aunque yo nunca pensé en publicar un libro de poemas, me animaron a ello. Sobre todo Akal, que ahora está muy interesada la editorial en mi antología de 1001 páginas por aquello de paso hacerle un homenaje del proceso 1001, de batalla contra el franquismo. Se va a llamar «Justicia para la paz», una antología poética musical, que llevará un pendrive con canciones, las dos películas en la que intervengo como actor y varios conciertos. Mi universidad ha sido la vida y conocer a mucha gente. Y me siguen llamando de muchos sitios. Hago cada año 150.000 kilómetros, de norte a sur de España.

Hace un flamenco reivindicativo.

El flamenco es la música más expresiva del mundo. Tiene una línea alegre y es muy reivindicativo. Pero yo sigo siendo la oveja negra del flamenco porque hago cosas distintas a los demás, ni mejor ni peor. En el mundo flamenco hay mucho fascista, y sigo teniendo muchos problemas, sigo siendo discriminado en muchos círculos del flamenco, porque hay gente muy conservadora, no todos afortunadamente. Y lo trasladan al ámbito político. Yo soy un individuo de izquierdas de toda la vida, el más prohibido por Franco, conozco todas las comisarías de España, he pasado innumerables veces detenido 72 horas. Eso no lo aceptan los fascistas. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, estoy siendo boicoteado. En muchos sitios solo puedo hacer lo que hacía en la época de Franco, cantar con un megáfono delante de la puerta de un teatro. Volvemos para atrás. Afortunadamente, no me faltan los conciertos en muchos sitios.

Y, a pesar de lo que ha vivido, sigue comprometido con la política.

Sí, hasta que me muera. Tengo 77 años recién cumplidos y nadie me va a cambiar. Soy de izquierdas y reivindicativo y así seguiré. Y 50 años después sigo teniendo veto. Sigo cantando con las mismas ideas, sigo siendo, para mi honra, una persona con conciencia social y hago letras que todo el mundo entiende. Hoy no estoy prohibido pero es peor, estoy boicoteado, no solo por el pensamiento político de la derecha y ultraderecha, también por cierta gente llamada de izquierdas que no ha programado cultura de izquierda, y que evitan llamar a cantautores porque dicen que les espantan el voto de centro. Por esta democracia no es por la que yo pelee. Siempre digo que quien se pica ajos come, y, añado, no será por los ajos si le dan retortijones. Yo he nacido para contar verdades, gobierne quien gobierne, y no para hacerme rico.

Miguel Hernández es su autor de cabecera desde hace muchos años.

Es el poeta que yo más entendí. Un poeta que no fue a la universidad, como yo, pero muy preparada intelectualmente. Sin ser andaluz, era muy andaluz escribiendo, en la métrica. Para mí ha sido muy fácil siempre musicar a Miguel Hernández porque coincide con muchas cosas de las que yo escribo. Cuando cayó el primer libro en mis manos de Miguel Hernández, «Viento del pueblo», con 14 años, yo era electricista, como mi padre, y ya escribía letrillas, cuartetas, letras de tres versos o de cinco para los fandangos, siempre de oídas, cuando en la radio sonaba mucho flamenco y copla. Cuando leí «El niño yuntero» me sentí identificado. A partir de ahí me influencié mucho de su poesía. A la vez que es un poeta sensible y profundo, es complicado, de una profundidad tan grande y poética que no todo el mundo entiende todos sus poemas. Hay poemas de Miguel Hernández complicados que, incluso siendo yo tan hernandiano, me ha costado trabajo entenderlos, de una calidad poética enorme. No obstante, la mayoría de sus poemas son muy sencillos y profundos.

¿Con qué poema del poeta oriolano se queda?

Yo ahora estoy cantando permanentemente la «Nana de la cebolla», que siempre me la piden. Como es un poema muy largo, nunca me lo termino de aprender de memoria (ríe). Le quito tres o cuatro estrofas y me lo pongo con letras grandes, porque canto sin gafas, lo tengo por si me equivocara. Es mi maestro del verso.

¿Le ha costado cantar los versos de Miguel Hernández?

No. El flamenco tiene una fuerza tal que le da mucha vida a esos poemas, parece como si Miguel Hernández los hubiese escrito para él. Se dice que tenía un familiar que cantaba flamenco, aficionado, lo cuenta su familia y Josefina, la que era su mujer. Precisamente ella es de Quesada, en Jaén, donde está el museo de Miguel Hernández con su legado, que inauguré con un concierto, a pesar de que pienso que debería estar en la Comunidad Valenciana y por alguna gente no está.

No obstante, siempre ha optado por cantar sus propios poemas…

Hay gente que necesita letras ajenas para cantar, yo no porque escribo todos los días. Mucha gente me ofrece letras para cantar. Y muchos poetas que yo adoro como mis amigos Rafael Alberti, Celaya o Blas de Otero, prácticamente no me ha dado tiempo a cantarles. Yo canto lo que escribo y al único que le he grabado un disco es a Miguel Hernández porque es el poeta que más me ha influenciado.

¿Tiene muchos vínculos con Elche y con la familia de Hernández?

Tengo permanente contacto con su familia, con Lucía y con sus hijos María José y Miguel, que hasta escribe con la izquierda como su abuelo. Tienen una administración de Lotería en Elche, la número 7, que les dejó Josefina Manresa, que le concedieron como viuda de guerra, lo más insólito que te puedes encontrar. A Miguel Hernández lo dejaron morir en la cárcel y a su mujer la consideraron viuda de guerra. Y he actuado varias veces en Elche.