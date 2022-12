El escritor y periodista Mariano Sánchez Soler dona este viernes a las 19 horas su obra literaria completa a Don Biblio, el "guardián" de la Biblioteca de los Libros Felices que dirige el catedrático de la UA Manuel Desantes, creada a partir de la colección privada del profesor y compuesta por más de 4.000 volúmenes datados de los siglos XIX al XV, estos últimos son los incunables, de los que hay 16.

Sánchez Soler entrega su obra completa: 62 libros publicados desde 1977 entre poemarios, novelas, relatos, ensayos, periodismo y no ficción. "Son 62 libros publicados y 57 obras, algunos de ellos con distintas reediciones al cabo del tiempo, pero he querido juntarlos todos, ya que Manuel Desantes y Mario Córdoba me han dado esta oportunidad", indica el autor alicantino. En total son: 7 poemarios, 12 novelas, 14 ensayos de investigación histórica, 10 volúmenes de periodismo, 11 de narrativa breve, 5 ensayos de temática alicantina y otros tantos ensayos literarios y cinematográficos.

"No hay libros más felices que los míos", indica el escritor, que añade que el acto le ha servido para "poner orden" en su obra. La donación de Sánchez Soler estará apadrinada por dos libros de los escritores Rousseau y Voltaire.

La Biblioteca de los Libros Felices, instalada en la sede del Colegio Notarial de Alicante (C/Villegas, 1), cuenta con una sección de literatura contemporánea alicantina de autores vivos, que inauguró Miguel Ángel Pérez Oca con su aportación literaria y en la que figuran autores de la asociación AUCA y nombres como Helena Vilella, Esther Abellán o Fernando Parra nombres como