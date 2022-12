«Escribí Finlandia de manera brutal. Sin pausa, muy deprisa, como para expulsar este texto de mi interior tal y como expulsé de mí La clausura del amor o Hermanas. Lo he hecho para Israel Elejalde e Irene Escolar, de quienes conozco perfectamente los ritmos subterráneos de su manera de actuar y de su capacidad ultrarrápida de cambio de velocidad en una frase. Me he conectado a su frecuencia violenta y he hecho que hablen».

Pascal Rambert, Premio de Teatro de la Academia Francesa al conjunto de su obra, es el autor y director de Finlandia, producción de Kamikaze y Teatro de la Abadía, que pone sobre las tablas la situación entre un padre y una madre que discuten la custodia de su hija. «Se puede decir que en ese preciso momento asistimos a la parte más fea de la especie humana».

Israel se ha trasladado desde Madrid a Helsinki para intentar aclarar su relación con Irene, que está rodando una película en la capital finlandesa. Muchos años viviendo juntos, pero ahora diferentes puntos de vista sobre el pasado, y principalmente sobre el futuro, les enfrentan.

Helsinki representa el frío y el distanciamiento entre esta pareja que dejó atrás hace tiempo una relación pasional. La incomunicación a pesar del diálogo interminable se pone de manifiesto. Son pequeños monólogos que se van alternando.

Autor y director: Pascal Rambert. Intérpretes: Irene Escola e Israel Elejalde. Teatre Arniches de Alicante. Viernes, 20.30h. 15 euros

¡Que salga Aristófanes! El Joglars y libertad de expresión

Els Joglars conmemora el 60 aniversario de su nacimiento con ¡Que salga Aristófanes!, un homenaje al comediógrafo griego que se convierte en símbolo de la libertad de expresión, que es condición imprescindible para la creación artística. La obra, producida dentro del sello de Creación Canal, está protagonizada por Ramon Fontserè, director de la compañía desde hace una década, tras tomar el relevo de Albert Boadella. Junto a él, Pilar Sáenz, Dolors Tuneu, Xevi Vilà, Alberto Castrillo-Ferrer y Angelo Crotti forman el elenco de esta sátira contra la cultura de la cancelación.

Un profesor de clásicas ha sido destituido de su cargo en una universidad y pasa sus días en un centro de reeducación. En su cabeza se mezcla la realidad y la ficción, lo cual le comporta diferentes conflictos con la dirección del centro.

Empieza aquí un debate para reflexionar sobre los límites de la moral y la libertad de expresión, en una sociedad sobreprotectora capaz de vetar contenidos a juicio de algunos.

Dirección: Ramón Fontserè. Gran Teatro de Elche. Domingo, 19 horas. 20, 22 y 24 euros

Ballet de Cuba. Inicio de la gira española

El Ballet de Cuba Laura Alonso, hija de la mítica Alicia Alonso, inicia hoy su primera gira española y lo hace en la Vila, con un repertorio que incluye los clásicos El cascanueces, El lago de los cisnes y El corsario.

Teatro Auditorio la Vila. Viernes, 18h / Auditori La Nucia. Domingo, 19h

Rebelión. Orwell a través de la danza

Rebelión es la última creación de la compañía Marea Danza, una rupturista propuesta que recibió una gran acogida en Feten. Este espectáculo es una adaptación de la obra de Orwell Rebelión en la granja, que utiliza la danza como elemento narrativo.

Teatro Chapí de Villena. Sábado, 19h. 8 euros

Jandro. Un cóctel de magia y humor

¿Qué tienen en común Tom Cruise, Will Smith, Jennifer Lawrence o Tom Hanks? Que han sido ilusionados y sorprendidos por Jandro en El Hormiguero. Ahora el mago y humorista llega a los escenarios con Descabellados. Diversión no falta.

Teatro Principal Alicante. Sábado, 20h / Domingo, 18h. 15, 18 y 21euros