El cortometraje documental animado del estudio alicantino Cabeza Voladora Ánima Prima, un trabajo que realizaron con la participación de escolares de segundo de primaria de un colegio de Castellón, continúa recibiendo premios en su recorrido por festivales nacionales e internacionales. Después de ser galardonado como mejor documental en The Indie For You Film Festival, un festival de cine independiente de Los Ángeles (EE UU), también ha sido premiado en dos certámenes de Rusia: el XI Festival Internacional de Cine Familiar y para Niños Zero Plus de la región de Tyumen (Rusia), celebrado el pasado mes de octubre, y el festival Light of the World, también centrado en cine educativo y celebrado en mayo, donde recibió un tercer premio.

Desde el festival Zero Plus han destacado la "inspiradora y positiva" respuesta del público en su proyección, "y nos han solicitado la inclusión del corto en la plataforma del festival con el fin de que sea accesible para las escuelas de todo el país por su importancia en el ámbito educativo", destacan los responsables del estudio de animación Cabeza Voladora, Arly Jones y Sami Natsheh, que añaden que dicho festival tiene un público cercano a los 10.000 niños y adolescentes y planean proyecciones de películas del festival en más de 30 regiones de Rusia. Enseñar el arte animado a los más pequeños y reflejar el descubrimiento que para ellos supone dar vida a sus creaciones es el eje de Ánima Prima, que ha contado con una subvención pública del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana (gracias al programa Resistencias Artísticas) y es parte de una labor de investigación por parte de la productora Cabeza Voladora sobre la educación en la infancia a través del arte. El cortometraje también ha sido galardonado dentro de nuestras frontera con el premio Ver para Educar 2022 en el 20 Festival Internacional de Cine de Ponferrada, destacando nuevamente sus contenidos en educación en valores e incluyendo el cortometraje en un programa para proyectar el corto en diferentes centros educativos del país. Anteriormente obtuvo el premio al Mejor Cortometraje de Animación en el festival Visualízame de la Fundación Inquietarte. Mientras tanto, el cortometraje sigue su recorrido por festivales internacionales, pues acaba de formar parte de la sección oficial del Festival de Cine Infantil Churumbela, en México, y participa en el 25th Faludi International Film Festival de Hungría