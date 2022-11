Vio por primera una obra de teatro de García Lorca siendo niña. En su pueblo natal, Mula. Su simbología quedó prendida en su memoria. Lo sacó de refilón en su primer libro ilustrado, Cosas nuestras, para adentrarse en su vida y su obras en Federico y ahora en tres de sus obras de teatro más reconocidas. Ilu Ros reinterpreta Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba, en Una trilogía rural. El martes, a las 19 horas, hablará de ello en la librería 80 Mundos de Alicante.

En 2021 se atrevió con la biografía de Lorca. Ahora con sus tres obras teatrales más reconocidas, con el título Una trilogía rural. Bodas de sangre. Yerma. La casa de Bernarda Alba. ¿Por qué?

Bueno, realmente porque cuando acabé Federico me quedé con las ganas de meterme más en estas tres obras que son las primeras referencias que tuve sobre él, ya que las vi en el teatro de mi pueblo cuando era niña. Tenía ganas de dejarme llevar y solo pintar, no como Federico que tuve que escribir y hacer un gran trabajo en la elaboración del libro. Quería volver a él pero para pintarlo solo.

¿Su primer contacto con el teatro fue como espectadora del escritor granadino?

Sí, era una niña. Ese es el primer recuerdo que tengo de algo de Federico García Lorca. Vi Bodas sangre y la Casa de Bernarda Alba. No me acuerdo cuál fue antes. Mi padre era el que programaba la Semana de Teatro en Mula hasta que se jubiló.

Su figura ya aparecía en su primer libro ilustrado, Cosas nuestras; después su biografía y ahora sus tres principales obras dramáticas. ¿Va a seguir con Lorca?

No, ya en principio con esto cierro el capítulo de Lorca.

Esas obras se han representado cientos de veces. ¿Cómo las has ilustrado, según la memoria que conserva de las veces que las ha visto sobre los escenarios o con una visión nueva y partiendo de cero?

Pues tuve que volver a leerlas, ya no solo como las había leído anteriormente sino con una visión más de trabajo. Es una lectura diferente. Y aunque las he visto varias veces representadas, cuando me puse a hacer este libro tomé la decisión de no volver a ver nada hasta que lo acabase para que no me influyera. Aunque realmente lo que has visto ya está ahí y no puedes borrarlo... pero lo interesante de una ilustradora es intentar dar otra perspectiva. Es verdad que es difícil y más con estas obras que se han representado tanto, pero creo que al final lo interesante de esto es intentar aportar algo diferente. Pero el cien por cien distinto es imposible. No puedes borrar la memoria.

¿Cuál ha sido la más difícil de ilustrar de las tres?

Cada una es especial. En general, las obras de Lorca, aunque tienen muchos temas comunes como la pasión, el sometimiento o la mujer en el mundo rural, tienen atmósferas muy diferentes y eso es interesante porque es la manera que yo he tenido de separarlas, de cambiar las paletas de color de una a otra, de diferenciar la manera de expresarme. Las he disfrutado mucho las tres, pero quizá La casa de Bernarda Alba fue más complicado porque los personajes están todo el tiempo encerrados en el mismo lugar, no hay paisaje y el ambiente está muy enrarecido, es muy sobrio. Es muy violenta, una violencia que está en la palabra, en lo que se dice.

Los temas de estas obras no nos son tan lejanos en este momento. Sobre todo el de la mujer, que aparece como figura central en esas tres piezas teatrales.

Sí. Al final los temas de estas tres obras son universales y eso es lo que hace que a día de hoy se sigan representando. Entendemos perfectamente qué es lo que pasa. No es algo que se nos quede lejano en el tiempo. No hay que hacer un trabajo para contextualizar demasiado. Los temas son temas sobre lo humano. El deseo, la pasión, la presión social, el autoritarismo, la situación de la mujer, el medio rural… Son cosas que por desgracia a día de hoy siguen ocurriendo. El autoritarismo no hay más que mirar alrededor y ver muchos de los regímenes que hay a nuestro alrededor.

¿Por qué atrae tanto Lorca a los ilustradores?

El universo lorquiano es muy visual. Aunque él fuera poeta y dramaturgo, también dibujaba. Y yo creo que su obra es muy visual, utiliza mucha simbología y eso nos activa mucho la imaginación a los ilustradores. Todas esas metáforas que utiliza son como un regalo para un ilustrador.

Precisamente en Federico utilizó el símbolo de la luna porque, según sus palabras, cuando le fusilaron no había luna y quería devolverle lo que le quitaron al poeta. ¿Cuáles son los símbolos que ha utilizado en este libro?

En ese libro vuelve a aparecer la misma simbología que en Federico porque es la que utiliza siempre el autor. Vuelve a aparecer la luna, el caballo que representa la virilidad y el deseo, las navajas…

¿Qué cree que aporta su trabajo sobre la figura de Lorca?

Es difícil pensar que yo pueda aportar algo a la obra de Lorca, porque no necesita que yo le aporte nada. He intentado simplemente hacer mi interpretación mediante las ilustraciones, una interpretación visual de las obras. He hecho el trabajo de ilustrador. Cuando una de estas obras se lleva al teatro, la interpretación puede se diferente dependiendo de quién la haya dirigido o puesto en escena. En el caso de la ilustración es lo mismo.

En Cosas nuestras hablaba de la relación entre usted y su abuela para contraponer la tradición y la actualidad sobre un mismo tema. ¿Es la misma visión la que ha hecho con estas obras de Lorca?

No pretendía actualizarlo, pero sí me han dicho que es una visión actual. No he sido consciente a la hora de hacerlo. Simplemente quise expresar lo que a mí me decía el texto. Es verdad que el hecho de ser contemporánea hace que te traigas todo al momento presente, pero es que yo creo que la obra de Lorca sigue siendo muy actual.

" los temas de estas tres obras son universales y eso es lo que hace que a día de hoy se sigan representando. Entendemos perfectamente qué es lo que pasa"

¿A través de la ilustración se ve al escritor granadino de otra forma?

Yo soy ilustradora, qué voy a decir, pero creo que sí, que la ilustración acompaña a un texto y en este caso yo lo he vuelto a interpretar. Hay un trabajo de interpretación y es interesante. Cuando leo libros de otros ilustradores a mí me gusta encontrar esa combinación de texto e imagen. Creo que el texto complementa a la imagen y la imagen al texto. Es un manera muy bonita y evocadora de leer.

¿Qué tiene Lorca que no tienen otros poetas? ¿No se planteó hacerlo con otros autores?

Realmente ahora mismo no sé que otro poeta me hubiera gustado ilustrar más que Lorca. Cuando surgió la idea de hacer Federico no fue solo por mí, también por propuesta de mi editora. Vino un poco así. Ella me lo propuso pero porque Lorca ya aparecía en Cosas nuestras. Eso llevó a Federico y Federico a una trilogía teatral.

¿Y ahora va a ilustrar la vida de algún otro autor?

No, de momento no tengo pensado hacerlo.

¿Mujeres e ilustración son términos cada vez mejor avenidos?

Sí. Hay más mujeres y sobre todo hay más visibilidad. Antes también había mujeres ilustradoras, pero como pasa en otros campos no tenían tanta visibilidad. Ahora en la ilustración se ve cada vez más el trabajo de mujeres.