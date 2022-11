El espacio de arte B.Art, que coordina el artista Jaume Marzal en Alicante, acoge esta semana dos actividades de pintura y música de la mano de la artista alicantina Perceval Graells, que presenta el jueves sus últimas obras reunidas en la exposición Spinning Stories, y del músico navarro afincado en Alicante Txus Amat, que desgrana en concierto el viernes su nuevo disco, El primer día del mundo, acompañado por el acordeonista búlgaro Ivan Mitov.

Exposición de Perceval Graells

En Spinning Stories (Hilando historias), Perceval Graells presenta algunos de sus trabajos más recientes realizados durante el último año y desarrollados con técnica mixta en papel y en lienzo. La artista alicantina lleva varios años utilizando el hilo rojo en sus pinturas para "coser" sus historias, las que le inspiran y le conmueven, con el fin de mostrar al público sus heridas.

"Los hilos son cicatrices, pero no lo veo como algo malo, sino como experiencias que producen dolor y de las que nos sobreponemos", apunta, tras añadir: "Tal vez sea muy optimista, pero creo que no hay que mirar los momentos difíciles como algo complicado de superar, sino como un aprendizaje que nos vuelva a todos más valientes y al mismo tiempo más humanos y reales".

Desde que comenzó a utilizar el hilo, no lo ha dejado. "Me encuentro muy a gusto con él, siempre es rojo porque para mí el dolor es rojo", señala sobre este material que engarza a sus nuevas pinturas de colores negros y grises, siempre presentes en su obra, al igual que el blanco, que le da paz. "No busco que esté todo perfecto ni relamido, no busco la geometría tampoco, sino la irregularidad o el accidente, donde encuentras cosas que no esperabas", declara la artista.

Spinning Stories se inaugura el jueves a las 19 horas en B.Art (calle Italia, 33) y permanecerá hasta finales de enero de 2023.

Perceval Graells llevará el próximo año su obra al Centre Cívic Pere Pruna de Barcelona y a la feria de arte contemporáneo Art Madrid'22

Canciones de Txus Amat

Por su parte, Txus Amat, músico nacido en Tudela y afincado en Alicante desde hace décadas, presenta al día siguiente, el viernes a las 19.30 horas, El primer día del mundo, un álbum de 16 canciones en forma de antología con composiciones creadas por él durante los últimos treinta años, que cuenta con ilustraciones de premio nacional de Cómic 2016 Pablo Auladell, con quien creó el espectáculo Camerata Carabel en 2011.

"Vengo haciendo canciones desde los años 80 y estas las tenía guardadas sin haberlas grabado. Son todas inéditas y la mayoría son viejas maquetas que he tenido que volver a grabar, algunas en un tono más bajo que cuando era más joven, con la idea de que no se perdieran", explica el cantautor, que añade que algunas son de guitarra y voz y otras las ha tocado con otros músicos en distintas épocas.

En los últimos años, sus composiciones han ido derivando hacia la musicalización de poemas, destacando los recitales Suite del amor y las ciudades con poemas de Luis García Montero, Fantasía para una rosa incierta con textos de Raquel Lanseros y Fernando Valverde, Homenaje a Miguel Hernández de José Luis Ferris, Vals de lo que a mí me duele con poemas de José Luis Rico. Con este último graba A orillas de la ciudad luz con la obra de veinticinco poetas alicantinos. En 2021 estrena Cuerdas y papel, con veinte poemas de otros tantos poetas nacionales.

"Mi aventura con los poetas comienza empieza en 2014 al conocer a García Montero y empezar a musicalizar sus poemas, que ha acabado siendo mi actividad principal", afirma Amat, quien considera que en las canciones escogidas para el álbum "hay un sustrato poético en forma de narrativa de mi día a día, representativo de cada época en este tiempo".

El álbum lo presentará después en la Biblioteca de los Libros Felices y la Sede Ciuad de Alicante de la UA, entre otros espacios.

En la actualidad prepara la edición del libro-cd Pájaros, del poeta Pedro Serrano, y el espectáculo Ellas cuentan la guerra junto a Rosa Cuadrado.