Cristina Rodríguez ha diseñado el vestuario de más de 70 películas y ha estado nominada seis veces a los Premios Goya desde 2010. Ahora los académicos vuelven a poner su nombre en la lista por su trabajo en la película de Javier Ruiz Caldera Malnazidos, que se convierte en su séptima nominación. "A ver si lo consigo, que no hay manera. Voy a salir en el libro de los Guinness a este paso, y me veo con el andador cuando me lo den", bromea la diseñadora nacida en Benidorm hace 53 años, que se toma esta nueva posibilidad de premio "muy relajada y con naturalidad", ya que "este año hay mucha competencia -en este apartado hay 6 en lugar de 5 películas- y está muy difícil. Si un año tuve dos nominaciones y no me lo dieron, ahora que somos seis, imagínate. A mí todo me ha costado en la vida y el Goya, también, pero el camino está siendo bonito".

La labor de Rodríguez en esta comedia de aventuras con nazis y zombis en una guerra ha sido compleja porque Malnazidos es un filme "de muerte y destrucción, con especialistas, trabajando de noche, de climatología dura en mitad del campo y con sangre, mucha sangre. Ha sido muy bonito y muy duro", comenta la estilista, que reconoce que le gusta que se lo pongan difícil "porque si no, me aburro. Hago películas desde los 23 años como jefa de departamento y he diseñado tantos personajes que cuando ya me lo sé, me aburro, y odio repetirme".

Rodríguez lamenta que vestuario y efectos especiales sean las dos únicas nominaciones de Malnazidos, "que tiene la pega de que se estrenó hace mucho y que es una comedia, que está muy poco valorada en los premios. Si ganara el Goya, me gustaría por el reconocimiento a todo el equipo".

La diseñadora acaba de terminar temporada en la serie Hit, trabaja ahora con la séptima de Élite y ha trabajado en dos películas pendientes de estreno: Casi familia, de Álvaro Fernández Armero, y Maridos, de Lucía Alemany. Le falta diseñar el ropaje de alguna película en su tierra: "Soy muy de Benidorm, la amo y espero terminar allí. Siempre digo que yo he hecho lo que he hecho porque soy de Benidorm", asegura.

Con menos ajetreo afronta el realizador de San Vicente del Raspeig Adán Aliaga su nueva nominación a mejor cortometraje documental con La gàbia. Ya estuvo nominado en 2018 con The Fourth Kingdom, codirigido con Àlex Lora, "y la novedad es que aquí estoy yo solo, pero agradecido de estar nominado, aunque esto es my complejo y ahora hay que diseñar un poco la campaña para que llegue a los académicos, la vean y nos voten si les gusta".

Desde su estreno en la Seminci, donde recibió una mención especial, hasta su reconocimiento en el concurso de Versión española, este corto sencillo y personal de Aliaga, que refleja un domingo en la casa de sus padres, ya ha tenido muy buena acogida: "El corto creo que gusta, es empático y la gente se emociona, también te ríes un poco", indica Aliaga, que afirma que "cuando sales al campo a jugar siempre tienes la confianza de que puedes ganar, pero el resto de cortos, que los he visto todos, también son muy buenos y cualquiera podría ganar".

Sus padres, que ya salieron en su primer corto y han participado en otros, vieron normal que "el xiquet" quisiera volver a rodar con ellos. "Yo lo veía más como un homenaje, me apetecía y quería tener constancia de esos momentos, y aproveché la anécdota del canario que se lo había comido el gato -su padre tenía estos pájaros y les enseñaba a cantar- para contar algo un poco más profundo, con más trascendencia emocional. Mi padre ya no está y sería una pena que no viera si me dan el Goya, pero lo disfrutamos igual y ojalá lo ganemos".

Doble nominación para "El agua"

Aliaga coincidirá en la gala de los Goya con Elena López Riera, la oriolana que aspira con El agua a la mejor dirección novel en su debut en el largometraje con esta película "peculiar y no muy mainstream", que habla de mujeres y leyendas sobre el agua en su ciudad natal, y que lleva "loca" a su directora de festival en festival desde su estreno en la Quincena de Realizadores de Cannes.

"Pero no nos vamos a quejar ahora y estoy súper contenta por el equipo entero, porque esta película significa muchas cosas para mí y para Orihuela, pero ya soy mayor (nació en 1982) y sin estar nominada también estoy feliz. Este año hay una clara favorita (Cinco lobitos, con 11 nominaciones) así que me lo tomo en su justa medida, con mucha alegría y mucha calma", indica la directora, que destaca la "sororidad" este año entre las directoras nominadas, "algo muy bonito, que, sin conocernos muchas, nos hemos escrito mensajes en cada estreno y no lo vemos como una competición. Cuesta mucho llegar a los cines -El agua lleva cinco semanas en cartelera- y las películas pueden convivir", además de la calidad de todas ellas, ya que "nunca ha habido tantas películas en festivales internacionales y Alcarràs ha conseguido hasta el Oso de Oro".

A su protagonista, la joven Luna Pamies a quien conoció una noche de botellón, "solo le veo cosas buenas -afirma López Riera-. Ella sí que se merece el Goya y creo que se lo darán, aunque supongo que todas las directoras pensarán lo mismo de sus actrices", bromea. También se alegra por Aliaga, compañero en la residencia de la Academia de Cine, que muestra que "el cine alicantino existe". A López Riera le espera en 2023 el estreno de El agua en Francia y en Suiza, por lo que el viaje de su ópera prima continúa su camino.

A su vez, la joven de San Bartolomé Luna Pamies, que hasta que llegó El agua estudiaba un módulo de peluquería, recibe su nominación de actriz revelación como "una locura, pero con mucha ilusión".

"Me impone muchísimo y cuando me lo dijeron pensé que se habían equivocado. No sé qué pensar y no tengo ni idea de lo que han visto en mí. Elena me cogió porque yo era un poco como su personaje y no me veo haciendo de una niña rica, por ejemplo, pero poco a poco", augura Luna Pamies, de 18 años, que en estos momentos tiene en mente sacarse el carnet de conducir y luego intentar abrirse camino en la interpetación.

Ahora busca representante, pero dice no tener prisa y, de momento, disfruta. "Este papel ha cambiado mi vida y lo veo ahora con más cariño. Es una cosa súper especial que me ha pasado y no sé si me volverá a pasar", apunta la actriz, que ha visto El agua "unas diez veces" y le encantaría que Elena se llevara su premio como directora. "Si gano, madre mía, montaría una fiesta en Orihuela, y si lo ganamos las dos, sería genial, para qué queremos más".

Nominación colectiva

A su vez, entre los nominados al Goya a mejor cortometraje de ficción se encuentra La entrega, dirigido por Pedro Díaz y protagonizado por Ramón Barea y Ferrán Vilasojana, que está coproducido, entre otros, por el ilicitano Carlos Guerrero, de 39 Escalones Films, quien también fue nominado el pasado año a los premios de la Academia de Cine como productor de Gora Automatikoa.

"Siempre es buena noticia, y motivo para estar muy feliz, que se reconozca uno de tus trabajos por parte de los compañeros y compañeras de profesión en los Premios Goya. Además, mucho más contento, al tratarse de la segunda nominación consecutiva (tras la del año pasado en largometraje de animación), y en una de las categorías más complicadas para ser seleccionado como es cortometraje de ficción, al ser la que mayor número de trabajos se producen a lo largo del año y la que tiene que pasar un triple filtro", apunta Guerrero.